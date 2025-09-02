Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ngoại hạng Anh thiết lập kỳ chuyển nhượng lịch sử, tổng chi gấp đôi GDP một nước Đông Nam Á

Đặng Lai

TPO - Mùa hè 2025 chứng kiến một đợt leo thang mới trong kế hoạch mua sắm của các CLB tại Ngoại hạng Anh. Hôm nay, sau khi kết thúc các thương vụ, tổng số tiền chuyển nhượng ở giải đấu hay nhất lục địa già đã đạt đến con số 3 tỷ bảng.

20250811-224957-g8cdi30f.jpg

Chiếm phần lớn trong số này vẫn là nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh - Liverpool. Với việc nổ “bom tấn” Alexander Isak trong ngày cuối, họ đã nâng tổng chi trong hè 2025 lên con số không tưởng 426 triệu bảng.

Liverpool cũng là CLB sở hữu tới 3 thương vụ lớn nhất mùa hè vừa qua, gồm Alexander Isak từ Newcastle, Hugo Ekitike từ Frankfurt và Florian Wirtz từ Leverkusen. Trong đó, Isak là thương vụ đắt nhất lịch sử túc cầu (130 triệu bảng), Florian Wirtz là vụ bán cầu thủ lớn nhất lịch sử Bundesliga (117 triệu bảng).

Chỉ riêng Liverpool đã chiếm gần 1/6 tổng giá trị chuyển nhượng của mùa hè 2025. Nhưng họ cũng bán cầu thủ rất hiệu quả, với gần 250 triệu bảng từ việc đẩy đi Darwin Nunez, Luis Diaz… Xếp sau nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh là Chelsea, Arsenal, Newcastle…

top-10-ban-hop-dong-dat-gia-nhat-cho-he-2025-liverpool-ap-dao-263764.jpg
Liverpool ném 130 triệu bảng mua Isak

Có nhiều đội bóng đã vượt mốc 200 triệu bảng… Trong đó, MU tiếp tục gây chú ý khi đầu tư gần 200 triệu bảng chiêu mộ tam giác tấn công mới gồm Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Cả 3 tân binh này đều nằm trong Top 10 thương vụ lớn nhất Hè 2025.

Sau mùa hè lập kỷ lục với Moise Caicedo, Chelsea vẫn không dừng mua sắm. Họ đã ném ra tổng cộng 263 triệu bảng, đón về nhiều cầu thủ trẻ chất lượng như Estevao, Joao Pedro…

Đến cả một CLB như Nottingham cũng ném ra tới 220 triệu bảng mua sắm, trong khi tân binh Sunderland thậm chí tiêu ngang bằng Real Madrid (cùng 150 triệu bảng). Tất cả đã phản ánh độ chịu chơi của Ngoại hạng Anh. Với 3 tỷ bảng, giải đấu này thậm chí chứng kiến đợt chi tiêu gấp đôi GDP của một quốc gia. Ví dụ như Timor Leste, quốc gia này đạt tổng GDP năm 2024 chỉ là 1,5 tỷ bảng.

chi-gan-3-ty-bang-ngoai-hang-anh-xac-lap-ky-chuyen-nhuong-dien-ro-nhat-lich-su-263806.jpg
20 CLB Ngoại hạng Anh đã chi bao nhiêu tiền trong hè vừa qua?
Đặng Lai
#Ngoại hạng Anh #chuyển nhượng Ngoại hạng Anh #Premier League #Liverpool #MU #Arsenal #Chelsea #Isak

Xem thêm

Cùng chuyên mục