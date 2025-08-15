Xúc động những câu thơ viết nên hình đất nước

TPO - Chương trình nghệ thuật "Những câu thơ viết nên hình đất nước" kể lại câu chuyện lịch sử dân tộc và tôn vinh Đảng, Nhà nước, Bác Hồ, những người lính của dân tộc bằng ngôn ngữ thi ca. Tại sự kiện, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Vương Trọng và Phạm Sỹ Sáu nhớ lại thời sáng tác ở trường chiến và điểm đặc biệt của những bài thơ bất hủ.

Chương trình nghệ thuật Những câu thơ viết nên hình đất nước là sự tổng hòa của quá khứ, hiện tại và tương lai - nơi những vần thơ đi cùng năm tháng được cất lên, từ đó khơi dậy khát vọng dựng xây và bảo vệ non sông trong thời đại mới.

Chương trình diễn ra tối 14/8 tại Hà Nội, đến dự có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội.

Chương trình kể lại câu chuyện lịch sử dân tộc và tôn vinh Đảng, Nhà nước, Bác Hồ, những người lính của dân tộc bằng ngôn ngữ thi ca. Các tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, từ những vần thơ ra đời trong chiến khu đến các sáng tác mới phản ánh hơi thở của thời bình, tái hiện dáng hình đất nước qua 8 thập kỷ.

Tổ khúc Hình của Đảng lồng trong hình đất nước quy tụ những câu thơ kinh điển của Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi mở đầu chương trình. NSND Văn Chương, NSND Tạ Tuấn Minh, NSND Vương Hà, NSƯT Khuất Quỳnh Hoa lần lượt thể hiện những thi phẩm nổi tiếng của các nhà thơ Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Anh Xuân, Thanh Thảo.

Tại sự kiện, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Vương Trọng và Phạm Sỹ Sáu nhớ lại thời sáng tác ở trường chiến và điểm đặc biệt của những bài thơ bất hủ. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương - cho biết việc làm thơ với ông là một tất yếu của thời cuộc. Năm 1964, ông lên đường kháng chiến. Khi ấy, ông không nghĩ mình sẽ làm thơ.

Sau đó, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nhận ra làm thơ cũng là cách khích lệ tinh thần chiến đấu. Ông sáng tác để bày tỏ lòng biết ơn với những người đi trước.

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu chia sẻ động lực để ông sáng tác là nỗi nhớ quê hương da diết. Nhà thơ từng có thời gian dài chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam.

Dưới ánh sáng soi đường của Đảng và Bác Hồ, những nhà thơ đi theo con đường cách mạng đã chuyển biến sâu sắc trong tư duy nghệ thuật. Thơ ca trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân.

Thơ ca cách mạng không chỉ là tấm gương phản chiếu hiện thực đau thương của đất nước dưới ách đô hộ tàn bạo của thực dân phong kiến. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng và Bác Hồ, những nhà thơ đi theo con đường cách mạng đã chuyển biến sâu sắc trong tư duy nghệ thuật. Trong hoàn cảnh ấy, nhà thơ không chỉ là nghệ sĩ, mà còn là người chiến sĩ thực thụ, vừa trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc, vừa cầm bút khắc ghi lịch sử bằng lời thơ.

Tác phẩm Việt Nam trên đường chúng ta đi (thơ Xuân Sách, nhạc Huy Du) khép lại chương trình với âm hưởng hào hùng, gợi hình ảnh cả dân tộc đang tiến về phía trước.