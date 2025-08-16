Khám phá di tích lịch sử Bạch Đằng nằm trong quần thể di sản văn hóa Yên Tử

Ngày 12/7/2025, tại Paris (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc - UNESCO đã công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới. Như vậy, Việt Nam có 9 di sản thế giới do UNESCO công nhận và là di sản thế giới liên tỉnh thứ 2 của cả nước, cũng như của tỉnh Quảng Ninh, sau Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.