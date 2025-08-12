Thượng úy Lê Hoàng Hiệp lại gây sốt

TPO - Ở tập 2 Sao nhập ngũ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp rước cờ trong đội hình diễu binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử, bên cạnh diễn viên Bình An và Huỳnh Anh. Sự xuất hiện của Lê Hoàng Hiệp ở game show được khán giả ủng hộ.

Video giới thiệu tập 2 chương trình Sao nhập ngũ hút gần 70.000 lượt xem sau nửa ngày đăng tải. Video gây chú ý nhờ sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) - nhân vật gây sốt mạng xã hội từ khoảnh khắc bước xuống xe ở buổi tập cho lễ diễu binh hồi tháng 4.

Ở tập 2 Sao nhập ngũ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp là người rước cờ trong đội hình diễu binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử, bên cạnh diễn viên Bình An và Huỳnh Anh.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (giữa) cùng diễn viên Bình An, Huỳnh Anh.

Thông tin chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp góp mặt trong chương trình gây xôn xao từ trước khi tập 1 lên sóng. Ở buổi họp báo ra mắt, Trung tá Lê Anh Ngọc - đại diện nhà sản xuất - cho biết việc Thượng úy Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện trong Sao nhập ngũ hay không vẫn là bí mật. Nhưng ai tinh ý có thể sẽ nhận ra.

Chương trình khẳng định không sử dụng hình ảnh của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp để thu hút truyền thông, chỉ truyền tải thông điệp ca ngợi vẻ đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và người lính bộ đội Cụ Hồ.

Sự xuất hiện của Lê Hoàng Hiệp ở game show được khán giả ủng hộ. Một số khán giả bình luận ở video trailer Sao nhập ngũ: "Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đứng giữa 2 nam diễn viên nổi tiếng nhưng phong thái vẫn sáng bừng", "Hóng hình ảnh của Lê Hoàng Hiệp từng ngày", "Có Lê Hoàng Hiệp thì tập này view đỉnh nóc kịch trần"...

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Lê Hoàng Hiệp bất ngờ trở thành hiện tượng mạng sau khoảnh khắc bước xuống xe chưa đầy vài giây tại buổi tập luyện cho lễ diễu binh hôm 30/4. Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được săn đón không kém gì ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ nữ cố gắng tiếp cận anh ở những sự kiện lớn để xin chữ ký.