Thắng Đông Á Thanh Hoá, Thể Công Viettel làm nóng cuộc đua vô địch V.League 2025/26

time Hết giờ! Đông Á Thanh Hóa 0-1 Thể Công Viettel

Với bàn thắng duy nhất của Đinh Viết Tú, Thể Công Viettel đánh bại Đông Á Thanh Hóa và leo lên vị trí thứ 3 trên BXH LPBank V.League 2025/26. Họ có 18 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình FC 3 điểm và đội xếp thứ hai CAHN 2 điểm.

Còn đội bóng xứ Thanh, với 7 điểm, họ có lý do để lo lắng khi đứng thứ 13.