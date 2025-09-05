Nhận định vòng loại World Cup 2026 Slovenia vs Thụy Điển, 01h45 ngày 6/9: ‘Đại pháo’ so tài

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Slovenia vs Thụy Điển, vòng loại World Cup 2026 lúc 01h45 ngày 6/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tâm điểm trận đấu này là màn so tài giữa các tiền đạo đắt giá Sesko cùng Gyokeres và Isak.

nhan-dinh-slovenia-vs-thuy-dien.jpg
Thụy Điển sở hữu 2 trong số các tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay

Nhận định trước trận đấu Slovenia vs Thụy Điển

Các lá thăm may rủi đưa Slovenia và Thụy Điển vào bảng đấu cực khó cùng với Thụy Sĩ và Kosovo. Vì vậy, trận ra quân có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, đặc biệt là chủ nhà Slovenia. Họ cần chiến thắng để chiếm lợi thế, hoặc ít nhất không thua Thụy Điển nếu muốn có cơ hội giành vé dự World Cup 2026.

Xét về danh tiếng và bề dày thành tích, Slovenia thua kém Thụy Điển khá nhiều. Trong lịch sử, Slovenia chỉ giành quyền tham dự World Cup 2 lần vào các năm 2002 và 2010. Trong cả hai lần, họ đều bị loại ngay từ vòng bảng. Họ cũng chỉ có 2 lần tham dự EURO vào các năm 2000 và 2024.

Thực tế, đây là điều khá dễ hiểu bởi lẽ đội tuyển Slovenia chỉ chính thức thành lập và thi đấu quốc tế vào năm 1992. Trong những năm gần đây, Slovenia bắt đầu sản sinh ra nhiều ngôi sao nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, họ vẫn thường xuyên vắng mặt ở các giải đấu lớn vì lực lượng không đồng đều.

Rơi vào bảng “tử thần” ở vòng loại World Cup 2026, cơ hội cho Slovenia giành vé không cao. Dù vậy, họ vẫn có thể hy vọng vào thủ môn Oblak và đặc biệt là tiền đạo Sesko để chờ đợi bất ngờ. Tiếp đón Thụy Điển, Slovenia đối đầu với đội bóng giống như bản nâng cấp của chính họ.

Thụy Điển sở hữu đội hình mạnh đồng đều hơn và đặc biệt, có đến 2 tiền đạo đắt giá là Isak và Gyokeres. Isak vừa chuyển đến Liverpool với giá kỷ lục Ngoại hạng Anh, trong khi Gyokeres là tân binh được kỳ vọng nhất Arsenal mùa này. Bên cạnh đó, họ còn có thêm các ngôi sao tấn công xuất sắc như Elanga, Benjamin Nygren… Nhờ hàng công cực mạnh này, Thụy Điển đã ghi ít nhất hai bàn trong 9 trong 10 trận gần đây nhất.

Ở hướng ngược lại, hàng công của Slovenia dựa nhiều vào Sesko và dễ bị bắt bài. Với sự chênh lệch đáng kể đó, Slovenia cần tận dụng tối đa sức mạnh sân nhà để giành điểm trước Thụy Điển. Trên hết, đội bóng của HLV Matjaz Kek phải chấp nhận đá phòng ngự chặt để chờ cơ hội phản công. Họ phải xem mỗi trận đấu là một lần đấu loại trực tiếp, nơi họ không được phép phạm bất cứ sai lầm nào nếu muốn tiến xa.

Nếu đủ kiên định và kỷ luật, Slovenia hoàn toàn có thể phong tỏa hàng công đắt giá của Thụy Điển và hướng đến một trận hòa. Cần biết rằng Slovenia đã giữ sạch lưới 3 trong 4 trận gần đây.

Phong độ, lịch sử đối đầu Slovenia vs Thụy Điển

screenshot-2025-09-05-121727.png

Đội hình dự kiến Slovenia vs Thụy Điển

Slovenia: Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza; Petrovic, Zeljkovic; Stojanovic, Lovric, Sturm; Sesko

Thụy Điển: Johansson; Ekdal, Hien, Svensson; Elanga, Larsson, Ayari, Saletros, Sema; Nygren, Gyokeres

Dự đoán tỷ số: Slovenia 1-1 Thụy Điển

A Phi
#Slovenia vs Thụy Điển #nhận định Slovenia vs Thụy Điển #nhận định bóng đá #đối đầu Slovenia vs Thụy Điển #Slovenia #Thụy Điển

