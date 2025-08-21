Phạm Anh Khoa phá vỡ định kiến

TPO - Tái hợp với Phạm Anh Khoa sau hơn 10 năm, ca sĩ Phạm Thu Hà nói Anh Khoa của hôm nay tĩnh lặng hơn nhưng đầy chiều sâu. Cô hy vọng sản phẩm âm nhạc mới của anh sẽ phá vỡ định kiến.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa ra mắt ca khúc Dân tôi ca vào tối 20/8, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của anh. Theo Anh Khoa, ca khúc là lời khẳng định mạnh mẽ về con đường nghệ thuật đậm chất dân tộc, hoang dã và nguyên bản.

"Trong suốt nhiều năm, tôi đi qua bao sân khấu, nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra có những điều thuộc về chiều sâu như tình yêu con người, đất nước, dân tộc, chỉ cần cất lên tiếng hát thật sâu, thật điềm đạm là đủ lay động. Dân tôi ca là bài ca về một dân tộc bền bỉ vượt qua ngàn năm, từ nỗi đau đến ấm no, từ tiếng thở dài đến tiếng hát hào hùng, tiếp nối khí phách cha ông, mang năng lượng trẻ trung hướng đến tương lai", Phạm Anh Khoa chia sẻ.

Phạm Anh Khoa gác lại việc phát hành ca khúc Dân tôi ca suốt gần 10 năm.

Bài hát sáng tác vào năm 2018, nhưng được tạm gác lại để Phạm Anh Khoa dành thời gian đồng hành với nhóm nhạc rock Bức Tường. Trong thời điểm đất nước tràn đầy khí thế vươn mình, Phạm Anh Khoa quyết định đưa ca khúc trở lại.

Ca khúc mang giai điệu tươi sáng, mạnh mẽ, hòa quyện chất rock với âm hưởng dân ca qua những đoạn “Hó lơ ớ hò”, với sự góp mặt của ba nghệ sĩ tài năng là NSƯT đàn nhị Dương Thùy Anh, nghệ sĩ guitar Hà Trà Đá và ca sĩ Phạm Thu Hà.

Ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ về sự hợp tác với Anh Khoa: "Tái hợp sau hơn một thập kỷ, Khoa của hôm nay tĩnh lặng hơn nhưng đầy chiều sâu. Giọng hát rock của Khoa là mặt đất xù xì, còn chất bán cổ điển của tôi là khoảng trời bay bổng. Sự giao thoa này tạo nên màu sắc đặc biệt cho Dân tôi ca".

Phạm Thu Hà mong chờ sự tái hợp với ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Phạm Thu Hà hy vọng ca khúc phá vỡ định kiến, khiến khán giả trẻ ngạc nhiên rằng lòng yêu nước được thể hiện rất “chất”, mạnh mẽ. Điều đó cho thấy âm nhạc của lòng yêu nước không cũ kỹ, mà luôn có một sức sống mãnh liệt, có thể đối thoại sòng phẳng với ngôn ngữ âm nhạc của thời đại.

Phạm Anh Khoa mong muốn bài hát mới là bản nhạc nền cho niềm kiêu hãnh thầm lặng của người trẻ.