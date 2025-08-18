Cuộc đụng độ ở rạp Việt

TPO - Điện ảnh Việt sắp bước vào mùa phim đặc biệt, khi có tới gần 10 tác phẩm cùng cạnh tranh miếng bánh doanh thu dịp lễ 2/9. Trong số này có 2 phim mang yếu tố lịch sử, chiến tranh cách mạng do hãng phim Điện ảnh Quân đội và Điện ảnh Công an nhân dân thực hiện.

Gần 10 phim Việt cạnh tranh

Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội mở màn mùa phim lễ, được giới thiệu là phim có quy mô lớn nhất, không chỉ của hãng phim mà của cả điện ảnh Việt trong vòng 20 năm trở lại đây. Phim lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm bộ đội ta chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Theo Đại tá, nhà văn Chu Lai - tác giả kịch bản - đó là một trong những trận đánh khốc liệt nhất lịch sử chiến tranh nhân loại. Trailer phim hé lộ những đại cảnh hoành tráng, cho thấy phim được đầu tư kỹ về mặt hình ảnh.

Đoàn làm phim kỳ công xây dựng trường quay quy mô lớn cạnh dòng sông Thạch Hãn (Quảng Trị) với hệ thống hầm, hào, phòng họp dã chiến… Hiếm bộ phim chiến tranh cách mạng nào tạo hiệu ứng truyền thông tốt như Mưa đỏ trước ngày ra rạp. Ca khúc lấy cảm hứng từ phim do chính diễn viên sáng tác hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ trong 2 tuần ra mắt.

Hình ảnh bi tráng trong Mưa đỏ.

Tử chiến trên không ra rạp ngày 19/9, là phim điện ảnh hành động - kịch tính, lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Điện ảnh Công an nhân dân là đơn vị chỉ đạo sản xuất bộ phim, bảo chứng cho tính chân thực của chất liệu lịch sử và những tư liệu an ninh hàng không. Phim hé lộ có những cảnh uy hiếp đáng sợ, đối đầu gay cấn giữa phi hành đoàn, lực lượng cảnh vệ với nhóm không tặc.

Trong bối cảnh cả nước bước vào dịp đại lễ, cùng với xu hướng người trẻ ủng hộ những tác phẩm lịch sử, tri ân thế hệ đi trước, Mưa đỏ và Tử chiến trên không được dự đoán có doanh thu tốt. Đây cũng là cuộc đua hiếm hoi giữa 2 tác phẩm đề cập sự kiện lịch sử, đề cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trước đó, Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - ra mắt dịp 30/4 - là minh chứng cho thấy phim lịch sử, chiến tranh có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng ở rạp Việt.

Mùa phim lễ 2/9 càng đáng mong chờ khi 2 phim có yếu tố lịch sử cạnh tranh với một số phim thị trường là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, phim kinh dị Cô dâu ma, Có chơi có chịu, Phá đám sinh nhật mẹ... Trong đó, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn được kỳ vọng doanh thu khả quan. Phần đầu của phim thu về 128 tỷ đồng mùa phim lễ năm 2024. Dàn diễn viên gồm Hoài Linh, Tuấn Trần là gương mặt bảo chứng doanh thu.

Ngoài ra, Khế ước bán dâu và Có chơi có chịu cũng cho khán giả thêm lựa chọn về dòng phim kinh dị, tâm lý gia đình dịp nghỉ lễ.

'Mưa đỏ' được quan tâm, 'Tử chiến trên không' hồi hộp và khác biệt

Chia sẻ với Tiền Phong về thị trường điện ảnh dịp nghỉ lễ, nhà phê bình phim Nguyên Lê cho rằng doanh thu mùa phim 2/9 khả quan, nhưng bỏ ngỏ khả năng vượt qua con số mùa phim Tết đã đạt được.

"Phim nào cũng có điểm nhấn riêng, đang thỏa được một số nhu cầu của khán giả. Mưa đỏ đưa cuộc chiến bi tráng ở Quảng Trị lên phim, được quan tâm bởi yếu tố lịch sử. Tử chiến trên không ghi điểm do sắc thái hành động, hồi hộp rất khác biệt. Phim xoay quanh một sự kiện dù chấn động nhưng chưa có nhiều người biết đến. Làm giàu với ma 2 và Phá đám sinh nhật mẹ không chỉ quy tụ những gương mặt nổi bật mà còn có lợi thế yếu tố bi hài trong nhà/tập thể quen thuộc, dễ ăn khách", chuyên gia nói.

Tử chiến trên không có nhiều cảnh hành động kịch tính.

2025 được nhiều chuyên gia nhận định là "năm vàng" của điện ảnh Việt. Nửa đầu năm chứng kiến thành tích chưa từng có ở phòng vé khi có tới 10 phim Việt đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Đó là các phim Bộ tứ báo thủ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Nhà gia tiên, Nụ hôn bạc tỷ...

"Nhiều phim gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ đồng cũng là tín hiệu cho thấy phim Việt đang vào thời. Kỷ nguyên vàng son mới về doanh thu phim Việt đã bắt đầu. Từ đầu năm, nhiều phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Điện ảnh nước nhà dường như đang vào guồng doanh thu. Năm nay, tôi dự đoán ít nhất 20 phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ đồng", một cây viết phê bình điện ảnh nhận định.

Mùa phim lễ 2/9 được kỳ vọng tiếp tục đón nhận những bộ phim trong "câu lạc bộ trăm tỷ". Nhiều khán giả cũng đặt niềm tin vào chất lượng của mùa phim, với các tác phẩm phong phú về thể loại.