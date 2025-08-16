Thầy giáo tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 bằng phấn màu

TPO - Một thầy giáo ở Nghệ An đã thực hiện bộ tranh phấn màu trên bảng xanh, tái hiện những khoảnh khắc lịch sử mùa thu năm 1945 gây xúc động.

Lan tỏa tinh thần yêu nước

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thầy Nguyễn Trí Hạnh, giáo viên Mỹ thuật Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, tỉnh Nghệ An, đã một “dự án đặc biệt” như món quà tri ân và nhắc nhớ về thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh bên bức tranh "80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi".

Thầy Hạnh bắt tay thực hiện dự án này từ tháng 5. Thời điểm này, học sinh nghỉ hè, phòng học trở thành “xưởng vẽ” của thầy. Với viên phấn màu và tấm bảng xanh, thầy đã hoàn thành 5 tác phẩm chủ đề Quốc khánh gồm: Bác về thăm quê, Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ với thiếu nhi, Người đi tìm hình của nước và 80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi.

Trong đó, bức tranh mang tên “80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi” được thầy hoàn thành sau 3 ngày liên tục, từ khâu phác thảo, tô màu đến hoàn thiện ánh sáng, chiều sâu. Hình ảnh Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập là điểm nhấn trung tâm, bên cạnh là lá cờ đỏ sao vàng tung bay và bản Tuyên ngôn thiêng liêng.

Bức tranh "Bác Hồ với thiếu nhi" lấy cảm hứng từ bài thơ "Nắng Ba Đình"

Màu sắc được anh lựa chọn hài hòa, nhưng vẫn nổi bật hai gam đỏ - vàng để nhấn mạnh tinh thần dân tộc. “Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa riêng. Tôi muốn học sinh như được sống lại trong khí thế hào hùng của mùa thu năm 1945”, thầy Hạnh chia sẻ.

Thầy Hạnh cho hay, Quốc khánh 2/9 năm nay với cột mốc 80 năm là một dịp vô cùng đặc biệt của dân tộc. Các tác phẩm đợt này không chỉ mang góc nhìn nghệ thuật, mà còn là món quà tinh thần gửi tới ngày lễ trọng đại của đất nước.

‘Gia tài’ hơn 500 tác phẩm phấn màu

Thầy Nguyễn Trí Hạnh từng gây ấn tượng mạnh trên mạng xã hội với những bức tranh phấn màu trên bảng xanh. Anh sở hữu hơn 500 tác phẩm tranh phấn màu, từ khoảnh khắc lịch sử hào hùng, chân dung các danh nhân, đến những cảnh sắc bình dị của quê hương. Những bức tranh như Mùa xuân bất tử, Bắc - Nam một nhà... đều gây ấn tượng bởi sự tinh tế trong từng nét vẽ và ý nghĩa lịch sử. Với anh, mỗi bức tranh là một “bài học lịch sử sống động” dành cho học trò.

Bức tranh mang tên "Người đi tìm hình của nước"

Thầy Hạnh cho biết, “dự án đặc biệt” kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lần này được anh ấp ủ từ lâu. Anh chọn phấn màu vì sự mộc mạc, gần gũi của nó: bảng xanh, phấn trắng vốn gắn bó với nhiều thế hệ học trò, cũng như hình ảnh Bác Hồ luôn gần gũi với nhân dân.

Không như sơn dầu hay màu nước, phấn màu không có sự lan màu, đòi hỏi người vẽ phải kiên trì luyện từ nét đơn giản đến chi tiết phức tạp. Nhưng chính sự khó khăn ấy lại thôi thúc thầy tìm tòi, sáng tạo, để mỗi bức vẽ đều chứa đựng một câu chuyện, một thông điệp. “Mỗi nét phấn là một lời tri ân gửi đến Bác và các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được độc lập, hòa bình như hôm nay”, thầy Hạnh nói.

Bức tranh "Bác về thăm quê".

Sau mỗi lần đăng tải lên mạng xã hội, các bức tranh của thầy đều nhận được hàng nghìn lượt thích, chia sẻ cùng vô số lời khen. “Dù rất tiếc khi phải tự tay xoá những đứa con tinh thần, nhưng tôi hạnh phúc vì chúng đã tồn tại mãi mãi trong lòng khán giả, chứ không thuộc về riêng ai”, thầy giáo xứ Nghệ An bày tỏ.

Những bức tranh rồi sẽ bị xóa đi, nhưng cảm xúc và ấn tượng thì vẫn còn mãi. Đó chính là giá trị bền lâu, gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc và sự trân trọng quá khứ. Từ những điều giản dị ấy, tinh thần yêu nước vẫn được gìn giữ và lan tỏa.