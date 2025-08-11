Hieuthuhai và dàn nghệ sĩ 'cháy' cùng 25.000 khán giả Hà Nội đến nửa đêm

TPO - “V Fest - Thanh xuân rực rỡ” mang đến đêm nhạc bùng nổ, quy tụ các tên tuổi hàng đầu như Hieuthuhai, Trúc Nhân, MONO… Trong hơn 4 giờ, 25.000 khán giả hòa mình vào đêm diễn, trước khi đêm nhạc khép lại lúc 23h30 bằng màn pháo hoa rực rỡ.
Phần trình diễn của ca sĩ Isaac mở màn cho đêm diễn đầy sôi động. Anh mang đến cho khán giả những bản hit gắn liền với tên tuổi như Mr. Right, Bống bống bang bang, Tôi quên thật rồi và Anh sẽ về sớm thôi.
Strong Trọng Hiếu mang đến sân khấu tối 10/8 ca khúc mới Kho báu cũng như các ca khúc khác của anh Rise up và Thú vị hơn vậy. Trước đó, nam ca sĩ hào hứng khi được biểu diễn tại V Fest. "Trọng Hiếu vừa hào hứng vừa vinh dự khi hôm nay được tham gia V Fest tại Hà Nội. Trọng Hiếu rất phấn khởi và hôm nay sẽ bùng nổ với tất cả mọi người", Trọng Hiếu nói. Nam ca sĩ khẳng định "cháy hết mình và điên cuồng hết mình" trong đêm diễn.
MONO với loạt ca khúc Đi tìm tình yêu, Waiting for you, Quên anh đi khuấy động không khí. Trong phần giao lưu với khán giả, nam ca sĩ hé lộ hoàn thành ghi hình cho chương trình Chiến sĩ quả cảm. Anh cũng chia sẻ về những điều bản thân đã học được trong quá trình ghi hình chương trình. "Ở tuổi 25, tôi học được sự bình tĩnh, không vội vàng. Sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ dành cho người dân, đất nước đã chạm tới trái tim tôi", MONO nói.
Sân khấu bùng nổ với sự xuất hiện của anh tài Binz và Rhymastic. Họ mang đến những giai điệu quen thuộc mà đầy năng lượng như Yêu 5, Lặng, Cơm nhà, Khiến nó ngầu, OK, They said, Bigcityboy...
Trúc Nhân là nghệ sĩ cuối trình diễn trong đêm nhạc. Anh đem đến 5 ca khúc vừa sôi động vừa sâu lắng: Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa?, Bốn chữ lắm và Made in VietNam. Dù phần biểu diễn kéo dài đến tận 23h30 nhưng năng lượng, sự chuyên nghiệp của Trúc Nhân khiến khán giả không thể ngồi yên. Nam ca sĩ rủ khán giả đứng dậy để nhảy và hát theo những ca khúc của mình.
Đêm diễn khép lại với màn pháo hoa rực rỡ trên nền nhạc ca khúc Made in VietNam do Trúc Nhân thể hiện. Trúc Nhân với chiếc áo đỏ sao vàng, với bản đồ chữ S phía sau lưng, với nón lá đội đầu đã mang đến một cái kết đẹp. Cùng với V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ là một trong hai chương trình đại nhạc hội quy mô lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai đêm diễn thu hút khoảng 50.000 khán giả tham dự.