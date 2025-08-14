Tùng Dương: 'Khán giả nói ngày trước thấy tôi là tắt TV'

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới hướng đến dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bài hát được ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Tùng Dương cho biết thời gian qua anh bất ngờ trước sự đón nhận đặc biệt của khán giả trẻ đối với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước. Đó là động lực để nghệ sĩ tham gia MV của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Lý do Tùng Dương hát nhạc Nguyễn Văn Chung

MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt tay thực hiện từ tháng 7 và hoàn thiện trong khoảng thời gian 2 tháng để kịp ra mắt khán giả trước dịp đại lễ 2/9. Bài hát được ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Nhạc sĩ cho biết bài hát này khác hoàn toàn phong cách của Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

"Tôi có cảm hứng viết một bài hát về Việt Nam trong thời kỳ chuyển mình, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới. Với vai trò người trẻ, chúng ta có thể đóng góp sức lực cho đất nước. Đây là bài hát đặc biệt, không nói tên ra có lẽ ít ai nghĩ là Nguyễn Văn Chung sáng tác. Các bài hát trước tôi viết thường có tiết tấu chậm, sâu lắng. Bài này nguồn năng lượng như được bứt phá và bung ra. Viết xong, tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương và khi nghe tôi ngỏ ý, Tùng Dương nói ngay: Đưa tớ hát cho", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương kết hợp trong sản phẩm âm nhạc mới.

Hai nghệ sĩ đều cầu toàn nên bài hát phải sửa nhiều lần. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể nhiều hôm mệt không thể ngủ được vì mải trao đổi với Tùng Dương, nhưng nhờ đó mà họ hiểu nhau nhiều hơn. Ca sĩ Tùng Dương cũng khen nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rất hiền, chiều ca sĩ "hơn chiều người yêu".

Ca sĩ Tùng Dương tâm sự thời gian qua anh bất ngờ trước sự đón nhận đặc biệt của khán giả, nhất là người trẻ đối với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước. Đó là động lực để nghệ sĩ tham gia MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai.

“Bài hát có nhiều điểm nhấn để khoe giọng, nhất là những nốt cao, thể hiện sự hào sảng. Riêng bài hát này tôi không để ý chuyện độc quyền, không giữ riêng cho bản thân. Tác phẩm này được càng nhiều người hát càng hay”, nam ca sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói bài hát mới mang phong cách khác hoàn toàn Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Thời gian qua, Tùng Dương là cái tên có sức hút khó cưỡng với khán giả trẻ, với cơn sốt từ Tái sinh, Một vòng Việt Nam... Tùng Dương cho biết anh cũng đọc bình luận của khán giả trẻ trên TikTok. Có người nói xưa thấy Tùng Dương là tắt TV vì hát quá khó nghe, nhưng bây giờ thì “lụy” Tùng Dương. Nam ca sĩ nhận thấy phải trẻ hóa để đứng bên cạnh các nghệ sĩ trẻ.

MV không dùng AI

Lý giải việc chọn thể loại nhạc dance, remix, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng thời gian có nhiều concert, game show thu hút đông đảo khán giả trẻ. Âm nhạc muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa trước hết phải tiếp cận với giới trẻ bằng thể loại nhạc họ thích nghe.

MV được đạo diễn bởi Vũ Hồng Thắng. Bài hát hào hùng, mạnh mẽ nếu không tiết chế phần hình ảnh có thể khiến người xem cảm thấy nặng nề. Vì thế, bài toán của đạo diễn và ê-kíp là dung hòa sự hùng tráng và những khoảnh khắc đời thường để MV vừa có chiều sâu tinh thần dân tộc, vừa gợi cảm xúc chân thật, gần gũi.

Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai là dự án đầu tiên Tùng Dương bắt tay với Nguyễn Văn Chung.

MV được thực hiện vào những ngày đầu tháng 8 ở Hà Nội, ghi hình dưới cái nắng ở Quảng trường Ba Đình và Cột cờ Hà Nội. Kịch bản hình ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn toàn không sử dụng AI.

"Cảnh đẹp đất nước, cảnh tập luyện của các chiến sĩ đều được lên ý tưởng từ đầu và sử dụng thêm tư liệu của đồng nghiệp. 100% dựng thực, người thực. Hình ảnh diễu binh sử dụng trong MV đều là hình ảnh các chiến sĩ đang tập thật, được đài truyền hình quay và ê-kíp xin phép sử dụng", đạo diễn nói.

Tại sự kiện giới thiệu MV chiều 14/8, các giảng viên của Đại học Hà Nội cho biết đã chuyển ngữ bài hát Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai ra nhiều thứ tiếng và sẽ công bố trong thời gian tới.