Công ty Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế

TPO - Trước thông tin bị cơ quan thuế TP.HCM ban hành 4 quyết định cưỡng chế với tổng số tiền gần 500 triệu đồng, đại diện công ty do nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP sáng lập lên tiếng đính chính.

Chiều 11/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Công ty TNHH M-TP Entertainment - công ty do Sơn Tùng M-TP sáng lập - bị cưỡng chế nợ thuế gần 500 triệu đồng. Theo đó, Công ty TNHH M-TP Entertainment bị cưỡng chế nợ thuế theo 4 quyết định cưỡng chế số 3211, 3212, 3213 và 3214, mỗi quyết định này cưỡng chế số tiền nợ thuế là 118.725.104 đồng.

Với 4 quyết định trên, tổng số tiền nợ thuế bị cưỡng chế là 474.900.416 đồng. Các quyết định cưỡng chế nói trên có hiệu lực từ ngày 26/6 đến 25/7/2025, biện pháp cưỡng chế là trích và phong tỏa tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này.

Đại diện Công ty M-TP Entertainment cho biết nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống đối chiếu thuế. Vấn đề phát sinh do nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này được thực hiện tại hai địa phương khác nhau (Đồng Nai và TPHCM), dẫn đến hệ thống quản lý thuế chưa tự động bù trừ được các khoản đã nộp.

"Đây không phải nợ thuế thực tế. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật", đại diện công ty khẳng định.

Hiện tại, công ty làm việc với cơ quan thuế để khắc phục sự chênh lệch kỹ thuật này. Phía Sơn Tùng M-TP cho biết có đầy đủ chứng từ nộp thuế và cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

"M-TP Entertainment luôn đề cao tính minh bạch và trách nhiệm trong mọi hoạt động, cam kết tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam", đại diện công ty nhấn mạnh.

Công ty TNHH M-TP Entertainment do ca sĩ Sơn Tùng M-TP làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Doanh nghiệp này thành lập từ năm 2016 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sơn Tùng mở công ty này khi tách ra hoạt động riêng sau thời gian gắn bó với "ông bầu" Quang Huy. Sơn Tùng M-TP, tên thật Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình, nổi lên từ ca khúc Cơn mưa ngang qua ra mắt tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP.HCM và được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt hit như Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh...