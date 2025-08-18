Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Biển người cùng hát 'Tiến quân ca' ở Mỹ Đình

Ngọc Ánh - Ảnh: Việt Trung

TPO - "Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là lời khẳng định về nguồn cội, mà còn là niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S với lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Chương trình được dàn dựng công phu, để lại dấu ấn với nhiều khoảnh khắc xúc động.

z6917035717175-a7426b21893b7a107d6574891c76e420.jpg
z6917038217010-ca099bb0663f526d95bbfd90f25621a3.jpg
Chương trình Tự hào là người Việt Nam diễn ra tối 17/8 tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc thông qua nghệ thuật. Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
z6917075028789-e794f29c57fe78ccbd1d16a2a728869b.jpg
Tự hào là người Việt Nam không chỉ là lời khẳng định về nguồn cội, mà còn là niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S với lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Chương trình được dàn dựng công phu qua 3 chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam. Trong chương trình, hàng chục nghìn khán giả xúc động trước màn tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.
z6917038221563-55342b857204bcf32881350f66bd428a-5703.jpg
Ca sĩ Tùng Dương và dàn hợp xướng 200 người gây xúc động khi thể hiện Tiến quân ca. Phía dưới khán đài, khán giả hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng.
z6917038753287-98d89e6d005af2e62318ef513a1f9615-9080-3569.jpg
Một trong những hình ảnh ấn tượng của chương trình. Khi thấy lượng khán giả đổ về đông, ban tổ chức quyết định mở cổng để khán giả không có vé hay thẻ cũng được vào thưởng thức chương trình.
z6917075126567-13f4435f1f86afe0d3f56564cc17b81e.jpg
Chương trình tái hiện hành trình lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của dân tộc, từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hôm nay.
z6917038247733-8701347d14182b4f8c87031124b9609e.jpg
Ca sĩ Hòa Minzy và dàn hợp xướng thể hiện liên khúc Nỗi đau giữa hòa bình và Khát vọng. Nỗi đau giữa hòa bình là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cũng là nhạc phim điện ảnh Mưa đỏ - tái hiện sự khốc liệt, bi tráng trong cuộc chiến ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. "Ngày hoà bình, nhiều gia đình may mắn được đoàn tụ cùng nhau. Nhưng còn đó là những người phụ nữ không bao giờ gặp lại được chồng con mình nữa", Hòa Minzy chia sẻ về ca khúc.
z6917224096772-eea3ea9f28b49f04c8e6a2a6654e5aa3.jpg
Ca sĩ Dương Hoàng Yến và Tùng Dương trên sân khấu Tự hào là người Việt Nam.
z6917038789933-6238636e0ccce3df5b624ccd1c43f4ed.jpg
Thiết kế sân khấu chương trình lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất.
z6917036018118-f753240694e51c9544e218d85ed79ed0.jpg
Ca sĩ Dương Hoàng Yến trình diễn ca khúc Lá quốc kỳ.
z6917038744605-865282b56d2604db818b40dc165e67eb.jpg
Khán giả được thưởng thức giọng hát của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ban nhạc Bức Tường, Tùng Dương, Dương Trần Nghĩa, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc.
z6917223336083-aaafa7d8c4fc41bfa63a7ca2c495eace.jpg
Tự hào là người Việt Nam khép lại bằng ca khúc Nối Vòng tay lớn do dàn nghệ sĩ Tùng Dương, Anh Tú, Hòa Minzy, Hà An Huy, Huyền Trang, Lâm Phúc, Dương Hoàng Yến biểu diễn. Màn bắn pháo hoa kết show mãn nhãn, góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đặc sắc. Chương trình trở thành nhịp cầu kết nối triệu trái tim Việt Nam, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.
Ngọc Ánh - Ảnh: Việt Trung
#Tiến quân ca #Tùng Dương #quảng trường Mỹ Đình #lịch sử Việt Nam #tự hào dân tộc #âm nhạc Việt Nam #chương trình nghệ thuật

