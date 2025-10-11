Liên đoàn bóng đá Malaysia và HLV trưởng lời qua tiếng lại sau scandal nhập tịch gian lận

HLV Cklamovski công khai chỉ trích lãnh đạo FAM, những người về lý thuyết là sếp của mình

Hôm qua, khi được hỏi về biến cố 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện gian lận hồ sơ và bị FIFA cấm thi đấu 1 năm, ông Cklamovski đã đổ hoàn toàn trách nhiệm lên FAM. Ông ra sức bảo vệ người đứng đầu của kế hoạch này (hoàng thân Tunku Ismail Sultan - chủ tịch CLB Johor DT).

Cklamovski nói: "Có những ý kiến tiêu cực nhắm vào hoàng thân. Tôi nghĩ điều đó thiếu công bằng. Tất cả những rắc rối mà chúng ta có với FIFA, tất cả những sai sót hành chính hay bất cứ điều gì mà người ta đang giải thích, tất cả đều do lỗi của FAM".

Nhà cầm quân Australia cũng nhấn mạnh rằng chính hoàng thân Tunku Ismail Sultan là người đã nâng đỡ, tạo điều kiện tối đa cho bóng đá nước nhà phát triển. “Nếu không có ông ấy, bóng đá Malaysia không được như hôm nay. Ai nâng cao chất lượng cho đội tuyển, ai đảm bảo chúng tôi được bay trên một chuyên cơ như những chuyên gia để chuẩn bị tốt cho một trận đấu khó khăn và sau đó bay thẳng về Kuala Lumpur?

Chính là Tunku Ismail. Sự hỗ trợ mà ông ấy dành cho chúng tôi là tối ưu. Tất cả đều nhờ ông ấy. Tôi muốn gửi thông điệp mạnh mẽ tới toàn thể người hâm mộ, rằng nếu không có Tunku Ismail thì bóng đá Malaysia đã sụp đổ từ lâu rồi”.

Tuyên bố này chẳng khác nào cú tát trời giáng nhắm vào FAM, cơ quan về lý thuyết phải là người đứng ra chăm lo cho ĐTQG. Sau động thái cứng rắn từ ông Cklamovski, đã có nhiều ý kiến cho rằng FAM nên xử lý vị HLV người Australia.

Tuy nhiên trước câu hỏi này, quyền chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, lại đưa ra câu trả lời nhẹ nhàng. Nhưng đằng sau đó là cả một thông điệp đáng suy ngẫm. Ông nói: "Tôi muốn mọi người tập trung vào đội tuyển và ủng hộ các cầu thủ vì họ đang chiến đấu cho quốc gia. Tôi cũng muốn Cklamovski hãy tập trung vào trận lượt về tại sân quốc gia Bukit Jalil. Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ tràn ngập sân vận động sau chiến thắng này. Các CĐV muốn thấy một màn trình diễn tốt hơn (ám chỉ thắng lợi 3-0 trước Lào vừa qua không thuyết phục).