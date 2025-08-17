Bức ảnh gây kinh ngạc của Lý Nhược Đồng

TPO - "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng thường xuyên chia sẻ về bí kíp giữ gìn vóc dáng. Cô gây sốt với ngoại hình không có nhiều khác biệt sau 35 năm.

Trang 163 đưa tin Lý Nhược Đồng đã bước sang tuổi 59 nhưng ngoại hình được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi. Mới đây Lý Nhược Đồng đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" vì vẻ ngoài mãi không già.

Theo đó, khi nữ diễn viên nhập cảnh tại Thái Lan, cô bị hải quan nước này chặn lại với lý do nghi ngờ hộ chiếu giả. "Đây có phải hộ chiếu của cô thật không? Có phải cô trộm của người khác không? Cô nhìn không giống sinh năm 1966 cho lắm", Lý Nhược Đồng gặp rắc rối vì vẻ ngoài như mới 30 chứ không giống một người đã sắp 60 tuổi.

Lý Nhược Đồng chia sẻ từng bị hải quan Thái Lan chặn vì quá trẻ trung so với tuổi.

Lý Nhược Đồng chia sẻ lúc đầu cô khá hoảng sợ vì bị giữ lại, nhưng nghe câu hỏi, nữ diễn viên cảm thấy khá vui vì được gián tiếp khen ngợi nhan sắc. "Tôi cảm thấy trạng thái của mình tốt như vậy là nhờ việc chăm vận động. Mục tiêu của tôi là đến lúc 70, 80, 90 tuổi, tôi vẫn đi tập thể hình được", Lý Nhược Đồng nói.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Lý Nhược Đồng còn chia sẻ hai bức ảnh cô chụp cùng một tư thế, trong cùng một bộ đồ cho thấy nhan sắc không khác biệt quá nhiều sau 35 năm.

Nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp (1995) chia sẻ cô từng có những lo âu về tuổi tác, nhưng sau đó cô ngày càng thư thái hơn: "Ở tuổi 30, tôi cảm thấy nhiều nỗi lo âu, nghe mọi người nhắc 29-30 tuổi trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy mình thực sự đã già rồi. Nhưng đến khi 40 tuổi, tôi chỉ nghĩ, ồ thời gian trôi nhanh thật đã 40 tuổi rồi. Đến 50 tuổi, lòng tôi thư thái hơn, tôi nghĩ 'Thật mừng khi ở tuổi 50 mà trí tuệ của mình vẫn tăng thêm'. Hiện tại khi đến tuổi 59 sắp 60, tôi càng sống càng hiểu được nhiều điều, hiểu được chính mình, trong lòng càng thư thái. Tuổi tác chỉ là con số, trạng thái của bản thân mới là đáp án cuối cùng".

Bức ảnh gây kinh ngạc của Lý Nhược Đồng khi nhan sắc không có nhiều thay đổi dù thời gian đã qua 35 năm.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, nổi tiếng nhất với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Trong số những nghệ sĩ từng đóng Tiểu Long Nữ trên màn ảnh, vai của Lý Nhược Đồng vừa ngây thơ, trong sáng, vừa lạnh lùng. Nhiều người nói Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng gần với nguyên mẫu trong truyện.

Những năm gần đây, nữ diễn viên vẫn đóng phim, tham gia sự kiện ở Trung Quốc. Cô tham gia phim Thả thí thiên hạ, Thần thám đại chiến, Trần tình lệnh... Ở tuổi 60, cô sống độc thân, hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Lý Nhược Đồng thường chia sẻ các video về cuộc sống thường ngày. Cô đam mê tập gym, lan tỏa năng lượng tích cực.