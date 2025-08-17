Hàng vạn người nhuộm đỏ Mỹ Đình

TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” diễn ra tối 17/8 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình đón hàng vạn khán giả trong trang phục cờ đỏ sao vàng, khiến sân vận động Mỹ Đình như được nhuộm đỏ.