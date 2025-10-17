Sếp lớn LĐBĐ Malaysia bị đình chỉ vô thời hạn sau bê bối 7 cầu thủ nhập tịch gian lận

TPO - Theo thông báo mới nhất của LĐBĐ Malaysia, tổng thư ký cơ quan này, ông Noor Azman Rahman, vừa bị đình chỉ vô thời hạn do những rắc rối liên quan đến bê bối 7 cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ.

Trong buổi họp báo vừa diễn ra tại Kuala Lumpur, phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Sivasundaram tuyên bố: ”Tổng thư ký của FAM sẽ bị tạm đình chỉ công việc kể từ hôm nay (17/10). Theo đó, một ủy ban điều tra sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng tôi muốn toàn bộ quá trình diễn ra minh bạch và công bằng, không che giấu bất kỳ sai phạm nào”.

Chính Noor Azman Rahman là người đã bị chỉ trích nặng nề khi có phát ngôn thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong vụ bê bối hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. Thời điểm những Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Arrocha bị FIFA trừng phạt, ông Noor Azman Rahman đã đổ lỗi cho… nhân viên đánh máy. Ông khẳng định đã có “lỗi kỹ thuật” liên quan đến quá trình nhập thông tin của 7 cầu thủ trên.

Tổng thư ký Noor Azman Rahman bị đình chỉ

Tuy nhiên, lời giải thích nói trên không xoa dịu được làn sóng phẫn nộ, thậm chí nó còn khiến áp lực dành cho những người làm bóng đá Malaysia ngày một lớn hơn. Người hâm mộ cho rằng FAM đã thiếu chuyên nghiệp và làm tổn hại nghiêm trọng uy tín bóng đá nước nhà trong khi các chuyên gia khẳng định các quan chức FAM đã cố tình trốn tránh trách nhiệm.

Hôm nay, FAM cũng đã chính thức nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA. Song song với đó, cơ quan này tiến hành cuộc điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân dẫn đến sai sót về mặt hành chính.

Nếu không có gì thay đổi thì ngày 30/10 tới, phán quyết về đơn kháng cáo của FAM sẽ được FIFA đưa ra. Và nếu như không kháng cáo thành công, bóng đá Malaysia chỉ còn một con đường thoát cuối cùng, là nộp đơn lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới. "Các cầu thủ không hài lòng với kết quả có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)", Serge Vittoz, luật sư biện hộ cho FAM, cho biết.