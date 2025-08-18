Biển người cùng hát 'Tiến quân ca' ở Mỹ Đình

TPO - "Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là lời khẳng định về nguồn cội, mà còn là niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S với lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Chương trình được dàn dựng công phu, để lại dấu ấn với nhiều khoảnh khắc xúc động.
Chương trình Tự hào là người Việt Nam diễn ra tối 17/8 tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc thông qua nghệ thuật. Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.