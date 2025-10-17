Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia: Ai đó ở Việt Nam đã gửi đơn tố cáo chúng tôi

Đặng Lai

TPO - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Sivasundaram Sithamparam Pillai, tiết lộ rằng đơn tố cáo 7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch gian lận đến từ chính Việt Nam, đối thủ chính của Bầy hổ ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

malaysia.jpg

Theo ông Sivasundaram, thông tin này được thu thập là kết quả của cuộc điều tra nội bộ của FAM sau khi nhận được báo cáo chính thức từ FIFA. "Chúng tôi tin rằng một ai đó từ Việt Nam đã nộp đơn khiếu nại, nhưng cho đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức. Chúng tôi tin là có, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn", vị phó chủ tịch FAM tuyên bố.

Trong bộ hồ sơ 19 trang về bê bối 7 tuyển thủ Malaysia gian lận nhập tịch, FIFA từng viết rõ rằng cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo ngay sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

“1 ngày sau trận Malaysia thắng Việt Nam, FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của Palmero, Holgado, Machuca, Irazabal và Hevel. Phía khiếu nại tin rằng một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài không đủ điều kiện để thi đấu cho Malaysia. Quá trình nhập tịch và thi đấu quốc tế diễn ra trong một khoảng thời gian đáng ngờ, làm dấy lên những câu hỏi về tính hợp lệ của quá trình này", thông điệp từ FIFA hôm 7/10.

siva-773x434.jpg
Sivasundaram - phó chủ tịch FAM

Có lẽ qua những dữ kiện trên, phía LĐBĐ Malaysia tin rằng Việt Nam là bên đã nộp hồ sơ khiếu nại lên FIFA. Tuy nhiên theo ông Sivasundaram Sithamparam Pillai thì FAM không quá bận tâm tới chi tiết này. Thay vào đó, họ vẫn tập trung vào nỗ lực kháng án thành công. “FAM đang tập trung hoàn toàn vào quá trình kháng cáo chính thức tại FIFA và thành lập một ủy ban độc lập để điều tra nguyên nhân thực sự của vấn đề”, vị quan chức này nói.

Song song với đó, có tin cho rằng LĐBĐ Nepal cũng gửi đơn tố cáo bóng đá Malaysia lên AFC và cơ quan điều hành bóng đá Nepal tin rằng kết quả trận đấu giữa họ và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 phải bị đảo ngược. Tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất, AFC đã phủ nhận điều này. Tổng thư ký AFC - Windsor Paul John khẳng định chưa nhận được bất cứ đơn tố cáo nào từ phía Nepal.

Đặng Lai
