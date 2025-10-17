Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Malaysia: Hệ quả của chính sách ‘ăn xổi’ và hồi chuông báo động với FIFA

Nguyên Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch tràn lan ở các quốc gia đang tác động mạnh tới xu hướng phát triển của bóng đá thế giới cũng như khu vực Đông Nam Á. Sự kiện liên quan đến gian lận cầu thủ nhập tịch ở Malaysia là tiếng còi báo động đối với FIFA.

anh-chup-man-hinh-2025-10-17-luc-091230.png
Malaysia thắng đậm Việt Nam với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu trên sân

Đó không chỉ là vấn đề pháp lý khi một quốc gia (vô tình hoặc cố ý), sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định. Trong trường hợp Malaysia, họ bị xác định đã cho nhiều cầu thủ không đủ tiêu chuẩnvào sân ở trận thắng 4-0 đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Điều quan trọng hơn, làn sóng sử dụng cầu thủ nhập tịch vì thành tích nhất thời đã đẩy bóng đá khu vực Đông Nam Á vào cuộc chạy đua tốn kém và…không có đích đến cuối cùng. Thực tế, các cầu thủ nước ngoài khi thi đấu cho các đội bóng Đông Nam Á đều khó có đẳng cấp để đưa ĐTQG vươn ra tầm châu lục. Nó chỉ có tác dụng đối với các đội bóng như Philippines, Malaysia hay Indonesia hoặc Singapore trước đây nhằm đạt thành tích trong khu vực.

Vấn đề là đối với các trường hợp của Thái Lan hay Việt Nam, khi đã có đủ các danh hiệu ở Đông Nam Á và đang hướng lên những mục tiêu cao hơn, chính sách nhập tịch có tác dụng tích cực?

anh-chup-man-hinh-2025-09-12-luc-130023.png
Đầu tư cho đào tạo trẻ, tạo nguồn nội lực mạnh vẫn là chính sách xuyên suốt của bóng đá Việt Nam

Thực tế Singapore sau 2 chức vô địch AFF Cup với dàn “ngoại binh”, hiện nay bóng đá đã đi xuống và không còn khả năng nằm trong tốp đầu. Điều này liên quan nhiều yếu tố về nguồn lực, bên cạnh tài chính là cơ sở vật chất, con người…Và có vẻ như Singpore thay vì đầu tư mạnh cho bóng đá, đã tập trung vào những môn thể thao họ có lợi thế, như bơi lội.

Ở góc độ thế giới, cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng từng cảnh báo FIFA năm 2007 về chính sách nhập tịch tràn lan, có thể khiến World Cup có tới “2-3 đội Brazil”

Đội tuyển Việt Nam rõ ràng cũng chịu sức ép đáng kể do làn sóng nhập tịch ở khu vực Đông Nam Á. Thế khó của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là nếu ĐTQG thua, áp lực từ giới hâm mộ sẽ tăng cao. Nguyễn Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh hay các trường hợp trước đây được gọi lên tuyển như Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La…đều xuất phát từ yêu cầu về thành tích. Để cân bằng giữa áp lực ngắn hạn và mục tiêu dài hạn cũng như hướng đến các giá trị lành mạnh của thể thao là bài toán không dễ dàng.

Nguyên Phong
#FIFA #cầu thủ nhập tịch #đội tuyển Việt Nam #Nguyễn Xuân Son #Malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục