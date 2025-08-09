Biển người đổ về Đông Anh

TPO - Hàng vạn người đổ về Trung tâm Triển lãm quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội, để tham dự đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.
Từ đầu giờ chiều, lượng xe cộ lưu thông trên các tuyến đường đổ về Trung tâm Triển lãm quốc gia đông đúc hơn bình thường. Khán giả dự đại nhạc hội chủ yếu di chuyển bằng ô tô, xe máy và xe buýt. Ai cũng tranh thủ đi sớm để tránh bị tắc đường.
Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt 37 độ, dòng người đổ về địa điểm tổ chức V Concert ngày một đông.
Khu vực đổi vé đông nghịt người. Mọi người mang theo nước, đồ ăn vì phải chờ đợi trong thời gian dài. Mọi người cho biết dù hơi khó chịu vì nắng nóng, hơn tất cả vẫn là niềm vui.
Gia đình anh chị Cường Mai đi từ Thái Nguyên về Hà Nội xem concert. Anh Cường cho biết con gái học ở Hà Nội, biết về chương trình nên mua vé cho cả nhà cùng xem,