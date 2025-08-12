Người dân vây quanh Hoài Linh

TPO - NSƯT Hoài Linh và ê-kíp được chào đón ở An Giang khi quay phim "Làm giàu với ma 2". Nam nghệ sĩ lội ruộng, dặm lúa cùng người dân.

Sau vai người cha lam lũ cực khổ ở Làm giàu với ma, NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng với vai diễn được mô tả là "cáo già, mưu mô và nham hiểm" trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn.

Phần lớn cảnh quay Làm giàu với ma 2 ghi hình ở An Giang. Đoàn làm phim vừa tung loạt ảnh hậu trường người dân bao vây, xin chữ ký và chụp ảnh cùng NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần.

Hoài Linh tranh thủ thời gian nghỉ giữa các cảnh quay để ra đồng cùng dân địa phương. Nam nghệ sĩ lội ruộng, dặm lúa phụ nông dân. Nam nghệ sĩ nói hạnh phúc khi nhìn thấy khán giả đến cổ vũ.

"Từ Tân Châu, Châu Đốc, Tri Tôn, Tịnh Biên và đi sâu hơn vào Ô Tài Sóc, mọi người dừng lại cho chúng tôi ghi hình dù đang mùa thu hoạch xoài. Chúng tôi quay xong mới trả lại đường sá, vậy mà mọi người vẫn ủng hộ. Vui nhất là ở Vĩnh Xương, có quá chừng thiếu nhi. Học trò đứng đông nghẹt từ bên kia đến bên này sông sau khi tan học", Hoài Linh kể.

Khán giả đông nghịt xem Hoài Linh, Tuấn Trần quay phim.

Trong bộ phim chiếu lễ 2/9, NSƯT Hoài Linh vẫn xuất hiện với tạo hình khắc khổ nhưng mưu mẹo, lợi dụng người thân, tranh giành chiếc nhẫn 9 tỷ đồng. Nhân vật ông Nháy ôm chặt sợi dây chuyền như báu vật, ánh mắt sắc lạnh cùng câu tagline: "Tao không tin ai hết", phơi bày bản chất đa nghi và toan tính.

Khán giả chờ Hoài Linh mang đến nhiều cú twist trong bộ phim ra mắt dịp 2/9.

Tuấn Trần trở lại với vai Minh Gọn. Dù được mô tả là người vô tư, "Gọn không cần tiền", nhưng ánh mắt vẫn có nét tinh quái. Trong khi đó, Tiền (Diệp Bảo Ngọc đóng) với slogan "Ai mạnh thì tôi theo", phản ánh sự thực dụng và khả năng thay đổi lập trường để mưu lợi.

NSƯT Hoài Linh chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả.

Đạo diễn Trung Lùn cho biết anh khai thác từ xe, ghe, xe bò, máy cày, cõng, cả đường bộ lẫn đường thủy để khai thác tối đa văn hóa miền Tây. "Chúng tôi học được nhiều thứ. Tôi còn bắt Tuấn Trần, La Thành và anh Việt Anh bơi ngược dòng. Tuấn Trần còn nói là 'cái này liên quan đến mạng người'", đạo diễn Trung Lùn nói.

Tại buổi showcase Làm giàu với ma 2 cuối tháng 7, Trung Lùn nói ê-kíp gặp mâu thuẫn vì quá kỹ tính, muốn bộ phim chỉn chu, không đơn thuần là tác phẩm giải trí. Đạo diễn nói anh đưa diễn viên những vai diễn trái sở trường, vượt qua áp lực trong quá trình quay phim.

Hậu trường NSƯT Hoài Linh ghi hình tại An Giang.

Diệp Bảo Ngọc và đạo diễn Trung Lùn có tranh luận căng thẳng đến mức không nhìn mặt nhau. “Tôi thú thật có đôi lúc gây nhau, không nhìn mặt diễn viên, cụ thể là Diệp Bảo Ngọc. Tôi thích bạn nhưng bạn là nhân vật của tôi. Tôi coi bạn là một người đàn ông và bắt bạn phải thực hiện. Tôi nói rằng nếu em cứ vậy, sau này có Trung Lùn thì không có Diệp Bảo Ngọc", đạo diễn sinh năm 1972 chia sẻ.

Trung Lùn tự nhận độc tài, không chấp nhận thỏa hiệp với diễn viên. “Tôi không chỉ ngồi monitor. Tôi sẵn sàng nhảy xuống nước, thị phạm, làm gương. Có những lúc căng thẳng đến mức không nhìn mặt nhau. Sau tất cả, chúng tôi đều hiểu rằng mình đang làm vì chất lượng bộ phim”, đạo diễn Trung Lùn nói thêm.

Bộ phim là phần tiếp theo của Làm giàu với ma - tác phẩm tạo hiệu ứng lớn dịp lễ 2/9/2024. Phim tiếp tục khai thác công thức bắt cơ hội làm giàu. Lần này, câu chuyện xoay quanh hành trình đưa xác nhân vật Anh Thư về quê để tìm chiếc nhẫn trị giá 9 tỷ đồng, nhưng trên đường đi, loạt bí mật và bất ngờ liên tục xảy ra.

Phim dự kiến ra rạp ngày 29/8, tham gia đường đua điện ảnh dịp 2/9 cùng gần 10 bộ phim Việt, trong đó có Mưa đỏ, Tử chiến trên không...