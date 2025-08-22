Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

35 thí sinh tranh vương miện Miss Grand Vietnam

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thí sinh Tường Vy gặp sự cố vấp ngã khi đi xuống bậc cầu thang trong lễ nhận sash của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Có 35 thí sinh cùng tranh vương miện tại cuộc thi năm nay.

Chiều 21/8 đã diễn ra sự kiện trao sash cho thí sinh Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025. 35 thí sinh của cuộc thi năm nay đã ra mắt khán giả và truyền thông.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 gồm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, các Á hậu Hạnh Nguyên, Thu Hiền, Lâm Bích Tuyền, Ánh Vương cũng xuất hiện ở sự kiện và trình diễn catwalk trên sân khấu.

535545336-1213929350757300-5793623147938530325-n.jpg
Thí sinh Đỗ Thị Tường Vy (SBD 273) gặp sự cố catwalk.
537154084-1213929287423973-373739202288856283-n.jpg
537387629-1213929627423939-3341183257447366621-n.jpg
537651728-1213929657423936-974466218779232835-n.jpg
538012207-1213929724090596-2415062865946684067-n.jpg
Thí sinh catwalk trong lễ nhận sash.

Ngay sau đó, top 35 thí sinh xuất sắc nhất diện trang phục dạ hội, lần lượt nhận sash đại diện cho tỉnh thành của mình. Họ cũng có màn catwalk đôi trên sân khấu để ra mắt khán giả.

Thí sinh Tường Vy sau khi nhận sash, catwalk xuống bậc cầu thang nhưng bị vấp vào váy. Tuy nhiên, cô nhanh chóng xử lý sự cố, đứng dậy và tiếp tục catwalk trong sự cổ vũ của khán giả.

Đỗ Thị Tường Vy cũng chính là thí sinh có phần thi Grand Arrival ấn tượng nhất. Cô được ban tổ chức trao danh hiệu Best Grand Arrival và là thí sinh đầu tiên ghi tên vào top 20 chung cuộc.

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao giải Grand Arrival - Truyền cảm hứng cho thí sinh Huỳnh Phạm Đoan Trang với màn tái hiện hình ảnh Bà Trưng, Bà Triệu ra trận ở vòng sơ khảo. Tiết mục thể hiện khí phách hào hùng, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Vòng sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 đã diễn ra hôm 11/8. Ở vòng này, thí sinh lần lượt ghi danh và đo nhân trắc học, sau đó tiếp tục tham gia phần thi The Grand Arrival.

535892475-1213987110751524-8147149315238081866-n.jpg
536607049-1213987200751515-1845464260986865659-n.jpg
536705764-1213987044084864-9024999437428500081-n.jpg
537855271-1213987194084849-3877383867869105451-n.jpg
Hoa hậu, Á hậu Hòa bình Việt Nam 2024 catwalk trong buổi trao sash.

The Grand Arrival đề cao dấu ấn cá nhân của thí sinh. Các người đẹp tự đầu tư trang phục, đạo cụ và ý tưởng trình diễn, có thể lồng ghép việc quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam hay đặc sản địa phương một cách sinh động.

Ngoài The Grand Arrival lần đầu được tổ chức, cuộc thi năm nay có các phần thi phụ như Grand Walk - thử thách khả năng catwalk, thần thái sân khấu và kỹ năng tạo dáng trước ống kính, Grand Voice - thử thách khả năng ca hát của thí sinh. Phần thi bikini được đổi tên thành Grand Heat, diễn ra tại bể bơi ngoài trời. Các phần thi phụ diễn ra từ ngày 23 đến 26/8 tại TPHCM.

Chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 dự kiến được tổ chức vào ngày 14/9. Đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế Christine Juliane Opiaza đã xác nhận tham dự đêm chung kết.

Người đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam là người đẹp Võ Lê Quế Anh. Cô tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nhưng không giành thành tích.

Duy Nam
Duy Nam

