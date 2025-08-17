Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Hàng vạn người nhuộm đỏ Mỹ Đình

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” diễn ra tối 17/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình đón hàng vạn khán giả trong trang phục cờ đỏ sao vàng, khiến sân vận động Mỹ Đình như được nhuộm đỏ.

z6916881466354-30e147e35276f31991608a90b2672e61.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam diễn ra tối 17/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tự hào là người Việt Nam do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức nhằm hướng đến đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
z6916881671153-758257691d5a5546f2c6d87bb0db65e3.jpg
Trong những ngày gần đây, nhiều khán giả Thủ đô khi đến xem chương trình nghệ thuật, concert thường lựa chọn trang phục áo cờ đỏ sao vàng nhằm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước trong dịp đại lễ.
z6916881473180-99a521560e6a8be174ccc43bc4392409.jpg
z6916881513786-0ea0e33c3374c0be538da2b59061a10a.jpg
z6916881506468-7d3fdde6fabad8942455c898977493e2.jpg
Ngoài áo cờ đỏ sao vàng, phụ kiện cờ Tổ quốc cầm tay hay quạt in hình cờ đỏ sao vàng được ưa chuộng hơn cả.
z6916881441139-e205ba5f3181e8e710ff145fcfde8505.jpg
z6916881451378-2c3d6f498f2b3cdf99b66b66aa6519cc.jpg
Với sắc đỏ phủ kín quảng trường SVĐ Mỹ Đình, BTC chương trình tin rằng đây không chỉ là nơi diễn ra một đêm nghệ thuật, mà sẽ trở thành điểm hẹn của tình yêu Tổ quốc, nơi 30.000 khán giả hòa chung tiếng hát, tiếng hò reo và niềm tự hào.
tp-svdmydinh18.jpg
Khoảng 17h, sau khi cơn mưa tạnh, khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng, chia làm hai khu vực để xếp hàng vào trong sân vận động. Phần đông người xem là học sinh, sinh viên.
tp-svdmydinh4.jpg
Sắc đỏ tràn ngập mọi ngả đường hướng về sân khấu Tự hào là người Việt Nam. Chương trình không bán vé mà phát hành qua hai hình thức: đăng ký online qua fanpage chính thức và vé mời dành cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, hội cựu chiến binh…
tp-svdmydinh3-5496.jpg
Nhiều em thiếu nhi khi đến xem Tự hào là người Việt Nam cũng được phụ huynh chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng, hòa cùng không khí chương trình.
tp-svdmydinh2.jpg
tp-svdmydinh1.jpg
tp-svdmydinh5.jpg
tp-svdmydinh6.jpg
Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng: ban nhạc Bức Tường, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lâm Phúc, nhóm Oplus... cùng sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.
tp-svdmydinh13.jpg
tp-svdmydinh17.jpg
Tự hào là người Việt Nam được dàn dựng theo 3 chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái timTự hào là người Việt Nam. Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất. Tự hào là người Việt Nam được dàn dựng công phu, nơi âm nhạc, âm thanh và ánh sáng hòa quyện thành một bản giao hưởng của nguồn cội và khát vọng.
tp-svdmydinh24.jpg
tp-svdmydinh23.jpg
tp-svdmydinh19.jpg
tp-svdmydinh21.jpg
Càng gần giờ diễn ra chương trình, lượng người đổ về khu vực SVĐ Mỹ Đình càng đông, cho thấy sự mong chờ của khán giả với chương trình nghệ thuật Tự hào là người Việt Nam - concert quốc gia đích thực, nối dài tình yêu quê hương đất nước trong những ngày quan trọng của đất nước sắp tới.
Gia Linh - Duy Phạm
