Tái hiện vụ không tặc chấn động lịch sử hàng không Việt Nam trong mô hình máy bay tỷ lệ 1:1

TPO - Trong "Tử chiến trên không", ê-kíp làm phim đã phục dựng mô hình máy bay DC4 theo tỷ lệ 1:1 với nguyên mẫu, sử dụng thiết bị hàng không cũ của Việt Nam sau năm 1975 để tái hiện chân thực bối cảnh vụ cướp máy bay chấn động lịch sử hàng không Việt Nam.

Tốn hơn một tỷ đồng tạo hiệu ứng rung lắc

Chiều 14/8, ê-kíp làm phim Tử chiến trên không đã xuất hiện tại buổi showcase giới thiệu dự án tại Hà Nội. Sự kiện tuy thiếu vắng hai diễn viên Thái Hòa và Kaity Nguyễn do bận lịch trình cá nhân nhưng vẫn thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông và khán giả.

Tại đây, những câu chuyện hậu trường về hành trình thực hiện dự án Tử chiến trên không lần đầu được hé lộ. Bối cảnh của phim chủ yếu trên máy bay - nơi diễn ra sự kiện không tặc khống chế hành khách và phi hành đoàn.

Để bối cảnh trở nên chân thực, ê-kíp làm phim quyết định phục dựng lại toàn bộ máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam những năm sau 1975. Mô hình máy bay DC4 trong phim trường được dựng theo tỷ lệ 1:1 với máy bay thật. Một số khoang được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim.

Đạo diễn Hàm Trần chia sẻ về câu chuyện hành trình chọn bối cảnh cho Tử chiến trên không.

"Để bộ phim tăng tính chân thật, chúng tôi đã thực hiện mô hình máy bay với tỷ lệ tương đương máy bay thật với các chi tiết được sửa lại từ nội thất thật và đưa vào sử dụng. Trong thời gian chuẩn bị dự án, các diễn viên phải luân phiên tập luyện bên trong máy bay và cả phòng tập để có được kết quả tốt nhất", đạo diễn Hàm Trần nêu.

Về mức độ đầu tư cho mô hình quay, ông Lương Công Hiếu - đại diện nhà đầu tư - cho biết đã đầu tư hơn một tỷ đồng để tạo ra hiệu ứng rung lắc máy bay chân thật nhất khi rơi xuống.

"Trong quá trình quay hình, đạo diễn Hàm Trần muốn thực hiện một mô hình có thể chao đảo, mất đà như thật khi lựu đạn nổ trên máy bay. Vì vậy, ê-kíp đã sử dụng hệ thống bánh lăn con quay và những thiết bị chuyên dụng sao cho cảnh quay vừa giống thật, vừa đảm bảo an toàn cho các diễn viên. Riêng các phân đoạn máy bay chao đảo và lao xuống đã cần được đầu tư hơn một tỷ đồng", ông Lương Công Hiếu nói.

Tuy nhiên, việc quay trên máy bay tạo nhiều áp lực lên dàn diễn viên. Đoàn phim nhiều người, cabin chật hẹp và kín khí, lại không được phép mở điều hòa lúc ghi hình, nhiều diễn viên diễn cảnh hành động đều bị khó thở vì thiếu oxy.

"Lần đầu tôi trải nghiệm quay các cảnh hành động, không gian làm việc nhỏ hẹp. Trên máy bay chỉ có 4 cái điều hòa, khi quay phải tắt hết đi. Việc này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe diễn viên, nhưng chính trong hoàn cảnh đó, diễn viên và ê-kíp mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất về nhân vật trong hoàn cảnh phim. Chính hoàn cảnh ngột ngạt như vậy lại tác động rất tốt tới diễn viên để họ thể hiện tốt cảm xúc của nhân vật trong chuyến bay đó", diễn viên Thanh Sơn chia sẻ.

Diễn viên thường xuyên bị thương

Đóng cùng phim với “đàn anh” Thái Hòa, Thanh Sơn cho biết anh rất vui và vinh dự. Với Thanh Sơn việc được xuất hiện cùng diễn viên Thái Hòa trong Tử chiến trên không được ví như "song ca cùng thần tượng".

“Trong quá trình quay hình có một kỷ niệm đặc biệt khác với tôi, chính là khi tôi được làm việc với anh Thái Hòa trong dự án. Nếu nghệ sĩ Công Lý là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Bắc thì anh Thái Hòa là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Nam và tôi luôn muốn học hỏi ở cả hai người tiền bối giàu kinh nghiệm này. Vì vậy lần hợp tác này cùng anh Thái Hòa với tôi như song ca cùng thần tượng”, Thanh Sơn chia sẻ.

Thanh Sơn ví việc được xuất hiện cùng diễn viên Thái Hòa trong phim là "song ca cùng thần tượng".

Ngoài ra, điều mà Thanh Sơn nhớ nhất là đạo diễn Hàm Trần "không ưng" tạo hình của anh. "Khi gặp đạo diễn Hàm Trần vào lần đầu định trang, anh nói tôi đẹp quá, chưa phù hợp với hình tượng anh muốn. Anh muốn một vai diễn chân thực hơn. Ngay sau sáng hôm sau, tôi phải đi nhuộm da để sao cho ra được hình ảnh phi công. Đạo diễn Hàm Trần còn không muốn mọi người trang điểm trong bộ phim này. Tất cả phải để mặt mộc. Tôi và Trần Ngọc Vàng có làn da hơi trắng nên phải đi nhuộm da. Sau đó, đạo diễn Hàm Trần vẫn không đồng ý. Kết quả là trưa hôm sau, tôi và Vàng phải phơi nắng vào lúc nắng nhất để có làn da đúng như mong muốn của đạo diễn", Thanh Sơn nhớ lại.

Với các diễn viên trong Tử chiến trên không, ký ức lớn nhất của họ trong quá trình quay phim là những vết thương lớn nhỏ trên người. Diễn viên Trâm Anh (tiếp viên hàng không Nhàn) cho biết vì là nữ nên cô và Kaity Nguyễn được đạo diễn Hàm Trần "ưu ái" hơn.

"Nhưng trong quá trình quay, không thể tránh được những xước xát, bị thương. Máy bay là mô hình thật nên có đầy đủ nút bấm, cần gạt… nên khi đánh nhau không may va đập vào là chuyện hiển nhiên. Tôi thương các diễn viên nam vì luôn phải đánh đấm trong không gian hẹp của máy bay", Trâm Anh kể lại.

Các diễn viên kể hậu trường làm phim Tử chiến trên không.

Nam diễn viên Ma Ran Đô cũng tiết lộ chi tiết thú vị khi tham gia Tử chiến trên không. "Không ít lần sau khi nghỉ rồi lại vào quay, tôi bất ngờ trước những vết thương được hóa trang kỹ càng của anh Sơn, nhưng sau đó mới biết đó là thật, không phải hóa trang. Có những hiệu ứng không phải hóa trang mà là thật hoàn toàn", Ma Ran Đô nói.

Phim Tử chiến trên không lấy bối cảnh cuối thập niên 1970, lấy cảm hứng từ các vụ không tặc có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam sau thống nhất. Chưa có xác nhận các chi tiết chính xác, nhưng đoàn phim cho biết phim dựa nhiều nhất vào chuyến bay DC4 năm 1978.

Lịch sử hàng không ghi lại máy bay DC4 mang số hiệu 501, thuộc hãng hàng không dân dụng Việt Nam. Máy bay chở 60 hành khách từ sân bay Đà Nẵng đi Tân Sơn Nhất, khi vào đến không phận Quảng Ngãi thì bọn không tặc ra tay.

Những đối tượng này mang theo vũ khí như dao, súng và lựu đạn nổ, rất hung hăng, liều lĩnh và nguy hiểm. Chúng đe dọa tổ bay và tấn công man rợ khi tiếp viên và cảnh vệ từ chối gõ cửa gọi phi công mở cửa buồng lái. Hai nữ tiếp viên bị bắn 5 viên đạn vào đùi và chân, một cảnh vệ của chuyến bay bị đâm liên tiếp 6-7 nhát. Một nhân viên tổ bay khác đứng chặn cửa buồng lái bị lựu đạn nổ lòi ruột, hai người khác bị bắn thẳng vào vùng ngực.

Tài liệu còn ghi lại vụ nổ khiến bụng máy bay bị thủng một lỗ. Hai tên không tặc nhảy khỏi máy bay trước khi phương tiện kịp bay trở lại Đà Nẵng, hạ cánh thành công trên bãi cỏ sân bay. Vụ không tặc kéo dài 52 phút.