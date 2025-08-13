Nỗi ám ảnh mới của TikTok

TPO - Nhiều người cố học theo Nicki Minaj trong thử thách tạo dáng với giày cao gót, thậm chí nâng độ khó bằng cách đi giày cao gót và ngồi thăng bằng trên một số vật dụng như lọ nước hoa, lon nước, chậu cây...Tuy nhiên, thử thách này được cảnh báo kém an toàn, dễ gây tai nạn cho những người học theo.

Trong MV High School phát hành năm 2013, Nicki Minaj có màn tạo dáng kinh điển bên hồ bơi. Cô ngồi vắt chéo một chân lên chân còn lại, giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót. Trào lưu tạo dáng này gây sốt trở lại trên TikTok thời gian gần đây. Nhiều người cố học theo nữ rapper, thậm chí nâng độ khó bằng cách đi giày cao gót và ngồi thăng bằng trên một số vật dụng như lọ nước hoa, lon nước, chậu cây...

Nicki Minaj có màn tạo dáng độc đáo trong MV High School.

Khi tìm kiếm cụm từ "Nicki Minaj challenge" (Thử thách Nicki Minaj) trên TikTok, hàng trăm video đu trend xuất hiện. Một tài khoản hút 4,3 triệu lượt xem nhờ video ngồi thăng bằng trên ghế và tưới cây. Chủ kênh Shelton Trending với video ngồi trên chân máy quay phim. Hashtag #nickiminajchallenge được sử dụng hơn 115.000 lần trên TikTok .

Tuy nhiên, thử thách TikTok này được cảnh báo kém an toàn, dễ gây tai nạn cho những người học theo. Blogger người Nga Mariana Barutkina học theo tư thế của Nicki Minaj và bị ngã gãy xương sống. "Barutkina cố gắng ngồi xổm bằng một chân trên giày cao gót. Cô đặt chân lên hộp đựng sữa bột trẻ em, phía dưới là chiếc nồi đặt trên bàn bếp. Chiếc nồi trượt đi và nữ blogger ngã ngửa, gây ra chấn thương nghiêm trọng", New York Post miêu tả.

Blogger người Nga cố học theo rapper nổi tiếng nhưng thất bại.

Hindustan Time gọi trào lưu này là nỗi ám ảnh mới của TikTok. Trước đó, vũ công Bekah Burke cũng học theo Nicki Minaj và tạo dáng trên nắp chai rượu vang, khiến cư dân mạng phẫn nộ vì cổ vũ trào lưu nguy hiểm.

Today lý giải trào lưu này đã bị đẩy quá xa, nhiều người không giữ nguyên tư thế ban đầu của Nicki Minaj mà cố gắng giữ thăng bằng trên càng nhiều đồ vật càng tốt. Một số người nỗ lực thực hiện trào lưu này, bất chấp nguyên tắc vật lý và trọng lực. "Khi những người tham gia cố gắng tạo ra một trào lưu điên rồ nhất từ trước đến nay, họ cũng nên cân nhắc đến những tác động an toàn khi thực hiện một pha mạo hiểm như vậy", chuyên gia thể hình Stephanie Mansour chia sẻ trên trang Today.