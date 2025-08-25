20.000 khán giả khóc suốt 5 tiếng Sao nhập ngũ Concert 2025

TPO - Hơn 20.000 khán giả đã có mặt tại Công viên Sáng Tạo (TPHCM) tối 24/8 để thưởng thức Sao nhập ngũ Concert 2025, nơi hơn 40 tiết mục tái hiện hành trình người lính qua âm nhạc, quy tụ loạt nghệ sĩ tên tuổi và những màn kết hợp bất ngờ.

Tối 24/8, tại Công viên Sáng Tạo, TPHCM, Sao nhập ngũ Concert 2025 diễn ra hoàng tráng với sự góp mặt của 30 nghệ sĩ tên tuổi như Trúc Nhân, Soobin, Hòa Minzy, Jun Phạm, Thanh Duy, Chi Pu, Hương Giang, Trang Pháp…

Đêm nhạc được lấy cảm hứng từ hành trình nghệ sĩ khoác áo lính để trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành của Sao nhập ngũ.

Gần 40 tiết mục được các nghệ sĩ thể hiện trong 4 chương, tái hiện hành trình của người lính, từ bước chân nhập ngũ đến khát vọng tuổi trẻ hôm nay.

Sân khấu ngoài trời có diện tích hơn 1.000 m 2 được thiết kế thành hình ngôi sao biểu tượng. Quy mô đêm nhạc lên tới 20.000 khán giả, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hình khối hiện đại.

20.000 người xem Soobin, Ninh Dương Lan Ngọc khoác lên màu áo lính

Đêm nhạc Sao nhập ngũ có sự xuất hiện của các chiến sĩ từ các đơn vị Đặc công chống khủng bố, Hải quân và Lục quân - Đại lễ.

Chương trình kéo dài 5 tiếng đồng hồ, chia thành bốn setlist, dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc từ hào hùng, lắng đọng đến bùng nổ đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Xen giữa các phần trình diễn là những chia sẻ xúc động của những người lính từ chiến trường xưa.

Mở màn chương 1 là Khúc quân hành mang đến bầu không khí sôi nổi với những ca khúc gắn liền đời lính như Hát mãi khúc quân hành, Bước chân trên dải Trường Sơn và ca khúc chủ đề Sao nhập ngũ. Hình ảnh nghệ sĩ hòa giọng cùng hàng trăm chiến sĩ từ Lục quân, Hải quân, Không quân và Biên phòng đưa khán giả vào không khí rực lửa ngay từ những phút đầu.

Sang chương 2 Tình yêu nơi chiến tuyến, tiết tấu được lắng lại với các giai điệu gợi nhắc tình đồng đội và hậu phương. Những ca khúc như Phép màu, Cô gái mở đường x Vấn vương, Tuổi mộng mơ khắc họa sự gian khó của chiến trường, đồng thời lan tỏa tinh thần lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Chi Pu, Hương Giang, Pháo trình diễn Cô gái mở đường.

Không khí được đẩy lên cao trào ở chương 3 - Đỉnh cao lặng thầm: Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc. Với loạt ca khúc như Nếu một mai tôi bay lên trời, Đã đến lúc, khán giả được truyền tải thông điệp mạnh mẽ về ý chí và nghị lực. Hấp dẫn hơn là màn hợp ca Người Việt - Dậy mà đi và Nối vòng tay lớn, khi hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc gắn kết và xúc động nhất của đêm diễn.

Khép lại là chương 4 - Còn đất nước, còn đi, nơi âm nhạc truyền thống và hiện đại song hành. Các ca khúc Nam quốc sơn hà, Made in Vietnam, Tỏa sáng như những vì sao, Đóa hoa hồng mang đến tình thần trẻ trung. Đêm nhạc khép lại bằng đại hợp xướng Mãi là người Việt Nam và Khát vọng tuổi trẻ, với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ trên sân khấu.

Những màn trình diễn ấn tượng trong concert, hành trình người lính được thể hiện xuyên suốt. Ảnh: BTC.

Nhiều fan bật khóc trong đêm nhạc khi nghe lại chia sẻ của những người lính trên chiến trường xưa.

Phiên bản Anh trai vượt ngàn chông gai mở rộng

Đêm nhạc có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ, ê-kíp làm nên Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió. Bên cạnh đó là những màn kết hợp đặc biệt khiến nhiều khán giả liên tưởng đến concert show Anh trai từng “làm mưa làm gió” trong hai năm qua.

Sân khấu Dancing in the dark (trái) và Nếu một mai tôi bay lên trời. Ảnh: BTC.

Soobin mặc áo lính diễn Trở về và Dancing in the dark. Nam ca sĩ tinh tế khi chuyển phần lời tiếng Anh của ca khúc Dancing in the dark sang tiếng Việt cho phù hợp với buổi biểu diễn.

Món quà bí mật là sân khấu Phép màu, qua sự kết hợp của Bùi Công Nam, Jun Phạm và MAYDAYS.

“Sau concert Sao nhập ngũ hôm nay, tôi càng mong chờ được thấy những sự kết hợp mới. Không thể tưởng tượng được những màn kết hợp đó bùng nổ như thế nào. Đâu có nghĩ có ngày Duy Khánh hát Chiếc khăn piêu, Tăng Phúc hát Nếu một mai tôi bay lên trời, Soobin hát Trở về”, “Concert Sao nhập ngũ là tôi nhớ đến concert Anh trai vượt ngàn chông gai day 1. Từ địa điểm, ê-kíp, các anh tài cho tới thời tiết”, “Setlist đỉnh nóc, cái gì cũng mới cái gì cũng đêm lại bất ngờ, tiết mục công phu, các nghệ sĩ thì khỏi phải bàn”, “Các nghệ sĩ diễn cháy khỏi bàn rồi nhưng cái làm tôi thán phục đêm này là cách sắp xếp, dàn trải các bài trong setlist cũng như cách kể chuyện để tất cả các bài liên kết với nhau của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và nhà sản xuất SlimV"… khán giả bình luận.

Ngay sau đêm diễn, mạng xã hội lan tỏa hình ảnh đêm nhạc với hàng chục nghìn lượt chia sẻ từ khán giả. Nhiều khán giả mong đêm diễn có mặt ở Hà Nội: “Concert rất hợp Hà Nội của những ngày A80”, một khán giả viết. Sắp tới 22/12 - ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiều fan kỳ vọng tiếp tục có thêm những đêm diễn mang hình ảnh của người lính đến gần công chúng”.