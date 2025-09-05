Nhận định Đan Mạch vs Scotland, 01h45 ngày 6/9: Trận cầu 6 điểm

TPO - Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Scotland, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đan Mạch và Scotland là đối thủ chính của nhau trong bảng C, do vậy họ hiểu rằng trận đấu này sẽ mang ý nghĩa 6 điểm.

Nhận định trước trận đấu Đan Mạch vs Scotland

Scotland đã không thể lọt vào vòng loại World Cup trong 6 chiến dịch liên tiếp, nhưng họ vẫn hy vọng sẽ trở lại sân khấu lớn nhất ở vòng loại năm nay. Họ nằm cùng bảng với Đan Mạch, Hy Lạp và Belarus. Để giành một suất vào vòng chung kết vào mùa hè năm sau, Scotland hiểu rằng họ phải lấy điểm trước các đối thủ trực tiếp như Đan Mạch.

Nhưng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Đan Mạch đã là một thế lực đáng gờm trên đấu trường quốc tế suốt nhiều năm qua. Họ đã giành quyền tham dự 5 trong 7 kỳ World Cup gần đây và 9 trong 11 kỳ EURO gần nhất.

Xét về lực lượng, Đan Mạch tự hào khi sở hữu một đội hình mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ đến từ các giải đấu hàng đầu châu Âu. Bên cạnh đó, lối chơi tập thể gắn kết khiến họ là tập thể không thể xem thường.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đan Mạch vs Scotland

Phong độ sân nhà đóng vai trò then chốt trong thành công của Đan Mạch với việc đội tuyển này đã thắng 11 trong 12 trận gần đây là “tổ ấm” của mình. Thất bại gần nhất trên sân nhà tại vòng loại World Cup của họ đã cách đây 9 năm (2016 trước Montenegro).

3 trong 5 trận vòng loại World Cup gần đây, Đan Mạch đều với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Họ ghi trung bình tới 3,8 bàn mỗi trận ở 5 trận sân nhà vừa qua tại vòng loại World Cup. Đó là lý do Đan Mạch rất tự tin khi tiếp Scotland.

Bên kia chiến tuyến, Scotland sẽ cần phải vượt qua Đan Mạch nếu họ muốn có hy vọng chấm dứt thời gian dài chờ đợi để được tham dự World Cup. Lần gần nhất đội tuyển này giành quyền tham dự giải đấu là vào năm 1998. Ở vòng loại World Cup 2022, họ hụt vé đầy tiếc nuối. Sau khi đứng thứ hai ở vòng loại, đội bóng của Steve Clarke đã bước vào vòng play-off, nhưng cuối cùng bị Ukraine đánh bại.

Trận thua ấy giúp họ trưởng thành hơn. Scotland đang tiến bộ trên đấu trường quốc tế. 6 trận gần đây họ thắng tới 4, điều không thường thấy ở đội tuyển này. Trên sân khách, thậm chí Scotland còn gây ấn tượng hơn khi toàn thắng 3 trận vừa qua. Đó là cơ sở để họ hy vọng làm nên một điều bất ngờ trước Đan Mạch ở trận đấu đêm nay…