Khi thủ môn Arsenal trở thành 'khán giả hưởng lương cao nhất thế giới'

TPO - Arsenal toàn thắng 9 trận đã qua và giữ sạch lưới 7 trận liên tiếp. Trong bối cảnh hàng công bị ảnh hưởng bởi các chấn thương, họ đã tìm ra chìa khóa để giành chiến thắng: chính là sức mạnh phòng ngự.

Arsenal tiếp tục chiến thắng. Nhưng 25 điểm sau 10 trận và vị trí nhất bảng Premier League 2025/26 không phải điều gây ấn tượng nhất. Điểm đặc biệt là Pháo thủ đang trở thành một đội bóng rất khó bị đánh bại. Thậm chí còn hơn thế. Hàng phòng ngự của họ xuất sắc đến mức các đối thủ phải chật vật mới có thể tung ra một cú sút trúng đích, chưa nói đến việc ghi bàn.

Trong chiến thắng 2-0 đêm thứ Bảy, Burnley không tạo ra bất kỳ pha dứt điểm nào khiến thủ môn David Raya phải cứu thua. Điều này đồng nghĩa với việc, trong 4 trận Premier League gần nhất mà Arsenal giữ sạch lưới, các đối thủ chỉ thực hiện duy nhất 1 cú sút trúng đích. Tính ở mọi đấu trường, thầy trò HLV Mikel Arteta đang tạo nên 7 trận liên tiếp sạch lưới, chuỗi dài nhất của họ kể từ năm... 1903.

Lần gần nhất Arsenal phải nhận một bàn thua là vào tháng 9, cách đây gần 700 phút thi đấu chính thức. Thủ môn Raya đang trở thành "khách mời" bất đắc dĩ ở các trận đấu, và người ta đùa rằng anh đang là "khán giả được trả lương cao nhất trong làng bóng đá". Kể từ đầu mùa đến nay, Raya chỉ 16 lần phải cứu thua, ít hơn 13 đồng nghiệp khác tại Premier League. Đơn giản vì anh mới đối mặt 19 cú sút trúng đích từ phía các đối thủ, ít hơn 19 thủ môn khác.

Arsenal toàn thắng 9 trận đã qua và giữ sạch lưới 7 trận liên tiếp.

Arsenal đã bước vào mùa giải này với quyết tâm giành ngôi vô địch. Và họ có nhiệm vụ rõ ràng để biến giấc mơ thành hiện thực: Tạo nên sức ép không ngừng nghỉ, tìm kiếm các bàn thắng từ tình huống cố định và quyết tâm cao độ nhằm bảo vệ khung thành. Họ đã làm tốt tất cả, với ý chí của cả tập thể.

Sau trận thắng Burnley, Arteta mô tả "hiệp một là một trong những hiệp đấu hay nhất mà Arsenal tạo ra". Đơn giản bởi nó khái quát đầy đủ những gì Pháo thủ đang theo đuổi, với 2 bàn thắng (1 từ pha bóng cố định), rất nhiều cơ hội được thiết lập và không để thủng lưới.

Nhưng các cầu thủ Arsenal không chỉ duy trì những điều tốt đẹp ấy trong 45 phút đầu tiên. Đến tận những giây cuối cùng, họ vẫn giữ vững sự tập trung, tính kỷ luật cùng khát khao bảo vệ cầu môn Raya. Đó là khi Pháo thủ hưởng quả phạt góc và Burnley phản công, cả 10 cầu thủ áo trắng đã chạy hết tốc lực về phần sân nhà để ngăn cản điều tồi tệ xảy đến. Hoặc khi pha bóng cuối cùng trôi qua và cầu môn vẫn yên tĩnh, từ thủ môn Raya đến các hậu vệ đều ăn mừng cuồng nhiệt như thể họ vừa cùng nhau ghi bàn vào lưới đối phương.

"Những cầu thủ phòng ngự của chúng tôi sống và thở với việc bảo vệ mành lưới. Mỗi cuộc tranh chấp tay đôi đều có ý nghĩa với họ. Họ là một điều gì đó đặc biệt", tiền vệ Declan Rice bình luận.

Tiếp tục thế này, các đối thủ rất khó bắt kịp Arsenal.