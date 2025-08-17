Hàng vạn người nhuộm đỏ Mỹ Đình

TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” diễn ra tối 17/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình đón hàng vạn khán giả trong trang phục cờ đỏ sao vàng, khiến sân vận động Mỹ Đình như được nhuộm đỏ.
Ngoài áo cờ đỏ sao vàng, phụ kiện cờ Tổ quốc cầm tay hay quạt in hình cờ đỏ sao vàng được ưa chuộng hơn cả.
Với sắc đỏ phủ kín quảng trường SVĐ Mỹ Đình, BTC chương trình tin rằng đây không chỉ là nơi diễn ra một đêm nghệ thuật, mà sẽ trở thành điểm hẹn của tình yêu Tổ quốc, nơi 30.000 khán giả hòa chung tiếng hát, tiếng hò reo và niềm tự hào.
Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng: ban nhạc Bức Tường, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lâm Phúc, nhóm Oplus... cùng sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.
Tự hào là người Việt Nam được dàn dựng theo 3 chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam. Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất. Tự hào là người Việt Nam được dàn dựng công phu, nơi âm nhạc, âm thanh và ánh sáng hòa quyện thành một bản giao hưởng của nguồn cội và khát vọng.
Càng gần giờ diễn ra chương trình, lượng người đổ về khu vực SVĐ Mỹ Đình càng đông, cho thấy sự mong chờ của khán giả với chương trình nghệ thuật Tự hào là người Việt Nam - concert quốc gia đích thực, nối dài tình yêu quê hương đất nước trong những ngày quan trọng của đất nước sắp tới.