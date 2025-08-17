Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Lễ công bố di sản dạng chuỗi đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận

Hoàng Dương
Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 17/8, tại cung Trúc Lâm Yên Tử, đại diện các tỉnh thành Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng đã tổ chức họp báo công bố Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản dạng chuỗi đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận.

tp-9940.jpg
tp-9919.jpg
tp-7fa88.jpg
Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Theo đó, ngày 12/7/2025, tại kỳ họp lần thứ 47, Ủy ban Di sản Thế giới thông qua Quyết định số 47 COM 8B.22, ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn-Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản dạng chuỗi đầu tiên và là di sản liên tỉnh thứ hai trong số 9 Di sản thế giới của Việt Nam, khẳng định giá trị độc đáo và tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi Yên Tử. Sự kiện là niềm tự hào của ba địa phương: tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập với Bắc Giang) và thành phố Hải Phòng (sau sáp nhập với tỉnh Hải Dương).

tp-169969.jpg
tp-anh5723.jpg
tp-anh5738.jpg
tp-anh5692.jpg
Yên Tử được coi là nơi khởi nguồn của Thiền phái Trúc Lâm gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Hồ sơ đề cử được chuẩn bị trong một hành trình dài, bền bỉ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trung ương, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, các chuyên gia trong, ngoài nước và ba địa phương.

Từ năm 2020, khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bổ sung địa bàn nghiên cứu sang Hải Dương, các bên đã vượt qua thách thức về dịch COVID-19 và địa hình rộng lớn, hiểm trở để hoàn thiện cơ sở khoa học cho hồ sơ. UBND tỉnh Quảng Ninh giữ vai trò chủ trì, tổ chức nghiên cứu, diễn giải, thu thập tư liệu, xác định loại hình và tiêu chí, thẩm định chất lượng trước khi trình Thủ tướng cho phép gửi hồ sơ chính thức tới Trung tâm Di sản thế giới vào ngày 1/2/2024.

Trong suốt quá trình hoàn thiện, Quảng Ninh chủ trì 8 hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, ba địa phương phối hợp tổ chức 11 cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và các cơ quan trung ương, đồng thời tiến hành hơn 100 cuộc làm việc nội bộ giữa ban điều hành và các sở, ngành liên quan.

Tiếp thu khuyến nghị của UNESCO và ICOMOS, phía Việt Nam đã gửi báo cáo giải trình, bổ sung 4 lần vào tháng 11/2024, 2/2025, 4/2025 và 6/2025, thể hiện tinh thần cầu thị và quyết tâm theo đuổi đến cùng.

tp-0137.jpg
tp-17544672.jpg
tp-anh01680.jpg
tp-anh01700.jpg
Vĩnh Nghiêm là nơi Đệ nhị Tổ Pháp Loa phát triển giáo đoàn và hệ thống giới luật, là nơi Đệ tam Tổ Huyền Quang tiếp nối, mở rộng hoạt động giáo hóa.

Giá trị nổi bật của quần thể di sản thể hiện qua trục không gian, văn hóa từ Yên Tử đến Vĩnh Nghiêm và Côn Sơn - Kiếp Bạc với hệ thống chùa, am, tuyến hành hương, văn bia, mộc bản được bảo tồn tốt, phản ánh các giai đoạn hình thành, thể chế hóa, phục hưng và truyền thừa của Phật giáo Trúc Lâm từ thế kỷ XIII do các vua Trần, đặc biệt Phật hoàng Trần Nhân Tông, đặt nền móng. Truyền thống Trúc Lâm dung hợp Phật giáo Đại thừa với đạo lý Nho giáo, vũ trụ quan Lão giáo và tín ngưỡng bản địa, đề cao hòa bình, hòa hợp và sống hài hòa với thiên nhiên, đến nay vẫn là không gian hành hương và thực hành tín ngưỡng sôi động của cộng đồng trong nước và hải ngoại.

Quần thể được ghi danh theo tiêu chí (iii) và (vi) của Công ước 1972. Theo tiêu chí (iii), di sản là minh chứng nổi bật cho sự kết hợp độc đáo giữa nhà nước, tôn giáo và cộng đồng trong việc hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố gắn kết xã hội và hòa bình. Theo tiêu chí (vi), di sản minh họa tầm ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo Trúc Lâm – một hệ thống tôn giáo dung hợp, đối với đời sống thế tục, góp phần xây dựng quốc gia vững mạnh và thúc đẩy hợp tác khu vực.

tp-0159.jpg
tp-094655.jpg
tp-175454.jpg
tp-1754540.jpg
Côn Sơn - Kiếp Bạc là nơi giao thoa giữa thiền, đạo và nghĩa khí quân vương.

Việc được UNESCO ghi danh không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực nhiều năm của các cơ quan, địa phương và cộng đồng mà còn mở ra cơ hội mới để bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại, gắn kết phát triển văn hóa, du lịch với mục tiêu bền vững

Hoàng Dương
Quốc Nam
#Di sản thế giới Việt Nam #Di sản chuỗi Việt Nam #Phật giáo Trúc Lâm #Quần thể di tích Yên Tử #Vĩnh Nghiêm cổ tự #Côn Sơn-Kiếp Bạc #Di sản liên tỉnh Việt Nam #Bảo tồn di sản văn hóa #Hành hương Yên Tử #Yên Tử

Xem thêm

Cùng chuyên mục