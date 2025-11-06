Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Cánh cửa đến World Cup 2026 đã khép với Neymar?

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Neymar không có tên trong danh sách triệu tập lần này của ĐT Brazil, và nhiều khả năng cũng vắng mặt ở những lần tiếp theo khi HLV Carlo Ancelotti không tin siêu sao 33 tuổi sẽ đạt phong độ và thể lực hoàn hảo.

1000035403.jpg

Sau khi danh sách triệu tập ĐT Brazil được công bố, với việc Neymar một lần nữa bị HLV Carlo Ancelotti bỏ qua, truyền thông xứ sở samba tin rằng cầu thủ ra sân nhiều thứ hai (128 trận) và ghi bàn nhiều nhất (79 bàn) đã không còn nằm trong kế hoạch dự World Cup 2026.

Nhà báo Rodrigo Mattos của UOL tiết lộ, Ancelotti không tin Neymar ở tình trạng sẵn sàng về mặt thể lực. Nhà báo Pedro Lopes cũng của UOL còn khẳng định, "Ban huấn luyện của Ancelotti đã luôn theo dõi Neymar, sau đó kết luận thể lực của siêu sao 33 tuổi kém xa so với yêu cầu của đội tuyển quốc gia".

Neymar đã rời Saudi Arabia và trở lại chơi bóng tại Brazil, khoác áo Santos, vào tháng 1. Kể từ đó, anh ghi được 6 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo trong 22 trận, bao gồm 17 trận đá chính. Đáng nói, cũng trong thời gian này, cựu ngôi sao Barca và PSG đã dính 3 chấn thương, với 2 lần ở đùi trái và 1 ở đùi phải.

1000035404.jpg
Neymar dính 3 chấn thương, với 2 lần ở đùi trái và 1 ở đùi phải kể từ tháng 1.

Thứ Bảy tuần trước Neymar trở lại thi đấu khi chơi vài phút trong trận hòa 1-1 với Fortaleza, sau 48 ngày vắng mặt vì rách cơ đùi phải. Với ĐT Brazil, lần gần nhất anh ra sân là vào năm 2023, tại vòng loại World Cup 2026 gặp Uruguay. Neymar cũng được triệu tập hồi tháng 3/2025, nhưng rút lui vì chấn thương.

Cách đây ít ngày tại trụ sở của LĐBĐ Brazil (CBF), Ancelotti cho biết ông vẫn "chưa có cuộc nói chuyện nào với Neymar", và "tất cả cùng chờ xem khi nào cầu thủ của Santos có thể sẵn sàng thi đấu trở lại".

HLV người Italia cũng tuyên bố "chỉ muốn triệu tập những cầu thủ có thể lực tốt nhất cho World Cup 2026". "Tôi có thể mang đến giải đấu một cầu thủ không đủ thể lực cho một, hai trận đấu, nhưng không thể trao cơ hội cho một cầu thủ không đủ khả năng cho toàn bộ World Cup", Ancelotti khẳng định.

Tờ Marca của Tây Ban Nha cho rằng, "Neymar ngày càng khó có khả năng tham dự World Cup cùng Brazil". Tờ Mundo Deportivo thì nhấn mạnh "không có dấu hiệu nào cho thấy Neymar có thể góp mặt tại World Cup năm sau. Mọi thứ chỉ ra rằng, thời gian của Neymar với đội tuyển Brazil đã kết thúc".

Ở đợt FIFA Days tháng 11, ĐT Brazil sẽ chơi các trận giao hữu với Senegal và Tunisia, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15 và 18/11.

Thanh Hải
