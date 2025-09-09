Bộ đôi gần 200 triệu bảng Isak và Gyokeres gây thất vọng khiến Thụy Điển thua sốc ở vòng loại World Cup

TPO - Bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng của Liverpool, Alexander Isak, đã có lần ra sân đầu tiên trong màu áo Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2026. Anh hợp với Gyokeres tạo thành hàng công trị giá gần 200 triệu bảng của Thụy Điển. Nhưng tất cả đều vô hại khiến đại diện Bắc Âu thua trắng Kosovo.

Rạng sáng nay, Thụy Điển hạ quyết tâm cao trong chuyến làm khách trước Kosovo. Họ đã hòa Slovenia trong trận ra quân nên một chiến thắng là bắt buộc để đội tuyển này đeo bám ngôi đầu.

Nhưng họ nhập cuộc rất ì ạch. Đối diện với đó là khí thế tưng bừng bên phía Kosovo trong ngày được chơi trên sân nhà. Liên tiếp các pha dứt điểm được họ thực hiện và phút 26, Rexhbecaj đã mở tỷ số. Trong một pha phản công nhanh, Rexhbecaj băng xuống lừa qua hậu vệ cuối cùng của Thụy Điển rồi đưa bóng vào lưới.

Trên đà hưng phấn, Kosovo đã nhân đôi cách biệt với tình huống tỏa sáng của Muriqi vào phút 42. Vẫn là pha phản công mẫu mực và hàng thủ Thụy Điển một lần nữa bị đánh úp.

Isak hoàn toàn vô hại trên sân

Thụy Điển kết thúc hiệp 1 với bất lợi bị dẫn 0-2, một hiệp đấu mà họ vô hại dù cầm bóng gấp đôi đối thủ. Sang hiệp 2, không có bất cứ thay đổi nào dù Thụy Điển cầm bóng tới 68%. Họ vẫn tấn công yếu ớt. Đến phút 71, tân binh Liverpool, Alexander Isak được tung vào sân để kết hợp với Viktor Gyokeres, người được Arsenal mua với giá 65 triệu bảng. Cả hai tạo nên hàng công gần 200 triệu bảng cho Thụy Điển.

Nhưng không có những pha bóng gắn kết nào từ 2 ngôi sao này. Cả hiệp 2, Thụy Điển chỉ tung ra đúng 1 cú đá trúng đích. Như vậy là quá ít để họ hy vọng. Thụy Điển thua sốc 0-2, kết thúc 2 trận đầu vòng loại với chỉ 1 điểm. Họ đã kém đội dẫn đầu Thụy Sĩ tới 5 điểm và rõ ràng, nguy cơ không qua nổi vòng loại đang hiện ra trước mắt đại diện Bắc Âu.