Số phận hai phim Việt có mặt Hồng Đào

TPO - Cùng góp mặt trong "Mang mẹ đi bỏ" và "Chốt đơn", Hồng Đào chứng kiến hai bộ phim của mình ở hai thái cực ngoài phòng vé. Một bên dẫn đầu doanh thu với sức hút ổn định, một bên nằm ở nhóm thấp, có sự cách biệt rõ rệt về lượng vé, suất chiếu và doanh thu.

Hai thái cực của diễn viên Hồng Đào

Diễn viên Hồng Đào đang góp mặt trong hai bộ phim có số phận khác nhau rõ rệt trên phòng vé. Trong ngày chủ nhật (10/8) và dịp cuối tuần, phòng vé chứng kiến cuộc đua giữa Hồng Đào phiên bản ủy mị và Hồng Đào phiên bản ồn ào, hài hước.

Sau khi đạt mốc 100 tỷ đồng vào tuần trước, Mang mẹ đi bỏ tiếp tục dẫn đầu doanh số, đứng hạng nhất trên bảng tổng sắp. Riêng Chủ nhật (10/8), phim thu 11,05 tỷ đồng từ 115.879 vé/3.430 suất chiếu.

Trong ba ngày cuối tuần, bộ phim có Hồng Đào, Tuấn Trần đóng chính thu 27,48 tỷ đồng từ 288.099 vé/9.035 suất chiếu.

Nếu so với tuần đầu công chiếu, Mang mẹ đi bỏ không có mức tăng vượt bậc. Tuy nhiên, bộ phim vẫn đứng đầu phòng vé, ít nhất là hết tuần này, chờ đợi cú hích của loạt phim ra rạp dịp lễ.

Điều khó tin và bất ngờ nhất là Chốt đơn nhận doanh thu thấp. Bộ phim của Bảo Nhân và Nam Cito có ba ngày đầu khởi chiếu thiếu ấn tượng, thu 2,32 tỷ đồng từ 25.236 vé/1.761 suất chiếu. Riêng Chủ nhật, bộ phim thu 876 triệu đồng từ 9.474 vé/1.063 suất chiếu.

Hồng Đào trong Mang mẹ đi bỏ (ảnh trên) và cảnh trong phim Chốt đơn.

Kết quả trên gây bất ngờ với truyền thông và giới làm phim. Bởi, từ suất chiếu sớm với báo chí (4/8), Chốt đơn phủ sóng mặt báo và mạng xã hội, chủ yếu liên quan việc Ai thay vai cho nữ chính Thùy Tiên?

Trong buổi ra mắt truyền thông, từ đạo diễn đến nhà sản xuất đều giãi bày nỗi lòng dồn hết công sức, tiền bạc cho công tác hậu kỳ. Đổi lại, ê-kíp chỉ cầu mong hòa vốn để hoàn tiền nhà đầu tư và trả lương ê-kíp.

Khắp các diễn đàn, không ít khán giả bình luận "thương cho đoàn phim" vì gặp sự cố không thể ra rạp chỉ vì ồn ào liên quan nữ chính. Do vậy, sự bán vé trồi sụt của Chốt đơn là điều khó hiểu.

Số liệu trên cũng phơi bày khoảng cách: Mang mẹ đi bỏ có doanh thu cuối tuần gấp hơn 11 lần Chốt đơn. Riêng ngày Chủ nhật, khoảng cách cũng tương đương (khoảng 11,05 tỷ đồng so với 876 triệu đồng). Điều này thể hiện rõ phim nội địa bứt phá, trong khi phim Việt khác vấp phải rào cản doanh thu.

So về yếu tố nội dung và cảm xúc, Mang mẹ đi bỏ chiếm được tình cảm của nhiều khán giả do khai thác đề tài gần gũi, mang tính gia đình/xã hội, dễ đánh trúng thị hiếu đại chúng. Đây là yếu tố then chốt giúp phim giữ suất chiếu cao và lượt vé lớn.

Mang mẹ đi bỏ cũng có sức mạnh truyền thông và hiệu ứng đám đông. Phim có Hồng Đào, Tuấn Trần có lượng vé bán ra lớn lớn (288.099 vé cuối tuần) cho thấy chiến dịch marketing, truyền thông và phản hồi khán giả ban đầu (word-of-mouth) đang tốt, khiến các cụm rạp duy trì suất chiếu.

Trong khi đó, Hồng Đào ở vị trí “cộng hưởng” và là bảo chứng phòng vé từ Mai và Chị dâu. Ngoài tên tuổi diễn viên thu hút khán giả, có tổng hoà yếu tố tốt hơn (kịch bản, dàn cast và thời gian phát hành).

Ngược lại, Chốt đơn suy giảm doanh thu một phần nội dung chưa đủ sức nặng, dù phim có sự tham gia của Hồng Đào. Ngoài việc nội dung có thể chưa tạo được sức kéo, phim còn vướng tranh luận (về hậu kỳ, cách xử lý hình ảnh/AI…). Điều này khiến khán giả cân nhắc khi mua vé, nhất là trong bối cảnh lựa chọn nhiều.

Với nhịp độ hiện tại, Mang mẹ đi bỏ (đang có doanh thu 136,2 tỷ đồng) có cơ hội gia tăng doanh thu mạnh khi lượng khán giả gia tăng vào dịp lễ. Ngược lại, Chốt đơn (hiện doanh thu khoảng 2,8 tỷ đồng) cần có điều chỉnh, từ truyền thông, ưu đãi suất chiếu đến phản hồi nhanh với khán giả... nếu muốn kéo dài thời gian chiếu.

Phim nước ngoài vẫn kiếm tiền tốt

Đứng thứ hai phòng vé là bộ phim hoạt hình Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn. Trong ba ngày cuối tuần, phim thu 9,17 tỷ đồng từ 90.119 vé/3.372 suất chiếu. Riêng Chủ nhật, tác phẩm kiếm được 3,73 tỷ đồng từ 36.660 vé/1.301 suất chiếu. Hiện, bộ phim hoạt hình Nhật Bản có tổng doanh thu 164,9 tỷ đồng.

Zombie cưng của ba thu 7,48 tỷ đồng từ 74.988 vé/3.118 suất chiếu dịp cuối tuần. Riêng Chủ nhật (10/8), phim bán được 28.784 vé/1.517 suất chiếu, thu 2,89 tỷ đồng. Tổng doanh thu bộ phim kinh dị - hài của Hàn Quốc đang vào khoảng 7,5 tỷ đồng.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành sắp oanh tạc phòng vé Việt.

Hai tựa phim nước ngoài kể trên đang kiếm tiền tốt và nằm trong top 3 doanh thu phòng vé (vượt bộ phim Việt của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito).

Conan Movie 28 và Zombie cưng của ba vẫn giữ sức kéo tốt nhờ tính giải trí nhưng doanh thu của nhóm phim ngoại trong tuần này vẫn không đủ để vượt phim dẫn đầu Mang mẹ đi bỏ. Các bộ phim còn lại như Jumbo, Bộ tứ siêu đẳng, Phim Xì Trum)... có doanh thu vừa phải, thường nhận được suất chiếu ổn định vào khung giờ gia đình.

Trong tuần này, Mang mẹ đi bỏ và Chốt đơn vẫn có cơ hội kiếm tiền tốt, do rạp Việt không có thêm tác phẩm nội địa nào. Cuối tuần, thêm một số bộ phim ra rạp như Freakier Friday. Nobody 2, Together... Đặc biệt, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành - bom tấn anime đến từ Nhật Bản (cùng ra rạp 15/8) có khả năng cản trở doanh thu của phim Việt.

Mùa lễ 2/9 đang đến gần, những tựa phim bom tấn xuất hiện có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến phim Việt, nhất là khi rạp chiếu có xu hướng ưu tiên phim có khả năng bán vé tốt trong dịp lễ.