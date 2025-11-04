Trent Alexander-Arnold trở lại Liverpool để chỉ ra những lỗ hổng không được lấp đầy

TPO - Đêm nay Trent Alexander-Arnold sẽ trở về mái nhà xưa Liverpool, và sự xuất hiện của hậu vệ đang khoác áo Real chính là lời nhắc nhở về những khoảng trống mà đội quân của Arne Slot đang vật lộn để lấp đầy.

Khi rời Liverpool vào tháng 6, Trent Alexander-Arnold hẳn không nghĩ rằng sẽ tái ngộ đội bóng cũ nhanh đến vậy. Chỉ 5 tháng sau, hậu vệ phải người Anh đã quay lại Anfield - bây giờ với tư cách cầu thủ Real - để chống lại The Reds ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Trước chuyến trở về mái nhà xưa, nơi "lưu giữ những kỷ niệm sẽ theo đến suốt cuộc đời", Alexander-Arnold khẳng định "luôn yêu Liverpool", và "dù bất cứ điều gì xảy ra, tình cảm dành cho CLB sẽ không thay đổi".

Tuy vậy, tình cảm từ phía người hâm mộ Liverpool đã đổi thay. Từ niềm tự hào về "một scouser trong đội chúng ta", họ chuyển sang la ó, chỉ trích hậu vệ sinh ra ở vùng ngoại ô West Derby kể từ khi anh công khai ý định rời Anfield. Các fan The Reds hẳn sẽ hả hê nếu Alexander-Arnold thất bại, trong khi Liverpool vẫn sống khỏe mà không cần anh.

Alexander-Arnold khẳng định "dù bất cứ điều gì xảy ra, tình cảm dành cho CLB sẽ không thay đổi".

Tiếc rằng những sa sút gần đây của đội bóng vùng Merseyside lại chứng minh, họ không ổn chút nào khi mất đi sự phục vụ của hậu vệ 27 tuổi. Khả năng bảo vệ danh hiệu của Liverpool dần lung lay sau 4 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh (hiện kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm), đồng thời chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Champions League.

Vì vậy, đây có thể là một đêm không mấy dễ chịu đối với Liverpool, bởi cuộc đối đầu Real dự báo sẽ đầy thách thức, đồng thời sự trở lại của Alexander-Arnold là lời nhắc nhở về những khoảng trống mà đội quân của Arne Slot đang vật lộn để lấp đầy.

Đầu tiên, hàng phòng ngự Liverpool đã để thủng lưới với tốc độ đáng báo động khi nhận tới 24 bàn thua chỉ sau 16 trận ở mọi đấu trường. Họ gặp vấn đề nghiêm trọng ở vị trí hậu vệ cánh phải, và Conor Bradley không phải người thay thế xứng đáng cho Alexander-Arnold.

Liverpool là đội bóng mạnh mẽ hơn khi có Alexander-Arnold.

Tiếp đến, không còn hậu vệ phải người Anh, Liverpool mất đi những đường chuyền hay quả tạt chất lượng. Tại Premier League mùa giải trước, Alexander-Arnold thực hiện trung bình mỗi trận 7,7 đường chuyền dài và 7,9 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân. Mùa này, các thống kê tương tự của Bradley và Jeremie Frimpong kém xa, chỉ bằng một nửa hoặc thấp hơn nữa.

Sự thiếu hụt nghiêm trọng này dẫn đến việc Slot phải sử dụng tiền vệ đa năng Dominik Szoboszlai ở vị trí hậu vệ phải để thúc đẩy các đường chuyền, hoặc hướng đến các cầu thủ tấn công hoặc các đường chuyền chéo sân nhằm đổi hướng lên bóng.

Người chịu ảnh hưởng nhất từ sự ra đi của Alexander-Arnold chính là Mohamed Salah. Mùa 2024/25, hậu vệ này đã có 147 đường chuyền xuyên tuyến cho Salah. Con số này vượt xa bất kỳ cặp đôi nào khác tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Chưa hết, Alexander-Arnold cũng đã tạo ra 14 cơ hội cho Salah mùa trước, trái ngược mùa này, khi không một cầu thủ nào trong ba người được bố trí ở vị trí hậu vệ phải cung cấp dù chỉ một cơ hội cho ngôi sao người Ai Cập.

Alexander-Arnold tới Real với tham vọng giành Quả bóng Vàng.

Không ngạc nhiên với con số 5 bàn ít ỏi của Salah hiện tại. Anh cũng thực hiện trung bình 1,8 cú sút mỗi trận, ít hơn nhiều so với 3,2 cú sút mùa trước. Và việc mất Alexander-Arnold cũng góp phần khiến Salah bị kèm chặt chẽ hơn, đi bóng kém hiệu quả hơn, sau đó chật vật để áp đặt ảnh hưởng lên trận đấu.

Chính Slot cũng thừa nhận sự sa sút của Salah có liên quan đến sự vắng mặt của Alexander-Arnold. "Cậu ấy đã chơi cùng Trent trong suốt nhiều năm, nên phong độ có thể bị ảnh hưởng khi Trent không còn ở đó. Nếu có Trent, Salah có lẽ xuất hiện nhiều hơn ở những vị trí hứa hẹn để ghi bàn", HLV người Hà Lan nhận định.

Bình luận của Sky Sports, cựu cầu thủ Paul Merson chia sẻ: "Slot không chú ý đến việc thiếu Alexander-Arnold ảnh hưởng đến mức nào. Ông ấy đã đánh giá thấp sự ra đi của Trent, một trong những cầu thủ chuyền bóng tốt nhất tại Premier League và cung cấp nền tảng để Salah tỏa sáng".

Alexander-Arnold là người cung cấp nền tảng để Salah tỏa sáng.

Cây viết Nick Wright trong chuyên mục "Radar" thì cho rằng: "Sức mạnh kết nối của họ ở cánh phải Liverpool có thể được coi là tài sản lớn nhất của đội, không chỉ vì số lượng mà còn là chất lượng của các đường chuyền đa dạng mà Salah nhận được".

Cuối cùng, Liverpool đang đứng ngoài xu hướng thịnh hành ở Ngoại hạng Anh mùa này. Rất nhiều đội, tiêu biểu là Arsenal, tận dụng triệt để các tình huống cố định để ghi bàn. Khi còn Alexander-Arnold, họ sở hữu một chuyên gia đá phạt, với 21 trong số 86 pha kiến ​​tạo cho The Reds đến từ các quả phạt góc hoặc đá phạt trực tiếp.

Mùa giải 2024/25, họ ghi trung bình 0,5 bàn mỗi trận từ các tình huống cố định. Sang mùa này, con số đó đã giảm xuống còn 0,25 bàn. Cũng mùa trước, họ ghi 8 bàn từ các quả phạt góc. Mùa này, vẫn chưa bàn thắng nào đến từ chấm phạt góc.

Giống Liverpool, Alexander-Arnold cũng không có khởi đầu suôn sẻ tại Real.

Sẽ không gì tệ hơn nếu Alexander-Arnold tạo nên bàn thắng kiểu như vậy vào lưới Liverpool đêm nay.

Tuy nhiên viễn cảnh này không chắc sẽ xảy ra, bởi hậu vệ 27 tuổi đã không ra sân cho Los Blancos kể từ khi dính chấn thương gân kheo trong trận ra quân ở Champions League gặp Marseille ngày 16/9. Dù đã hồi phục và Dani Carvajal lại vắng mặt vì chấn thương, HLV Xabi Alonso vẫn thích dùng tiền vệ Federico Valverde ở vị trí hậu vệ phải.

Đã dự bị 2 trận gần nhất, nhiều khả năng Alexander-Arnold lại ngồi ngoài ở Anfield. Thật trớ trêu, trong khi Liverpool trở nên nhợt nhạt vì thiếu anh, Real lại thoải mái đến mức chưa cần tới "một scouser trong đội".