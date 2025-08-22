Nữ diễn viên đang làm loạn showbiz Trung Quốc

TPO - Diễn viên Hứa Lệ Sa công khai chuyện tình cảm với Hứa Khải, cáo buộc nam diễn viên trong thời gian yêu ngoại tình với đồng nghiệp Triệu Tình và nhiều phụ nữ khác. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận với 140 triệu lượt đọc.

Ngày 22/8, diễn viên Hứa Lệ Sa viết tâm thư tố Hứa Khải ngoại tình. Cô nói quen Hứa Khải năm 2021 trong tiệc sinh nhật nghệ sĩ. Lần thứ hai gặp mặt, khi tới nhà anh dự tiệc, nam diễn viên chủ động giữ cô ở lại. Trong men say anh đã có hành vi vượt giới hạn nhưng gục ngã vì quá chén. Sau đó, diễn viên liên tục xin lỗi, tặng quà, khẳng định không nhớ gì. Cô bỏ qua và hai người hẹn hò.

Đầu năm 2022, đôi bên chia tay rồi tái hợp ở Hoành Điếm, Hứa Khải còn để bạn gái nói chuyện với bố mẹ, lên kế hoạch du lịch gia đình. Cuối năm, Hứa Lệ Sa sốc khi thấy tin anh cùng đồng nghiệp Triệu Tình vào khách sạn. Dù nhiều lần chất vấn, Hứa Khải chỉ né tránh.

Hứa Lệ Sa (trái) và Hứa Khải. Ảnh: Weibo.

Năm 2023, Hứa Khải tuyên bố thay đổi lối sống nhưng lại bị tố tiếp cận nữ diễn viên khác. Tháng 4, Hứa Lệ Sa cắt liên lạc. Khi bị phát hiện có tình mới, anh bao biện đó là mối quan hệ qua đường. Tháng 10, anh lại tìm cách liên lạc, khẳng định chưa quen ai khiến Hứa Lệ Sa tức giận tung ảnh chụp màn hình trò chuyện nhưng ở chế độ ẩn danh. Bài viết bị fan báo cáo về công ty. Hứa Khải mạt sát cô là “góa phụ đen”, “kinh tởm”. Lo sợ ảnh hưởng công việc, Hứa Lệ Sa im lặng suốt hai năm.

Hứa Lệ Sa cho biết hoàn toàn sụp đổ khi bốn năm yêu nhau chưa từng nhận được lời xin lỗi hay bù đắp nào. Khoản tiền duy nhất cô nhận trong thời gian yêu nam diễn viên là 6.000 tệ (22 triệu đồng). Thời gian này cô bị fan của nam diễn viên quấy rầy, mong anh nói lời xin lỗi nhưng không nhận được phản hồi.

Trước cáo buộc, phía Hứa Khải và Vu Chính khẳng định cho biết báo cảnh sát. Vu Chính trong livestream còn gọi Hứa Lệ Sa là kẻ nói dối. Đạo diễn nói Hứa Khải và Triệu Tình từng gặp gỡ ở khách sạn chỉ để luyện tập đài từ.

Phía Hứa Khải đăng tải tuyên bố pháp lý, cho biết có người dùng lan truyền các thông tin không đúng sự thật về anh như ngoại tình, bắt cá hai tay, cưỡng ép quan hệ trong lúc say rượu, gây hiểu lầm cho công chúng và tổn hại danh dự của nam diễn viên. Luật sư đã tiến hành thu thập chứng cứ và sẽ áp dụng biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm đến cùng.

Nữ diễn viên Triệu Tình cũng phủ nhận cáo buộc là kẻ thứ ba. Cô khẳng định vẫn độc thân và đã thu thập bằng chứng để kiện những ai tung tin thất thiệt.

Đáp lại, Hứa Lệ Sa tung loạt ảnh chụp màn hình cho thấy Hứa Khải nhiều lần chủ động liên lạc, đồng thời tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp.

Hứa Lệ Sa đang là tâm điểm chú ý trên Weibo lúc này.

Một số khán giả nhận xét cách xử lý của Hứa Khải gợi nhớ đến vụ việc Ngô Diệc Phàm, biện minh hành vi vượt giới hạn sau khi uống rượu bằng lý do không nhớ gì. Tuy vậy, những thông tin này vẫn chưa được xác thực. Hiện Hứa Lệ Sa chưa công khai danh tính nữ diễn viên cùng đoàn phim từng bị Hứa Khải tiếp cận năm 2023.

Những thông tin về ồn ào tình ái của sao nam Diên Hy công lược chiếm trọn hot search Weibo. Hành trình yêu của Hứa Khải và Hứa Lệ Sa đang có hơn 140 triệu lượt đọc.

Hứa Khải sinh năm 1993, nổi tiếng với vai Phó Hằng phim cung đấu Diên Hy công lược. Anh được Vu Chính nâng đỡ, đóng nhiều tác phẩm như Lạc du nguyên, Em đẹp hơn cả ánh sao, Ngã rẽ hạnh phúc, Tử dạ quy…

Hứa Lệ Sa mờ nhạt trong giới giải trí, từng đảm nhận vai phụ trong vài dự án như Linh hồn y sư, Bá vương…