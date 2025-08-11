Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung: Gặp nhau ở tần số cảm xúc mang tên Việt Nam

Một người chinh phục khán giả bằng giai điệu mộc mạc, chắt lọc từ ký ức và tình thân. Một người không ngừng vượt giới hạn với âm nhạc kỹ thuật và thể nghiệm. Trong “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung không chỉ gặp nhau ở một ca khúc, họ gặp nhau ở tinh thần nghệ thuật tử tế, cùng kể tiếp câu chuyện của đất nước bằng âm nhạc sâu lắng và đầy nội lực.

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nguyễn Văn Chung tiếp tục khơi dậy tinh thần dân tộc với một sáng tác mới, hiện đại mà sâu sắc. Với phần thể hiện của Tùng Dương giàu nội lực, sắc sảo và tràn đầy năng lượng. Tác phẩm như một lời hiệu triệu thế hệ mới: cùng đồng lòng kiến tạo tương lai phồn vinh cho đất nước.

“Tần số chung” mang tên Việt Nam

Có thể nói, Nguyễn Văn Chung là cái tên gắn với những bản ballad nhẹ nhàng, nhiều tầng cảm xúc. Từ Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm đến Bay giữa ngân hà, âm nhạc của anh như dòng chảy êm đềm đi qua ký ức, gợi nhắc yêu thương, mất mát, hy vọng. Ở một chiều ngược lại, Tùng Dương là hiện thân của sáng tạo và thể nghiệm, một ca sĩ không ngừng vượt qua khuôn khổ, với giọng hát giàu nội lực và tư duy âm nhạc hàn lâm.

Hai thế giới tưởng như đối lập: Một bên dịu dàng cảm xúc, một bên mãnh liệt bứt phá bỗng tìm được điểm chạm trong ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”. Một sáng tác mới của Nguyễn Văn Chung, được thể hiện bởi giọng ca đầy biến hóa của Tùng Dương, trở thành cầu nối giữa cảm xúc và kỹ thuật, giữa chiều sâu và tính tiên phong.

Cuộc hội ngộ này bắt đầu sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, khi Nguyễn Văn Chung tiếp tục khơi dậy tinh thần dân tộc theo cách không hô hào, không lên gân, mà chân thành và tinh tế.

Trong “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, dòng chảy âm nhạc ấy được đẩy xa hơn nhờ phần thể hiện của Tùng Dương - vừa dữ dội, vừa lắng đọng, như một lời hiệu triệu thời đại mới: Cùng nhau hướng tới tương lai giàu mạnh, bằng niềm tin và lòng tự hào.

Chung như dòng suối mát lành, Dương như ngọn lửa cháy sáng. Hai sắc thái tưởng đối lập lại hòa làm một, không triệt tiêu mà nâng đỡ nhau. Một người khơi gợi ký ức, một người đánh thức nội tâm. Họ cùng kể tiếp chương mới của âm nhạc Việt, không phô trương nhưng thấm sâu, không ồn ào mà lan tỏa.

Cùng sinh năm 1983, cùng lớn lên trong thời bình, Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương đại diện cho thế hệ được nuôi dưỡng bởi tình yêu quê hương qua từng trang sách, câu chuyện gia đình và sự phát triển thần kỳ của đất nước sau thời kỳ đổi mới. Chung lớn lên ở phương Nam đầy nồng hậu, trong vòng tay yên ấm của cha mẹ và sự an nhiên của những con phố Sài Gòn đang thay da đổi thịt. Dương trưởng thành nơi miền Bắc ngàn năm văn hiến, nơi cái đẹp nghệ thuật được mài giũa bởi những giá trị cổ truyền sâu sắc.

Hai người nghệ sĩ, tưởng chừng mang màu sắc âm nhạc khác biệt: Một người nổi tiếng với những ca khúc nhẹ nhàng giàu cảm xúc, một người gắn với hình ảnh mạnh mẽ, sắc sảo và giàu nội lực, lại gặp nhau ở điểm chung thiêng liêng nhất: Tình yêu đất nước.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Tôi từng thấy âm nhạc của Tùng Dương quá hàn lâm, ma mị, hơi xa lạ với cảm xúc âm nhạc của mình. Nhưng thời gian gần đây, Dương đã thay đổi. Anh vẫn giữ chất nghệ thuật nhưng mở lòng với khán giả hơn, gần gũi và truyền cảm hơn. Chính sự chỉn chu, tinh thần cống hiến và nguồn năng lượng bẩm sinh của anh đã khiến tôi tin tưởng đồng hành cùng Tùng Dương cho bài hát này”.

Và Tùng Dương, người ca sĩ chưa từng hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trước đây, đã nhận lời không chút ngần ngại. Không chỉ bởi sự mến mộ dành cho bài hát, mà còn bởi sự đồng điệu về tâm hồn: “Tôi hãnh diện về bạn mình. Chung đang ở độ chín nghề nghiệp, rất cập nhật và kỹ tính. Lời ca và giai điệu trong bài hát này mang khí thế của thời đại, là lời hiệu triệu tuổi trẻ bước tiếp trên hành trình dựng xây đất nước”.

“Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” không giống bất kỳ bản “chính ca” nào trước đó. Chung gọi đó là nguồn năng lượng của buổi sáng, của ánh mặt trời mới mọc, mang đến khí thế, sự tỉnh thức và sức mạnh nội tại. Dương cũng chia sẻ: “Đây không phải là bài hô khẩu hiệu. Nó là tình yêu quê hương chảy tự nhiên trong tim, là tinh thần tự tôn dân tộc được chuyển tải bằng âm nhạc thời đại”.

Bài hát là một lời hiệu triệu, không ồn ào, không giáo điều nhưng có sức lan tỏa. Những câu ca như “Vẽ lại quê hương, vì niềm kiêu hãnh của cả dân tộc” không chỉ là giai điệu, mà còn là lời nhắn nhủ thời đại rằng mỗi sự đổi thay đều mang theo giấc mơ lớn của dân tộc là phát triển và đoàn kết.

Khi nghệ sĩ là “chiến sĩ sáng tạo nghệ thuật”

Với divo Tùng Dương, hát về quê hương, đất nước chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dãi. “Hát một bài tình yêu để thành công đã khó. Hát một bài quê hương để lay động lòng người, đó là niềm tự hào gấp bội” anh nói.

Và chính vì thế, “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” không nằm trong khuôn mẫu cũ. Tùng Dương cùng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đã lựa chọn phối khí lại theo phong cách dance, remix trẻ trung, giúp bài hát gần gũi với người trẻ, nhưng vẫn giữ trọn hồn dân tộc. Tùng Dương không muốn chỉ những người trưởng thành hay nghệ sĩ mới ngân vang bài hát này mà là toàn dân, ai cũng có thể hát được.

Có lẽ tâm huyết nhất trong lời tâm sự của cả hai nghệ sĩ chính là khát vọng: Âm nhạc dân tộc phải sống cùng nhân dân. Không phải những tác phẩm cầu kỳ, chỉ dành cho giới chuyên môn mới là giá trị. Chính những bài hát được hát vang khắp phố phường, trường học, trong lòng người trẻ… mới là những bản nhạc sống mãi với thời đại.

Tùng Dương chia sẻ: “Nguyễn Văn Chung đang ở độ chín của nghề, từ con chữ đến giai điệu, mọi thứ đều hài hòa và ăn ý. Tôi thấy rõ sự cầu thị và nỗ lực hoàn thiện bản thân ở cậu ấy. Khi Chung gửi tôi bản demo của Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai tinh thần chủ đạo của ca khúc đã rất rõ ràng - mạnh mẽ, xúc cảm và đầy tự hào”

Có thể nói, “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” không chỉ là một bài hát. Đó là biểu tượng cho sự kết nối giữa hai thế hệ nghệ sĩ giữa cái đẹp truyền thống và sức trẻ hiện đại. Đó là lời hứa với đất nước: Dù ở bất kỳ cương vị nào, mỗi người Việt Nam đều đang góp phần dựng xây tổ quốc, bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động cụ thể.

Như lời Tùng Dương: “Tôi sẽ hát cho đến khi không hát được nữa. Mà còn hát được, thì điều tôi muốn hát nhất chính là về quê hương - đất nước và con người Việt Nam”.