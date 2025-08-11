Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hieuthuhai và dàn nghệ sĩ 'cháy' cùng 25.000 khán giả Hà Nội đến nửa đêm

Gia Linh

TPO - “V Fest - Thanh xuân rực rỡ” mang đến đêm nhạc bùng nổ, quy tụ các tên tuổi hàng đầu như Hieuthuhai, Trúc Nhân, MONO… Trong hơn 4 giờ, 25.000 khán giả hòa mình vào đêm diễn, trước khi đêm nhạc khép lại lúc 23h30 bằng màn pháo hoa rực rỡ.

z6893423577732-793a658cd092357448cc300df0267d5c-9590.jpg
Tối 10/8, đêm diễn thứ hai của V Fest - Thanh xuân rực rỡ mang đến không khí sôi động, tràn đầy năng lượng và sức trẻ. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ như Hieuthuhai, Trúc Nhân, Rhymastic, Binz, Bích Phương, Isaac, Trang Pháp, Văn Mai Hương, Strong Trọng Hiếu, MONO.
1z6893664402698-a9ef5c9d429f6c2d6a72b69689a2af59.jpg
z6893664413591-e00d386ecc48eb2385b9dba191025514.jpg
Phần trình diễn của ca sĩ Isaac mở màn cho đêm diễn đầy sôi động. Anh mang đến cho khán giả những bản hit gắn liền với tên tuổi như Mr. Right, Bống bống bang bang, Tôi quên thật rồi Anh sẽ về sớm thôi.
z6893664488848-a5c315298b5aadb62e12922dfaab61d4.jpg
Không chỉ chinh phục 25.000 khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, khả năng trình diễn chuyên nghiệp, Isaac gây ấn tượng khi liên tục tặng quà, tương tác với người hâm mộ trong đêm diễn.
z6893569950696-abbb9565c1218c9a272af409d7dd5e2b.jpg
Trở lại các sân khấu âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng, Bích Phương bất ngờ trước quy mô đêm nhạc. "Đã rất lâu rồi Phương mới được quay lại sân khấu lớn để biểu diễn. Trong đời Phương số lần được đứng trên sân khấu như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay", nữ ca sĩ chia sẻ.
z6893569983014-6a35ff805e7bd634c978cab8db0aaef9.jpg
Bích Phương mang tới V Fest 3 ca khúc Bùa yêu, Đi đu đưa điNâng chén tiêu sầu. Trong phần biểu diễn, Bích Phương liên tục tương tác, giao lưu với khán giả.
z6893569560512-13715eeed39f0d196105d28ab1333a80.jpg
z6893569596008-005aef1a8c54529935429573ab163886.jpg
z6893569588474-0d6126c6f6eb8d3ed2b4c70732c165c4.jpg
Strong Trọng Hiếu mang đến sân khấu tối 10/8 ca khúc mới Kho báu cũng như các ca khúc khác của anh Rise upThú vị hơn vậy. Trước đó, nam ca sĩ hào hứng khi được biểu diễn tại V Fest. "Trọng Hiếu vừa hào hứng vừa vinh dự khi hôm nay được tham gia V Fest tại Hà Nội. Trọng Hiếu rất phấn khởi và hôm nay sẽ bùng nổ với tất cả mọi người", Trọng Hiếu nói. Nam ca sĩ khẳng định "cháy hết mình và điên cuồng hết mình" trong đêm diễn.
z6893719082529-59940ed7fb0f671b16596a39de3447bd.jpg
Ca sĩ Văn Mai Hương xinh đẹp và duyên dáng trên sân khấu. Cô mang đến loạt ca khúc được khán giả yêu thích: Đại minh tinh, Ướt lòng, Cầu vồng lấp lánhHương. Tại đây, Văn Mai Hương lần đầu biểu diễn Ướt lòng cùng live band.
z6893718815659-1d08f29032e6aaf84cd1ed8d16166f96.jpg
z6893718785406-493af55498f329d44c967f9730b922cc.jpg
z6893744355749-ed6c7b6d49bac27ef18aa51aad548a4d.jpg
z6893744350175-8a7ef098ea14451592ac82b23333cda4.jpg
MONO với loạt ca khúc Đi tìm tình yêu, Waiting for you, Quên anh đi khuấy động không khí. Trong phần giao lưu với khán giả, nam ca sĩ hé lộ hoàn thành ghi hình cho chương trình Chiến sĩ quả cảm. Anh cũng chia sẻ về những điều bản thân đã học được trong quá trình ghi hình chương trình. "Ở tuổi 25, tôi học được sự bình tĩnh, không vội vàng. Sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ dành cho người dân, đất nước đã chạm tới trái tim tôi", MONO nói.
z6893816590992-e5d90ef89e5aea1793642e6e31880d33.jpg
z6893816675775-3250f83a30c124097a23897f76de1210.jpg
z6893818684194-d3f9626b807ae39f32f26957e2aa1497.jpg
z6893818667856-f5838cf83aed54297c702ad5f4d2010b.jpg
Sân khấu bùng nổ với sự xuất hiện của anh tài Binz và Rhymastic. Họ mang đến những giai điệu quen thuộc mà đầy năng lượng như Yêu 5, Lặng, Cơm nhà, Khiến nó ngầu, OK, They said, Bigcityboy...
z6893888333144-656e7e16e1f909745880a0fd84c3dd4e.jpg
Chị đẹp Trang Pháp rạng rỡ trên sân khấu.
Cô chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn. Những ca khúc được Trang Pháp lựa chọn vừa năng động, trẻ trung vừa da diết tình cảm quê hương, đất nước.
z6893888314014-0e4d843f24266eb4091cb289ced9a3e8.jpg
Ngoài những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như Đường cong (bản phối trong chương trình Chị đẹp), Barbie, Chỉ là..., Trang Pháp mang đến ca khúc mới sáng tác về quê hương Việt Nam. Mãi là người Việt Nam được cô sáng tác sau thời gian "nhập ngũ".
z6893987513039-29aa601beb7e095bca11e069815f281f.jpg
Nghệ sĩ được mong chờ bậc nhất là rapper Hieuthuhai. Phần trình diễn của anh được xếp gần cuối chương trình nhưng không vì thế mà sự cổ vũ của khán giả trở nên kém nhiệt.
z6893987478767-05c3a79592826d8bfa98929dace8c62c.jpg
Hieuthuhai trình diễn 5 ca khúc được khán giả yêu thích. Mở đầu, nam rapper khuấy động không khí với ca khúc Nước mắt cá sấu, tiếp theo là Vệ tinh, Không thể say, Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Ca khúc Trình khép lại phần biểu diễn của Hieuthuhai. 25.000 khán giả bùng nổ, hòa giọng cùng nam rapper trong ca khúc cuối.
z6893987462495-2572bb27961dc6dd071604aaecc5e985.jpg
Hieuthuhai bất ngờ khi Trình - bài rap anh viết để ghi lại những tâm sự về thanh xuân, cuộc đời mình được khán giả yêu thích, ủng hộ đến mức có thể đem đến những sân khấu lớn để biểu diễn. Nam rapper cũng gây ấn tượng với phần giao lưu dí dỏm.
ff7df780ef77ca92b67bd4c71fbbf721-687.jpg
eb1658e5862d7748beb2536260347371-1376.jpg
b27739e10232046631954fdada8f3b4d-623.jpg
Trúc Nhân là nghệ sĩ cuối trình diễn trong đêm nhạc. Anh đem đến 5 ca khúc vừa sôi động vừa sâu lắng: Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa?, Bốn chữ lắmMade in VietNam. Dù phần biểu diễn kéo dài đến tận 23h30 nhưng năng lượng, sự chuyên nghiệp của Trúc Nhân khiến khán giả không thể ngồi yên. Nam ca sĩ rủ khán giả đứng dậy để nhảy và hát theo những ca khúc của mình.
41d9166749a879f98eb6c25dfb345e18-4937.jpg
29f30357f5ab439540cb04ed1540413e-5046.jpg
Đêm diễn khép lại với màn pháo hoa rực rỡ trên nền nhạc ca khúc Made in VietNam do Trúc Nhân thể hiện. Trúc Nhân với chiếc áo đỏ sao vàng, với bản đồ chữ S phía sau lưng, với nón lá đội đầu đã mang đến một cái kết đẹp. Cùng với V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ là một trong hai chương trình đại nhạc hội quy mô lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai đêm diễn thu hút khoảng 50.000 khán giả tham dự.
Gia Linh
