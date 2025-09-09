Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bộ đôi gần 200 triệu bảng Isak và Gyokeres gây thất vọng khiến Thụy Điển thua sốc ở vòng loại World Cup

Đặng Lai

TPO - Bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng của Liverpool, Alexander Isak, đã có lần ra sân đầu tiên trong màu áo Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2026. Anh hợp với Gyokeres tạo thành hàng công trị giá gần 200 triệu bảng của Thụy Điển. Nhưng tất cả đều vô hại khiến đại diện Bắc Âu thua trắng Kosovo.

2626.jpg

Rạng sáng nay, Thụy Điển hạ quyết tâm cao trong chuyến làm khách trước Kosovo. Họ đã hòa Slovenia trong trận ra quân nên một chiến thắng là bắt buộc để đội tuyển này đeo bám ngôi đầu.

Nhưng họ nhập cuộc rất ì ạch. Đối diện với đó là khí thế tưng bừng bên phía Kosovo trong ngày được chơi trên sân nhà. Liên tiếp các pha dứt điểm được họ thực hiện và phút 26, Rexhbecaj đã mở tỷ số. Trong một pha phản công nhanh, Rexhbecaj băng xuống lừa qua hậu vệ cuối cùng của Thụy Điển rồi đưa bóng vào lưới.

Trên đà hưng phấn, Kosovo đã nhân đôi cách biệt với tình huống tỏa sáng của Muriqi vào phút 42. Vẫn là pha phản công mẫu mực và hàng thủ Thụy Điển một lần nữa bị đánh úp.

2626-608.jpg
Isak hoàn toàn vô hại trên sân

Thụy Điển kết thúc hiệp 1 với bất lợi bị dẫn 0-2, một hiệp đấu mà họ vô hại dù cầm bóng gấp đôi đối thủ. Sang hiệp 2, không có bất cứ thay đổi nào dù Thụy Điển cầm bóng tới 68%. Họ vẫn tấn công yếu ớt. Đến phút 71, tân binh Liverpool, Alexander Isak được tung vào sân để kết hợp với Viktor Gyokeres, người được Arsenal mua với giá 65 triệu bảng. Cả hai tạo nên hàng công gần 200 triệu bảng cho Thụy Điển.

Nhưng không có những pha bóng gắn kết nào từ 2 ngôi sao này. Cả hiệp 2, Thụy Điển chỉ tung ra đúng 1 cú đá trúng đích. Như vậy là quá ít để họ hy vọng. Thụy Điển thua sốc 0-2, kết thúc 2 trận đầu vòng loại với chỉ 1 điểm. Họ đã kém đội dẫn đầu Thụy Sĩ tới 5 điểm và rõ ràng, nguy cơ không qua nổi vòng loại đang hiện ra trước mắt đại diện Bắc Âu.

Đặng Lai
#Vòng loại World Cup 2026 #Thụy Điển #Thụy Điển vs Kosovo #ĐT Thụy Điển #Isak #Gyokeres

Xem thêm

Cùng chuyên mục