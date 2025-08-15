Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Cảnh chống không tặc nghẹt thở trong ngành hàng không Việt Nam

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trailer phim điện ảnh "Tử chiến trên không" mở ra câu chuyện hành động ly kỳ, đồng thời tái hiện sự kiện có thật gần nửa thế kỷ trước đầy ngoạn mục. Khi đó, ngành hàng không Việt Nam còn non trẻ và phải đối đầu với không tặc tinh vi, làm nên trận tử chiến khốc liệt giữa không trung.

Phim điện ảnh Tử chiến trên không vừa tung trailer chính thức, hé lộ cuộc đối đầu đẫm máu và nghẹt thở giữa những anh hùng thời bình và đám không tặc tàn nhẫn. Trong phim, vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam từ năm 1978 được tái hiện trên màn ảnh rộng.

Trailer bắt đầu bằng âm nhạc tươi vui đặc trưng của những năm sau 1975, cùng hình ảnh đoàn bay và hành khách vui vẻ trên chuyến bay từ Đà Nẵng về sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa cất cánh, đám không tặc do Long (Thái Hoà) khống chế tất cả. Cảnh vệ chính thức của chuyến bay là Sơn (Ma Ran Đô) và hai nữ tiếp viên Trinh (Kaity Nguyễn), Nhàn (Trâm Anh) lần lượt bị tấn công. Đám không tặc dùng nữ tiếp viên để uy hiếp hai phi công trong buồng lái là Phong (Xuân Phúc) và Khanh (Trần Ngọc Vàng).

15.png
9.png
2.png
3.png
Vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam từ năm 1978 được tái hiện trên màn ảnh rộng.

Nếu không bay theo lộ trình của chúng, hành khách và đoàn bay nguy hiểm đến tính mạng. Nếu làm theo yêu cầu của chúng, những người dân vô tội chưa chắc được an toàn. Những người bình thường trong một hoàn cảnh phi thường phải đưa ra lựa chọn chiến đấu hay buông xuôi, ở nơi không có lối thoát giữa bầu trời.

Phim của đạo diễn Hàm Trần sử dụng chất liệu lịch sử từ các sự kiện có thật, kể lại câu chuyện huyền thoại của ngành hàng không Việt Nam. Phim xoay quanh những người anh hùng quyết tâm bảo vệ hành khách khỏi không tặc.

Trailer phim thể hiện những màu sắc đối lập về khát vọng sống giữa hai phe: không tặc và những người của đoàn bay. Diễn viên Thái Hoà - vai Long thủ lĩnh - gây chú ý vì ánh mắt và biểu cảm tàn bạo, lạnh lùng. Sự kịch tính đến mức nghẹt thở kéo dài suốt video. Các pha hành động dồn dập giữa hai phe đối đầu hứa hẹn một bộ phim kịch tính.

33.png
5.png
43.png
10.png
Cuộc chiến nghẹt thở trên không.

Tử chiến trên không có sự chỉ đạo sản xuất của Điện ảnh Công an nhân dân - bảo chứng về chất liệu lịch sử và tư liệu an ninh hàng không. Ê-kíp phục dựng toàn bộ máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam những năm sau 1975. Mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Một số khoang được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim. Mô hình được yêu cầu thiết kế đúng với thời kỳ, màu sắc, kích thước khoang, và đặc biệt là phải có khả năng tháo ráp linh hoạt để phục vụ các góc quay khác nhau.

Ngọc Ánh
#hàng không Việt Nam #không tặc #phim hành động #tử chiến trên không #đoàn bay Việt Nam #cướp máy bay #huyền thoại hàng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục