Trào lưu 'Đóng viện phí cho người lạ' có gì để gây sốt

TPO - Giữa vô vàn nội dung câu kéo lượt xem trên mạng xã hội, TikToker Lương Đỗ nổi bật với những video giàu tính nhân văn. Từ việc âm thầm đóng viện phí cho bệnh nhân khó khăn đến lan tỏa thông điệp yêu thương, anh đã khởi xướng trào lưu “Đóng viện phí cho người lạ”, mang năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bất ngờ thành xu hướng

Trái ngược với những nội dung tiêu cực, câu kéo lượt xem tràn lan trên mạng xã hội, các video giàu tính nhân văn của TikToker Lương Đỗ nhanh chóng trở thành điểm sáng, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Thông qua hành động đóng viện phí cho những bệnh nhân khó khăn, không đủ điều kiện chữa trị, anh đã mang đến cảm xúc tích cực cho hàng vạn người xem.

Mở đầu cho chuỗi video này, TikToker Lương Đỗ đã thực hiện những đoạn video ngắn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Nam TikToker này đã đến Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện và lắng nghe câu chuyện của một gia đình có con nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Được biết, tổng chi phí điều trị cho bé lên đến khoảng 100 triệu đồng, sau khi trừ BHYT, gia đình vẫn còn phải đóng 11 triệu đồng, trong đó có 4 triệu đồng chưa thể xoay xở. Biết được điều này, Lương Đỗ đã hỗ trợ phần còn lại cho bé.

Sê-ri video đóng tiền viện phí cho người lạ của TikToker Lương Đỗ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi video đầu tiên lên sóng, TikToker Lương Đỗ đã nhận về phản hồi tích cực từ khán giả. Anh tiếp tục trở lại bệnh viện và giúp đỡ gia đình thứ hai. Lần này, người được anh giúp là một em nhỏ đang điều trị viêm não với tổng chi phí điều trị hơn 60 triệu đồng. Biết được hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, nam TikToker đã hỗ trợ 3 triệu đồng. Sau đó, anh tiếp tục quay lại viện và hỗ trợ khoảng 30 triệu đồng cho nhiều trường hợp khó khăn khác.

Những video về việc đóng viện phí cho người lạ của Lương Đỗ thu về hàng triệu lượt xem. Cư dân mạng dành cho nam TikToker hàng nghìn bình luận tích cực: "Mọi người hay có câu: ‘Tốt có thể giả vờ nhưng giàu thì không’, nhưng hiện tại mình lại thấy ngược lại. Giàu phông bạt có thể giả vờ chứ tốt thì không giả được”, “1-2 triệu đồng có người tiêu trong chốc lát nhưng với những hoàn cảnh khó khăn, đó lại là cả vấn đề”, “Mong là những hành động này thành sẽ trend”, “Làm ơn những video này hãy lên xu hướng! Làm ơn hành động này hãy thành trend”…

TikToker Long Chun nhanh chóng làm theo hành động của Lương Đỗ.

Không dừng lại ở đó, hành động đóng viện phí cho người lạ bắt đầu được nhiều người hưởng ứng, làm theo. TikToker Long Chun chia sẻ dành toàn bộ tiền cát-xê đi diễn trong một tháng để đóng viện phí cho bệnh nhi. Trong video, anh cũng kêu gọi: “Các bạn ơi, hãy lan tỏa trend này, mình đang đợi video của các bạn!”.

Trong video mới nhất được đăng tải lên TikTok, Lương Đỗ nêu lý do bắt đầu “đóng viện phí cho người lạ”. Anh cho biết khi còn nhỏ, gia đình không khá giả, bản thân lại hay bệnh, phải vào viện thường xuyên.

“Bây giờ, may mắn tôi đã có điều kiện hơn, vì vậy, tôi muốn giúp ‘chính mình’ của ngày xưa. Khoảnh khắc ở trong bệnh viện mà nhà thiếu tiền rất tuyệt vọng. Cảm giác lúc đó 1.000 đồng cũng quý, huống chi một triệu đồng. Trước đó, tôi hỗ trợ nhiều lần rồi nhưng gần đây mới quyết định đăng video, bởi tôi thấy có nhiều người chưa biết đến cách hỗ trợ này. Dù mọi người ở đâu cũng có thể tới bệnh viện công, tìm phòng công tác xã hội để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”, Lương Đỗ chia sẻ.

Nam TikToker cũng mong hành động của mình không chỉ dừng lại ở 1-2 video mà còn kéo dài chừng nào anh còn đủ điều kiện giúp đỡ.

Nhiều người chủ động tìm kiếm nội dung tích cực

Theo tạp chí Happiful, chuyên gia tâm lý học tích cực Vanessa Kind cho biết những gì mọi người tiếp nhận trực tuyến ảnh hưởng lớn đến cảm xúc. "Ngay cả những cải thiện tâm trạng tích cực nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Và những điều này không chỉ mang lại cảm giác tốt mà còn giúp chúng ta cởi mở hơn với người khác, linh hoạt hơn trong suy nghĩ, và giải quyết vấn đề sáng tạo hơn", chuyên gia tâm lý Vanessa Kind nêu.

Theo nghiên cứu của Sky Mobile, 45% số người được hỏi đồng ý rằng khi họ xem các bài đăng tích cực và truyền cảm hứng trực tuyến, tâm trạng của họ được cải thiện trong ngày.

"Kết nối tích cực với những người bạn quan tâm và làm điều tử tế cho người khác đóng vai trò quan trọng đối với hạnh phúc và sức khỏe tinh thần của mỗi người. Việc thể hiện sự quan tâm, chia sẻ những nội dung tích cực trên mạng mà bạn tin rằng người thân sẽ yêu thích hoặc cảm thấy vui vẻ cũng góp phần nuôi dưỡng điều đó", chuyên gia Vanessa Kind cho biết.

Trào lưu Đóng viện phí cho người lạ do TikToker Lương Đỗ khởi xướng nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Mặc dù các nghiên cứu cho thấy nhiều người đang chủ động tìm kiếm sự tích cực, nhưng mọi người có thể chủ động để tạo ra một bảng tin mạng xã hội tích cực. Theo đó, các chuyên gia đề xuất người dùng mạng xã hội có thể lên lịch dọn dẹp danh sách theo dõi thường xuyên, xóa bất kỳ tài khoản nào khiến bản thân không vui.

Bên cạnh đó, mọi người cũng nên dành thời gian theo dõi các trang, các tài khoản chuyên mang lại niềm vui trong cuộc sống. “Điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được mạng xã hội ảnh hưởng đến tâm trạng của mình như thế nào và quản lý những gì mình tiếp cận,” bà Vanessa nhấn mạnh.