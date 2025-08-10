Điều mà Phương Mỹ Chi đã làm được

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Tú Oanh
TPO - Phương Mỹ Chi mang tiết mục mà cô không có cơ hội trình diễn ở chung kết Sing! Asia 2025 lên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

Tối 9/8, đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội. Phương Mỹ Chi là một trong 12 nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Trong set diễn của mình, Phương Mỹ Chi trình diễn lại một số ca khúc từng giúp cô ghi dấu ấn tại Sing! Asia 2025 - cuộc thi quốc tế đầu tiên của chị Bảy. Đó là Vũ trụ có anh, mashup Lý Bắc Bộ x Đẩy xe bòBóng phù hoa.

Giữ đúng phong độ như lúc đi thi quốc tế, Phương Mỹ Chi mang đến cho khán giả Việt những tiết mục âm nhạc bùng nổ trên sân khấu, không chỉ đã tai mà còn đẹp mắt. Đáng chú ý, khán giả có cơ hội trực tiếp nghe nữ ca sĩ sinh năm 2003 khoe “giọng cá heo” cao vút, từng giúp cô thắng áp đảo Hoàng Linh - bậc thầy chuyển âm Trung Quốc tại tứ kết Sing! Asia vào cuối tháng 6, khi trình bày Bóng phù hoa.

pmc.jpg
Phương Mỹ Chi chiêu đãi khán giả Việt bằng loạt ca khúc gây bão tại Sing! Asia 2025.

Sau ba tiết mục, Phương Mỹ Chi chia sẻ cảm thấy xúc động khi được biểu diễn trước 25.000 khán giả và đón nhận tình yêu thương từ mọi người.

Dù giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc, ngôi sao Nhà gia tiên cho biết phải kìm nén vì muốn gửi đến khán giả ca khúc mà theo cô mô tả là “cực kỳ đặc biệt”.

“Đây là ca khúc mà một chút nữa thôi, Phương Mỹ Chi được hát trên đấu trường quốc tế rồi, nhưng lại không có cơ hội đó. Cho nên, mỗi lần nhắc đến ca khúc này, Phương Mỹ Chi đều rất xúc động. Nhưng mà, điều gì xảy ra cũng có lý do của nó. Nếu mình không hát được ở trên quốc tế, vậy mình hát cho khán giả Việt Nam nghe được không ạ?”, chị Bảy bày tỏ.

Tiết mục cuối cùng trong set diễn của Phương Mỹ Chi là Bài ca đất phương Nam. Đây vốn là ca khúc được nữ ca sĩ và DTAP chuẩn bị cho chung kết Sing! Asia 2025 (phát sóng ngày 27/7) nếu lọt vào top 2 chung cuộc. Tuy nhiên, kế hoạch bị đổ bể do Phương Mỹ Chi dừng chân tại top 3.

Theo Phương Mỹ Chi, cô bỏ nhiều công sức cho tiết mục này, thậm chí đưa cả dàn nhạc dân tộc sang Macau (Trung Quốc) cùng, nhưng lại trở về trong tiếc nuối. V Concert giống như nơi để nghệ sĩ Gen Z hóa giải điều trăn trở đó.

Với ca khúc này, Phương Mỹ Chi kêu gọi khán giả hòa thanh cùng cô ở đoạn hát "Ơi hò ơi". Cô nhấn mạnh đây là điều mà cô không thể yêu cầu nếu trình diễn trên sân khấu quốc tế.

Đây là cái kết đẹp cho Phương Mỹ Chi và những fan từng nhận định nữ ca sĩ xứng đáng đạt thành tích tốt hơn tại cuộc thi âm nhạc do Trung Quốc tổ chức. Cô mang đến V Concert màn trình diễn hoành tráng, hào hùng và thấm đẫm tinh thần dân tộc. Cô không tỏa sáng một mình, mà còn giúp những nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với khán giả. Biển lightstick nhuộm xanh khán đài đại diện cho sự công nhận mà khán giả dành cho "cô bé dân ca" năm nào.

Phương Mỹ Chi hát Bài ca đất phương Nam.

Ngoài set diễn của riêng mình, Phương Mỹ Chi còn là nghệ sĩ duy nhất góp giọng cả trong tiết mục mở màn và kết thúc của V Concert. Đầu chương trình, cô cùng NSND Thanh Hoa và Trúc Nhân hát Made In Vietnam. Khép lại đại nhạc hội, cô kết hợp với Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy và DTAP hát liên khúc Nam quốc sơn hà - nối vòng tay lớn - Hào khí Việt Nam - Người Việt Nam.

Tú Oanh
#Phương Mỹ Chi #V Concert #Bài ca đất phương Nam #Sing Asia

