Nữ MC 30 tuổi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Philippines

TPO - Người đẹp Emma Tiglao đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025. Cô 30 tuổi, là MC truyền hình, có lượng fan hùng hậu.