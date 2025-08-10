Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hòa bình Venezuela từ bỏ danh hiệu

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Valentina Martínez đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Venezuela để tham dự Miss Venezuela 2025. Cô sang Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 nhưng không giành thành tích.

Cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2025 đã khởi động nhằm tìm kiếm đại diện của Venezuela ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Trong danh sách các thí sinh tham dự có sự góp mặt của người đẹp Valentina Martínez - Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2023, khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.

Trên trang cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi, Valentina Martínez đã xóa danh hiệu Miss Grand Venezuela 2023. Cô tự giới thiệu bản thân là người mẫu. Nhiều khán giả ủng hộ Valentina Martínez tiếp tục thi nhan sắc để tìm kiếm tấm vé đến với sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ.

525862781-18522178168053230-7284255567971573328-n.jpg
Valentina Martínez từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2023 để thi Miss Venezuela 2025.

"Nét đẹp của cô ấy không phù hợp với Miss Grand, thi lại Miss Venezuela là hợp lý", "Đợt trắng tay ở Miss Grand thấy thương cho cô ấy lắm, ủng hộ thi lại", "Miss Venezuela cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng ủng hộ cô ấy theo đuổi giấc mơ Universe"... khán giả bình luận.

Hoa hậu Venezuela 2025 là lần thứ 72 cuộc thi được tổ chức. Đây là sân chơi nhan sắc lâu đời, uy tín và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Người chiến thắng giành được tấm vé danh giá đến với đấu trường Miss Universe.

Miss Venezuela trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao với 50 thí sinh lọt vào vòng sơ khảo đợt 1. Tại sơ khảo đợt 2, 50 thí sinh sẽ tới và tham gia phỏng vấn trước truyền thông.

Sau đó, tổ chức Miss Venezuela lựa chọn ra 17 cái tên chính thức để tham gia mùa giải năm nay, cùng với 8 hoa hậu cấp bang đã giành chiến thắng trước đó. Tổng cộng, 25 thí sinh tranh tài để giành vương miện Hoa hậu Venezuela 2025.

Để thực hiện ước mơ đến đấu trường Miss Universe, Valentina Martínez sẽ phải trải qua nhiều vòng thi gay cấn. Trên trang cá nhân, người đẹp thể hiện tinh thần sẵn sàng cho cuộc thi năm nay.

Valentina Martinez năm nay 24 tuổi, có bằng Truyền thông Xã hội và là vũ công. Cô có sở thích du lịch, tự mô tả mình là phụ nữ có trách nhiệm và quyết tâm. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2023 và sang Việt Nam tham dự Miss Grand International nhưng không đạt thành tích.

Đương kim Hoa hậu Venezuela là người đẹp Stephany Abasali. Người đẹp 24 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ. Stephany Abasali là đại diện Venezuela tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay.

Năm 2024, người đẹp Ileana Márquez đăng quang danh hiệu Hoa hậu Venezuela và tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tổ chức ở Mexico, giành ngôi Á hậu 4.

Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình Venezuela #Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand #từ bỏ danh hiệu

