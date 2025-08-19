Váy xuyên thấu như lưới đánh cá của thí sinh Hoa hậu Hòa bình Philippines

TPO - Thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 diện váy dạ hội xuyên thấu như lưới đánh cá gây tranh cãi. Nhiều người đẹp khác chọn váy áo hở bạo để trình diễn trong đêm bán kết.