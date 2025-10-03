Sau bê bối gian lận, Malaysia vẫn trình làng cầu thủ nhập tịch mới ở đội tuyển quốc gia

TPO - Vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phát hiện gian lận giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ khiến bóng đá Malaysia đối diện với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn tin vào lực lượng nhập tịch. Trong lần triệu tập đội hình mới nhất chuẩn bị cho trận gặp Lào, họ đã trình làng cái tên mới.

Mintah là cầu thủ mang dòng máu Ghana

Đợt tập trung này chứng kiến ​​Jordan Mintah được gọi lên tuyển. Đây là lần đầu tiên tiền đạo của Kuching City FC được triệu tập vào đội tuyển Malaysia sau khi anh hoàn tất thủ tục nhập tịch vào tháng 8.

Jordan Mintah là người Ghana, không có quan hệ huyết thống với Malaysia. Anh được nhập tịch theo diện sinh sống liên tục 5 năm (theo quy định FIFA) ở quốc gia sở tại. Mintah đến Malaysia từ 2020 và đã gắn bó đủ 5 năm với nơi này.

Anh đang đạt phong độ rất cao, với 15 bàn chỉ sau 22 trận cho Kuching City FC. Do vậy, cầu thủ 30 tuổi hứa hẹn sẽ gây ra nhiều áp lực lên khung thành Lào. Anh sẽ là sự thay thế trực tiếp dành cho Figueiredo và Holgado, 2 chân sút hàng đầu đang bị treo giò 12 tháng của Malaysia.

Jordan Mintah sẽ thay thế vị trí của Figueiredo (14) và Holgado (19)

Ngoài Mintah, Ramadhan Saifullah cũng có cơ hội lần đầu tiên ra sân cho Harimau Malaya. Màn trình diễn tốt của anh trong màu áo Kuching City FC đã giúp anh được triệu tập ở đợt tập trung này. Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Anh, Richard Chin, sẽ có lần thứ 2 lên tuyển.

HLV Peter Cklamovski sẽ mất Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero - 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA treo giò vì gian lận. Do vậy, ông đã gọi lại nhiều cầu thủ từng bị bỏ quên ở đội tuyển quốc gia.

Đó là Ubaidullah Shamsul, Junior Eldstal, Declan Lambert… Declan được triệu tập trở lại sau lần gần nhất khoác áo Harimau Malaya tại ASEAN Cup 2024. Trong khi đó, Junior có cơ hội ra sân lần đầu tiên kể từ sau Asian Cup 2023.

Theo kế hoạch, thầy trò Cklamovski sẽ hội quân từ 6/10. Ngày 9/10 họ sẽ gặp Lào và ngày 14/10 là màn tái ngộ đội bóng xứ triệu voi ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027.