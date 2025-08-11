Hieuthuhai và dàn nghệ sĩ 'cháy' cùng 25.000 khán giả Hà Nội đến nửa đêm

TPO - “V Fest - Thanh xuân rực rỡ” mang đến đêm nhạc bùng nổ, quy tụ các tên tuổi hàng đầu như Hieuthuhai, Trúc Nhân, MONO… Trong hơn 4 giờ, 25.000 khán giả hòa mình vào đêm diễn, trước khi đêm nhạc khép lại lúc 23h30 bằng màn pháo hoa rực rỡ.