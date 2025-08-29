Hoa hậu Hòa bình bị tố đã có con

TPO - Người đẹp Chelsea Mandizha - Hoa hậu Hòa bình Zimbabwe 2025 bị tố đã có con. Ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International - cho biết đang điều tra về những cáo buộc này.

Trong một livestream trên trang cá nhân, ông Nawat cho biết hiện đã có 70 quốc gia đóng tiền bản quyền để tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Trong đó, Zimbabwe là quốc gia đóng tiền bản quyền đắt nhất.

Tuy nhiên, đại diện của Zimbabwe tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 là người đẹp Chelsea Mandizha bị tố đã có con. Ông Nawat cho biết đang chờ giấy tờ xác nhận ADN để xem cô đạt tiêu chuẩn tham gia cuộc thi năm nay hay không.

Hoa hậu Hòa bình Zimbabwe 2025 Chelsea Mandizha.

Trong khi Hoa hậu Hoàn vũ cho phép phụ nữ đã kết hôn, lập gia đình, sinh con được tham dự thì Hoa hậu Hòa bình và nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác vẫn không cho phép các đối tượng này tham gia.

Ông Nawat cũng nổi tiếng khắt khe trong việc đưa ra các quy định cho thí sinh Hoa hậu Hòa bình. Trước đó, ông cấm các thí sinh từng đăng quang hoặc giành giải cao tại Hoa hậu Hòa bình không được tham dự các đấu trường khác.

Chelsea Mandizha là đương kim Hoa hậu Zimbabwe. Hôm 25/8, cô được công bố là Hoa hậu Hòa bình Zimbabwe 2025 và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 nhưng nhanh chóng vướng ồn ào.

Chelsea có lịch sử thi sắc đẹp dày đặc. Cô từng tham dự Miss Teen Crawley 2010, Miss Teen Zimbabwe UK 2011, đăng quang danh hiệu Miss Planet UK 2024 và lọt vào vòng chung kết tại Miss Universe Great Britain 2025.

Năm 2024, Chelsea Mandizha gây chú ý khi tham dự cuộc thi Miss Planet International 2024. Ngay từ khi diễn ra ở Campuchia, cuộc thi Miss Planet International 2024 đã nhận nhiều chỉ trích của khán giả vì sự tạm bợ, thiếu chuyên nghiệp. Chất lượng dàn thí sinh cũng bị đánh giá không đồng đều.

Cuộc thi liên tiếp xảy ra nhiều sự cố ầm ĩ, thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Nhiều thí sinh tố bị ban tổ chức đối xử thiếu chuẩn mực. Chelsea Mandizha bị trưởng ban tổ chức giật điện thoại và đe dọa. Sau khi tranh cãi với các thí sinh khác, Chelsea đã bị đuổi khỏi khách sạn và buộc phải rời khỏi cuộc thi.

Ngoài Chelsea Mandizha, đại diện chủ nhà Campuchia bỏ thi ngay trước chung kết vì bức xúc. Trong khi đó, ngay trên sân khấu đêm chung kết, đại diện Jordan tố ban tổ chức và bỏ thi khiến nhiều thí sinh và khán giả ngỡ ngàng.

Sau cuộc thi Miss Planet International 2024, Chelsea Mandizha tiếp tục theo đuổi giấc mơ thi sắc đẹp và tìm kiếm cơ hội đến với đấu trường Miss Grand International.

Người đẹp chia sẻ sau khi được bổ nhiệm làm Hoa hậu Hòa bình Zimbabwe 2025: "Tôi sẽ đại diện cho đất nước chúng ta với niềm tự hào, sự duyên dáng và nhiệt huyết. Tôi sẽ cho thế giới thấy sự kiên cường, văn hóa và tiếng nói của chúng ta".

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra ở Thái Lan vào tháng 10. Đương kim hoa hậu là người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiaza.