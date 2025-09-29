Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Quan chức AFC đưa ra thông điệp bất ngờ về khả năng trừng phạt đội tuyển Malaysia

Đặng Lai

TPO - Vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phát hiện gian lận giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ đang gây chấn động trong làng bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, AFC đã đưa ra một thông điệp nghe có vẻ khá xoa dịu với bóng đá Malaysia.

7-2.jpg

Ông Seri Windsor Paul John, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á, xác nhận khi được hỏi liệu án phạt của FIFA có ảnh hưởng đến đội tuyển Malaysia hay không? "Đội tuyển Harimau Malaya không bị đình chỉ thi đấu, chỉ có 7 cầu thủ bị đình chỉ trong 12 tháng. LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng không bị đình chỉ. Theo quyết định của FIFA, FAM chỉ bị phạt tiền.

Không có vấn đề gì (khả năng đội tuyển Malaysia không được thi đấu) và đội tuyển này vẫn sống sót. Hiện tại, chúng tôi đang chờ đợi động thái tiếp theo", ông nói trên TV3 Bulletin.

Tuyên bố từ ông Seri Windsor Paul John, một quan chức AFC người Malaysia, có thể hiểu mới chỉ là diễn giải lại án phạt từ FIFA. Vì lúc này, AFC chưa thể đưa ra bất cứ án phạt nào. Thay vào đó, họ đang chờ đợi kết quả kháng cáo từ phía Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng như quyết định cuối cùng từ phía Tòa án bóng đá FIFA về tư cách của 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch (Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel).

datuk-windsor-paul-john-780x470.jpg
Ông Seri Windsor Paul John, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á, là người Malaysia

Nếu kháng cáo kết thúc mà 7 tuyển thủ vẫn không thể chứng minh mình vô tội, bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể đối diện với một lệnh trừng phạt từ AFC. Vì vụ việc này không khác là bao so với vụ Timor Leste gian lận nhập tịch hồi 2016.

Khi đó, FIFA đã phát hiện ra 12 cầu thủ Brazil làm giả giấy tờ để thi đấu cho đội tuyển Timor Leste ở vòng loại World Cup 2018. Kết quả, nhóm cầu thủ bị cấm thi đấu, đội tuyển Timor Leste bị loại khỏi vòng loại World Cup.

Sau đó, AFC mới vào cuộc và hình phạt đưa ra là cấm đội tuyển Timor Leste tham dự vòng loại Asian Cup 2023. Một án phạt tương tự như Timor Leste đang chờ đợi Malaysia sau hơn 1 tuần nữa.

Đặng Lai
#Fifa #Bóng đá Malaysia #đội tuyển Malaysia #gian lận nhập tịch #cầu thủ gian lận #Malaysia nhập tịch #Việt Nam vs Malaysia #AFC

