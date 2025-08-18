Biển người cùng hát 'Tiến quân ca' ở Mỹ Đình

TPO - "Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là lời khẳng định về nguồn cội, mà còn là niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S với lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Chương trình được dàn dựng công phu, để lại dấu ấn với nhiều khoảnh khắc xúc động.