Ấn định thời điểm FIFA công bố kết quả kháng cáo vụ Malaysia gian lận nhập tịch

Đặng Lai

TPO - Theo thông báo từ Velez Sarfield, CLB cũng tham gia các phiên điều trần của FIFA trong vụ 7 tuyển thủ Malaysia gian lận nhập tịch, muộn nhất là thứ 3 tuần sau, FIFA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

mas.jpg

Như đã biết, 7 trường hợp nhập tịch gian lận của tuyển Malaysia gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã nhận án phạt treo giò 12 tháng và nộp tiền. 7 cầu thủ này khiến những CLB chủ quản của họ gặp khó. Ví dụ như Imanol Machuca.

Tiền vệ cánh này thuộc biên chế Velez Sarfield, CLB tại giải VĐQG Argentina. Việc thiếu vắng một cầu thủ quan trọng như Machuca khiến Velez Sarfield sa sút phong độ. Từ chỗ bất bại 7 trận, họ đã thua tới 3 trong 7 lần ra sân gần đây.

Để đồng hành cùng cầu thủ của mình kháng cáo FIFA, Velez Sarfield đã cử một ê kíp đến hỗ trợ Imanol Machuca tại đại bản doanh của cơ quan quản lý bóng đá thế giới ở Florida (Mỹ), nơi đang tổ chức các phiên điều trần.

44.jpg
Machuca rất quan trọng với Velez Sarfield

Tại đây, Velez Sarfield xác nhận rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ và muộn nhất là thứ 3 tuần sau, FIFA sẽ có phán quyết cuối cùng, rằng liệu Malaysia có lật ngược được án phạt hay họ sẽ phải cầu viện đến Tòa án trọng tài thể thao thế giới CAS.

"Thứ năm tuần trước, phiên điều trần đã diễn ra, tại đó đội ngũ bào chữa của Imanol Machuca đã trình bày lập luận của mình trước FIFA. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào khoảng thứ Hai đến thứ Ba tuần sau. Những người đi cùng Machuca đều lạc quan rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp", Velez Sarfield cho biết trên trang chủ.

Nếu những gì Velez Sarfield khẳng định là chuẩn xác, có thể nói người hâm mộ tại Đông Nam Á sẽ không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tối đa 2 ngày nữa, họ sẽ biết phán quyết từ FIFA. Và khi đó, LĐBĐ Malaysia sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng, là chấp nhận hình phạt hay kiện lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới.

Đặng Lai
