David Beckham và danh hiệu đỉnh cao của cuộc đời

TPO - Ở tuổi 50, David Beckham đã có được danh hiệu mà anh theo đuổi cả đời, khi quỳ gối trước Vua Charles III và đón nhận thanh gươm đặt lên vai, sau đó chính thức trở thành Hiệp sỹ.

David Beckham đã nhận bản hợp đồng đầu tiên với MU từ tay Sir Bobby Charlton, nhận giải thưởng Sir Matt Busby dành cho cầu thủ trẻ MU xuất sắc nhất và trở thành số 7 huyền thoại của Quỷ đỏ dưới dự dìu dắt của Sir Alex Ferguson. Bây giờ, anh là một trong số họ khi gia nhập hàng ngũ các Hiệp sỹ của Đễ chế Anh.

Thứ Ba (4/11) tại Lâu đài Windsor, Beckham quỳ xuống khi Vua Charles III nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lên vai trong lễ tấn phong Hiệp sỹ. Tên của anh giờ đây được thêm tiền tố Sir. Chà, Sir David. Không tệ với một người sinh ra trong gia đình bình dân. Khi anh chào đời vào mùa xuân năm 1975 ở Leytonstone, phía đông London, mẹ anh Sandra đang là thợ làm tóc và còn ông bố và Ted là thợ lắp đặt gas.

Khi tên tuổi Beckham vượt quá phạm vi bóng đá, trở thành một thương hiệu toàn cầu, nhiều người quên mất rằng trong mọi lúc, anh luôn khiến tất cả phải ngưỡng mộ vì sự chuyên nghiệp, nghị lực vươn lên cũng như đạo đức nghề nghiệp. Không chỉ ở MU, Real, quãng ngắn ở Milan và PSG, mà còn với LA Galaxy tại Giải Nhà nghề Mỹ. Beckham chinh phục nước Mỹ bởi sự tâm huyết với bóng đá và không coi đó là nơi để nghỉ hưu. Sau hai thập kỷ, Beckham vẫn đang đóng vai trò lớn trong sự phát triển bóng đá tại Mỹ với tư cách đồng sở hữu Inter Miami, đội bóng đã đưa Lionel Messi về để tạo nên cơn sốt không có dấu hiệu chấm dứt.

Khoảnh khắc Beckham quỳ trước Vua Charles III trong lễ tấn phong HIệp sỹ.

Ngay cả khi bị cả thế giới quay lưng, bằng ý chí mạnh mẽ và tài năng được mài giũa mỗi ngày, Beckham sẽ lại một lần nữa thuyết phục cả thế giới. Vào thời điểm đạt đỉnh cao danh vọng, Beckham trở thành tội đồ, bị cả nước Anh ghét bỏ sau tấm thẻ đỏ ở trận thua Argentina tại World Cup 1998. Thế nhưng cú đá phạt ngoạn mục phút 93 mang lại trận hòa trước Hy Lạp năm 2001, qua đó đưa Tam sư đến World Cup 2002 lại đưa Beckham đến vị thế còn cao hơn: một người hùng dân tộc, vị thánh được cả xứ sương mù tôn sùng.

Hay tương tự năm 2003 khi anh rời MU trong ồn ào để đến Real, sau đó là cáo buộc ngoại tình của Rebecca Loos năm 2004, hoặc cách đây ít lâu là những chỉ trích liên quan đến World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar, bằng phong thái quý ông, Beckham sẽ luôn vượt qua. Theo nghĩa nào đó, chính thành công, danh vọng và sự nổi tiếng, cùng những tranh cãi đã tạo nên sự pha trộn đầy mê hoặc, giúp Beckham duy trì ảnh hưởng mãi mãi.

Dĩ nhiên, một trong những yếu tố khiến Beckham được yêu mến rộng rãi chính nhờ lòng hào hiệp. Người Anh sẽ không quên nỗ lực vận động (và miễn phí) của Beckham khi giúp đất nước chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội London 2012, sau đó lại cố gắng đưa World Cup 2018 về xứ sương mù (nhưng không thành).

Cũng là một doanh nhân, Beckham đã biến sự nghiệp cầu thủ thành một doanh nghiệp đa ngành, sở hữu danh mục hợp đồng quảng cáo ngang ngửa với cả những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất vẫn còn thi đấu, đồng thời thích nghi với thời đại kỹ thuật số để tên tuổi không bao giờ bị phai nhạt.

Sir David Beckham và vợ, Victoria Caroline, Lady Beckham.

Cho đến nay, Beckham đã tích lũy được khối tài sản rơi vào khoảng 915 triệu USD. Và chàng trai xuất thân bình dân ở Đông London không sử dụng nó cho riêng bản thân. Anh đã chi rất nhiều cho các hoạt động từ thiện trên toàn cầu, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em thông qua mối quan hệ lâu dài với Unicef.

Cuối cùng, Beckham đã có mọi thứ. Đó là một danh hiệu Champions League, sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, một La Liga, một Ligue 1, hai Cúp MLS, một Cúp Liên lục địa, hai Cúp FA, bốn Siêu cúp Anh, một Siêu cúp Tây Ban Nha, được bầu chọn là Nhân vật Thể thao của Năm, huy hiệu Blue Peter Vàng, Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh... cùng gia tài khổng lồ và một gia đình hạnh phúc. Ở tuổi 50, Beckham có thêm giải thưởng mà anh ấy thực sự mong muốn, một đỉnh cao mà rất ít cầu thủ, và cả các ngôi sao thể thao khác đạt tới: Tước Hiệp sỹ.

Không còn là Beckham. Từ lúc này tất cả phải gọi anh là Sir David.