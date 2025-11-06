Barcelona thoát thua trong trận cầu 6 bàn kịch tính ở Champions League

TPO - Club Brugge ba lần vươn lên dẫn trước Barcelona và thậm chí có một bàn thắng bị từ chối, nhưng cuối cùng đành chấp nhận chia điểm trong trận hòa 3-3 nghẹt thở trên sân nhà.

Carlos Forbs ghi 2 bàn vào lưới Barcelona.

Tại sân Jan Breydel (Bruges, Bỉ), Barcelonaphải ba lần rượt đuổi tỷ số mới giành được 1 điểm, trong một ngày mà hàng thủ đội bóng của HLV Hansi Flick liên tục bị tra tấn bởi tốc độ và sức mạnh của đội chủ nhà.

Brugge mở tỷ số sớm ngay phút thứ 6 nhờ công Nicolo Tresoldi sau đường chuyền dọn cỗ của Carlos Forbs. Chỉ hai phút sau, Barcelona đáp trả nhanh chóng khi Ferran Torres gỡ hòa 1-1 từ pha phối hợp đẹp mắt với Fermin Lopez.

Phút 17, Forbs tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Brugge. Sau pha bật tường với Christos Tzolis, anh tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Wojciech Szczesny.

Trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, Barcelona suýt có bàn gỡ khi Jules Kounde sút dội xà ngang, còn Lamine Yamal, ngôi sao tuổi teen được kỳ vọng, liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương.

Bước sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục 'đen đủi' với cú sút xa trúng xà của Eric Garcia. Đến phút 61, họ cuối cùng cũng quân bình tỷ số 2-2 sau pha phối hợp đồng đội đẹp mắt. Fermin Lopez đánh gót tinh tế để Yamal thoát xuống, trước khi cầu thủ 17 tuổi khéo léo bấm bóng qua đầu thủ môn Nordin Jackers.

Nhưng trong một ngày thăng hoa, Forbs chưa dừng lại. Chỉ hai phút sau, anh hoàn tất cú hat-trick với pha chích bóng bằng mũi giày tinh tế qua người Szczesny, đưa Brugge dẫn 3-2.

Ngay sau đó, Forbs tưởng chừng đã mang về quả phạt đền khi ngã trong vòng cấm sau va chạm với Alejandro Balde, nhưng VAR từ chối khi xác định tiền đạo người Bồ Đào Nha chủ động va vào hậu vệ Barca.

Phút 77, Yamal lại trở thành người hùng khi cú cứa lòng từ cánh phải của anh chạm đầu Tzolis đổi hướng, khiến Jackers bó tay, gỡ hòa 3-3 cho Barcelona.

Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút bù giờ khi thủ môn Szczesny mắc sai lầm mất bóng trong vòng cấm, để Romeo Vermant trượt người đệm bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, VAR tiếp tục can thiệp và xác định Vermant đã phạm lỗi trước đó, cứu Barca khỏi thất bại trong gang tấc.

Chung cuộc, Barcelona rời Bruges với 1 điểm đầy may mắn, trong khi Club Brugge có lý do để tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm dù thi đấu ấn tượng và quả cảm.

Với trận hòa 3-3, Barcelona có trận thứ 9 liên tiếp không thể giữ sạch lưới, chuỗi phong độ phòng ngự tệ nhất của đội bóng xứ Catalonia kể từ năm 2013.

Kết quả hòa khiến Barcelona tạm xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp Champions League, với 7 điểm sau 4 lượt trận. Ở La Liga, đội bóng vẫn duy trì vị trí thứ 2, kém Real Madrid 5 điểm trước chuyến làm khách Celta Vigo vào cuối tuần.