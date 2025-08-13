Đi vào lịch sử phim Việt

TPO - Phim "Chốt đơn" đánh dấu đầu tiên phim điện ảnh Việt Nam ứng dụng AI để thay thế hoàn toàn một nhân vật chính. AI giúp phim của Nam Cito và Bảo Nhân có cơ hội được ra rạp thay vì cất kho, song cũng kéo theo hệ lụy.

AI gây tò mò nhưng cũng đem lại rủi ro

Việc nhà sản xuất dùng AI thay thế nữ chính trong Chốt đơn tạo ra tiền lệ chưa từng có ở điện ảnh Việt. Một số công nghệ được ứng dụng bao gồm AI Face giúp tạo lại gương mặt trung thực về ánh sáng, cảm xúc, chuyển động. Nhà sản xuất cố gắng đồng bộ hóa hình ảnh, biểu cảm, giọng nói ở cấp độ khung hình để hạn chế ảnh hưởng đến cảm xúc điện ảnh.

Đặt vào tình huống của ê-kíp Chốt đơn, khi diễn viên đóng nữ chính vướng vòng lao lý, việc sử dụng AI được cho là phương án tối ưu nhất, dù tốn kém. AI giúp phim của Nam Cito và Bảo Nhân có cơ hội được ra rạp thay vì cất kho.

Khán giả nhận xét gương mặt nữ chính vẫn giống Thùy Tiên đến 70%.

Nhà quan sát, đầu tư điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn (Viện Văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch Việt Nam) cho rằng Chốt đơn có thể thất bại về doanh thu nhưng sẽ đi vào lịch sử phim Việt vì sử dụng AI can thiệp sâu vào hình ảnh, nội dung phim.

Đạo diễn Trương Quốc Phong nhận định AI là một phần lý do khiến khán giả đắn đo ra rạp. Nhưng ở chiều ngược lại, những người ra rạp mua vé cũng xuất phát từ lý do tò mò, xem AI đã “đóng” phim như thế nào.

Phương án dùng AI thay cho diễn viên là sự liều lĩnh. Đạo diễn Nam Cito, Bảo Nhân "cực chẳng đã" mới phải tính đến biện pháp này. Nhà phát hành cũng khẳng định họ là người tiên phong bất đắc dĩ.

"Chốt đơn dùng AI để ra rạp là case study (tình huống có thể sử dụng để phân tích, nghiên cứu) thú vị. Người sử dụng phương án bị rơi vào tình thế bắt buộc, hoàn toàn bị động. Đây là giải pháp tình thế, một sự chữa cháy nhưng rất tiếc chưa thành công", đạo diễn Trương Quốc Phong nói với Tiền Phong.

Ghi nhận nỗ lực của đoàn phim, song các chuyên gia cũng cho rằng sau Chốt đơn, khó có đạo diễn nào liều lĩnh chọn phương án dùng AI thay cho diễn viên thật. Chi phí làm AI ra phim chất lượng không hề nhỏ. Trong khi đó, AI chưa đủ tinh tế khi diễn hoạt cảm xúc trên cơ mặt. Nếu có, nên sử dụng trong một vài dự án tưởng nhớ diễn viên quá cố hoặc làm điểm nhấn, thay vì lạm dụng AI để kéo thêm rủi ro cho tác phẩm.

Chuyên gia cũng cảnh báo việc dùng AI khiến diễn viên thực lực bị loại bỏ dần khỏi đời sống phim ảnh một cách bất hợp lý. Từ trường hợp của Chốt đơn, ngành điện ảnh Việt cần sớm đưa ra những quy định, căn cứ pháp lý chặt chẽ hơn cho việc sử dụng AI trong phim. Trong đó, nên minh bạch về thỏa thuận sử dụng, chỉnh sửa hình ảnh.

Khó hòa vốn

Chốt đơn đứng thứ tư trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần qua của đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam. Phim mở màn kém, chỉ thu gần 3 tỷ đồng trong 3 ngày đầu ra rạp. Chuyên gia nhận định phim khó có lãi hay hòa vốn, trong khi chi phí sản xuất ước tính không dưới 20 tỷ đồng.

"Doanh thu phim thấp vì chiến dịch quảng bá phát hành bất ổn. Tuy nhiên, điều này có thể thông cảm bởi nhà sản xuất đang gặp khó. Lý do thứ hai có thể xuất phát từ việc nhiều khán giả đánh đồng bộ phim với nữ chính Nguyễn Thúc Thùy Tiên - bị khởi tố và bắt tạm giam hồi tháng 5 về tội lừa dối khách hàng. Người xem cũng chưa dễ dàng tiếp nhận một bộ phim có sự can thiệp của AI, với những cảnh phim siêu thực", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Đạo diễn Trương Quốc Phong nhận xét kịch bản cũng là nguyên nhân khiến Chốt đơn không được khán giả đón nhận. "Kịch bản phim chắp vá, ôm đồm. Phim về livestream nhưng cách đạo diễn kể về các phiên live tạo cảm giác ngô nghê, không thật. Về dàn diễn viên, Hồng Đào có diễn xuất tinh tế và duyên dáng. Những diễn viên còn lại khá hời hợt. Chốt đơn khiến người xem có cảm giác đây là bước lùi của đạo diễn", chuyên gia nói với Tiền Phong.

Chốt đơn mở màn kém, chỉ thu gần 3 tỷ đồng trong 3 ngày đầu ra rạp.

Phim Chốt đơn có nhân vật chính là Hoàng Linh - giám đốc công ty chuyên livestream. Cô khao khát đạt được phiên mega live trăm tỷ, đạt danh hiệu "chiến thần livestream" và đánh bại đối thủ Gia Kỳ (Đỗ Nhật Hà).

Do thiếu diễn viên hoạt náo trong một phiên live, Linh quyết định thuê ông An (Quyền Linh) - người đàn ông trung niên làm nghề xe ôm công nghệ. Phiên live thành công ngoài dự kiến, Linh quyết định thuê ông An về công ty. Cũng từ đây, những đấu đá, cạnh tranh ngầm trong ngành bán hàng trực tuyến được hé lộ.