Miễn phí hàng loạt chương trình nghệ thuật ở Hà Nội

TPO - Hà Nội sắp diễn ra chuỗi chương trình nghệ thuật miễn phí quy mô lớn, quy tụ những giọng ca hàng đầu như Tùng Dương, Đăng Dương, Đông Hùng, Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn... Các sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn khán giả, sử dụng kỹ thuật sân khấu hiện đại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc trong những ngày người dân hướng về đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày Quốc khánh 2/9.

Bùng nổ "concert quốc gia"

Mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật miễn phí trong thời gian tới là chương trình Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 được tổ chức tối 15/8 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Đây là chương trình nghệ thuật vừa mang tính chính luận vừa mang tính sử thi, với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên các nhà hát và các lực lượng của TP Hà Nội.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Đức Trung...

Chương trình Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 được tổ chức tối 15/8 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 là những lát cắt lịch sử trọng đại của Hà Nội trong suốt 80 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay. Điểm nhấn của chương trình là màn trình chiếu 3D mapping kết hợp màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Chương trình không bán vé, người dân có thể đến khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (phường Cửa Nam) để theo dõi chương trình.

Ngoài ra, chương trình sẽ được truyền hình trực tuyến trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), các nền tảng trực tuyến của VTV, các fanpage chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Hà Nội.

Nối tiếp Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945, ngày 17/8, tại SVĐ Mỹ Đình, concert quốc gia tiếp theo - Tự hào là người Việt Nam - sẽ diễn ra. Concert miễn phí cho 30.000 khán giả, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy, Phạm Thu Hà, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc… Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Phối cảnh sân khấu chương trình Tự hào là người Việt Nam diễn ra ngày 17/8 tại SVĐ Mỹ Đình.

Tự hào là người Việt Nam quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên múa cùng nhiều giọng ca nổi tiếng như Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà…

Chương trình không bán vé mà phát hành qua hai hình thức: đăng ký online qua fanpage chính thức và vé mời dành cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, hội cựu chiến binh… Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV, tiếp sóng trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương, đồng thời phát trực tiếp trên các nền tảng số.

Concert Việt Nam trong tôi diễn ra tối 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Đêm nhạc Việt Nam trong tôi được tổ chức ngày 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Với chủ đề Việt Nam trong tôi, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Với sự góp mặt của dàn ca sĩ tài năng, đêm nhạc hứa hẹn mang đến những màn trình diễn sôi động và giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định tinh thần tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, vé tham dự đại nhạc hội sẽ được phát miễn phí cho khán giả.

Dấu hiệu đáng mừng

Nhìn nhận về những chương trình nghệ thuật mang tính chính luận ngày càng được giới trẻ đón nhận, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội - cho rằng đó là tín hiệu đáng mừng và đáng trân trọng.

"Trong bối cảnh mà công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đang ngày càng bị cuốn vào nhịp sống số, giải trí nhanh, thị hiếu liên tục biến động, việc những người làm chương trình nghệ thuật chính luận chủ động thay đổi tư duy, tìm cách tiếp cận khán giả trẻ bằng các hình thức sáng tạo, hiện đại là điều cần thiết và cấp bách", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

﻿ Các chương trình nghệ thuật mang tính chính luận vẫn thu hút được hàng vạn khán giả đến xem.

Theo đó, các chương trình không chỉ giữ vững tính chính luận, trang trọng và thiêng liêng vốn có, mà còn kết hợp được với yếu tố thị trường, kỹ thuật sân khấu hiện đại, âm nhạc đương đại và ngôn ngữ biểu đạt gần gũi với người trẻ.

"Từ cách dàn dựng sân khấu, sử dụng đồ họa số, ánh sáng, âm thanh, cho đến việc mời những nghệ sĩ trẻ có tầm ảnh hưởng tham gia biểu diễn... Tất cả đều cho thấy sự thay đổi về tư duy tiếp cận, đã 'đi vào trái tim' khán giả", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu.

Sự chuyển mình của các chương trình chính luận cho thấy nghệ thuật, dù mang thông điệp gì, nếu nói đúng ngôn ngữ của thời đại, đều có khả năng chạm tới công chúng. Đây không chỉ là một thành công mang tính nghệ thuật, mà còn là bước tiến quan trọng trong công cuộc xây dựng công nghiệp văn hóa - nơi văn hóa chính luận không đứng ngoài cuộc chơi, mà trở thành một dòng chảy quan trọng trong bức tranh đa sắc của nghệ thuật biểu diễn đương đại Việt Nam.