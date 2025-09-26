FIFA công bố bộ ba linh vật World Cup 2026: Khi bóng đá hòa nhịp cùng văn hóa Bắc Mỹ

TPO - FIFA vừa chính thức trình làng “bộ ba ngôi sao” đặc biệt sẽ đồng hành cùng World Cup 2026, giải đấu lịch sử lần đầu tiên được tổ chức trên lãnh thổ ba quốc gia. Đó là Maple - chú nai sừng tấm đến từ Canada, Zayu - chú báo đốm đại diện cho Mexico và Clutch - đại bàng đầu của nước Mỹ.

Ba linh vật này là biểu tượng kết nối, phản ánh sự đa dạng văn hóa, tinh thần thể thao và niềm đam mê cuồng nhiệt mà giải đấu lớn nhất hành tinh mang lại.

“Đội hình World Cup 26 vừa được bổ sung và trở nên vui nhộn hơn. Maple, Zayu và Clutch tràn đầy niềm vui, năng lượng và tinh thần gắn kết, đúng như tinh thần của FIFA World Cup", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ đầy hào hứng.

Chủ tịch FIFA cũng khẳng định, ba linh vật sẽ là tâm điểm của bầu không khí lễ hội: “Chúng sẽ chinh phục trái tim người hâm mộ, khơi dậy những màn ăn mừng khắp Bắc Mỹ và trên toàn thế giới. Tôi có thể hình dung ra chúng xuất hiện trên áo của trẻ nhỏ, cùng các huyền thoại bóng đá ăn mừng, và lần đầu tiên trong lịch sử sẽ trở thành nhân vật trong trò chơi điện tử mà hàng triệu người sẽ trải nghiệm".

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, lần đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự. Maple, Zayu và Clutch sẽ hiện diện xuyên suốt giải đấu, từ chào đón thế giới, truyền cảm hứng cho các em nhỏ đến cổ vũ cho những trận cầu sôi động.

Maple - Chú nai sừng tấm của Canada

Mang trong mình tinh thần tự do, Maple đã rong ruổi khắp các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada, gắn kết với con người và lan tỏa nét đẹp văn hóa bản địa.

Maple yêu phong cách đường phố, mê âm nhạc và nghệ thuật, nhưng khi ra sân lại là một thủ môn kiên cường, tận tụy hết mình.

Sự sáng tạo, lòng quả cảm và tố chất thủ lĩnh giúp Maple trở thành tấm gương truyền cảm hứng. Với khả năng phản xạ xuất sắc, Maple mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở và câu chuyện bất tận về khát vọng chiến thắng.

Zayu - Chú báo đốm của Mexico

Sinh ra từ những cánh rừng rậm miền Nam Mexico, Zayu là hiện thân của di sản phong phú và tinh thần sôi động của đất nước này. Cái tên “Zayu” gợi lên tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm vui.

Trên sân, Zayu hóa thân thành một tiền đạo, thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo và tốc độ vượt trội khiến hàng thủ đối phương phải dè chừng. Ngoài sân cỏ, Zayu hòa mình vào văn hóa Mexico qua vũ điệu, ẩm thực và truyền thống, gắn kết con người xuyên biên giới bằng niềm đam mê.

Không chỉ là một vận động viên, Zayu còn là biểu tượng của sự tôn vinh và kết nối văn hóa, mang trong mình trái tim của người Mexico với niềm tự hào dân tộc lớn lao.

﻿

Clutch - Đại bàng dũng mãnh của Mỹ

Clutch mang tinh thần phiêu lưu bất tận, sải cánh bay khắp nước Mỹ để khám phá mọi nền văn hóa và hòa vào từng trận đấu. Trên sân, Clutch quả cảm, máu lửa. Ngoài sân, Clutch truyền cảm hứng, dẫn dắt bằng hành động: khích lệ đồng đội, nâng cao tinh thần và biến mọi thử thách thành cơ hội để vươn cao hơn.

Là ngọn lửa kết nối cộng đồng và "tín đồ" thể thao cuồng nhiệt, Clutch giống như những tiền vệ vĩ đại luôn gắn kết mọi người ở bất cứ nơi đâu, chứng minh rằng vươn tới đỉnh cao không chỉ nằm ở sức mạnh, mà còn ở mục tiêu, niềm đam mê và tinh thần chơi đẹp.