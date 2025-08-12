Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp lại gây sốt

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ở tập 2 Sao nhập ngũ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp rước cờ trong đội hình diễu binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử, bên cạnh diễn viên Bình An và Huỳnh Anh. Sự xuất hiện của Lê Hoàng Hiệp ở game show được khán giả ủng hộ.

Video giới thiệu tập 2 chương trình Sao nhập ngũ hút gần 70.000 lượt xem sau nửa ngày đăng tải. Video gây chú ý nhờ sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) - nhân vật gây sốt mạng xã hội từ khoảnh khắc bước xuống xe ở buổi tập cho lễ diễu binh hồi tháng 4.

Ở tập 2 Sao nhập ngũ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp là người rước cờ trong đội hình diễu binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử, bên cạnh diễn viên Bình An và Huỳnh Anh.

1.jpg
2.jpg
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (giữa) cùng diễn viên Bình An, Huỳnh Anh.

Thông tin chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp góp mặt trong chương trình gây xôn xao từ trước khi tập 1 lên sóng. Ở buổi họp báo ra mắt, Trung tá Lê Anh Ngọc - đại diện nhà sản xuất - cho biết việc Thượng úy Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện trong Sao nhập ngũ hay không vẫn là bí mật. Nhưng ai tinh ý có thể sẽ nhận ra.

Chương trình khẳng định không sử dụng hình ảnh của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp để thu hút truyền thông, chỉ truyền tải thông điệp ca ngợi vẻ đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và người lính bộ đội Cụ Hồ.

Sự xuất hiện của Lê Hoàng Hiệp ở game show được khán giả ủng hộ. Một số khán giả bình luận ở video trailer Sao nhập ngũ: "Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đứng giữa 2 nam diễn viên nổi tiếng nhưng phong thái vẫn sáng bừng", "Hóng hình ảnh của Lê Hoàng Hiệp từng ngày", "Có Lê Hoàng Hiệp thì tập này view đỉnh nóc kịch trần"...

ppp.jpg
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp là người rước cờ trong đội hình diễu binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Lê Hoàng Hiệp bất ngờ trở thành hiện tượng mạng sau khoảnh khắc bước xuống xe chưa đầy vài giây tại buổi tập luyện cho lễ diễu binh hôm 30/4. Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được săn đón không kém gì ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ nữ cố gắng tiếp cận anh ở những sự kiện lớn để xin chữ ký.

Ngọc Ánh
#Lê Hoàng Hiệp #Sao nhập ngũ #quân đội Việt Nam #diễu binh #thượng úy #quân đoàn 4 #sao nhập ngũ tập 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục