Vé concert Việt Nam trong tôi được phát lại

TPO - Sau nửa ngày dừng phát vé concert "Việt Nam trong tôi", Ban tổ chức chương trình chính thức thông báo tiếp tục phát vé từ 9h sáng 21/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Theo đó, khán giả khi đến nhận vé tại nhà hát phải xếp hàng theo line của ban tổ chức.

Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi thông báo tiếp tục phát vé miễn phí từ 9h sáng ngày 21/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cụ thể, thời gian nhận vé buổi sáng từ 9h-11h30, buổi chiều từ 13h-16h30, trong ngày 21 và 22/8.

Trước đó, trong sáng 20/8 - ngày phát vé đầu tiên, hàng nghìn người đổ về nhà hát chỉ trong buổi sáng khiến khu vực này trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát. Ban tổ chức thông báo ngừng phát vé trong chiều 20/8 và nối lại vào sáng 21/8.

Hàng nghìn người đổ về nhà hát chỉ trong buổi sáng. Ảnh: Duy Phạm.

Theo quy định cũ, mỗi khán giả được nhận tối đa 2 vé. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mang theo căn cước công dân (CCCD) bản gốc để nhận vé. Khán giả phải xuất trình CCCD để nhân viên kiểm tra, tránh trùng thông tin. Sau khi nhận vé, khán giả kiểm tra kỹ vé trước khi rời quầy.

Vé không được mua bán, chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Ban tổ chức có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm quy định. Ngoài ra, vé không được cấp lại trong trường hợp vé bị mất hoặc hư hỏng.

Đặc biệt, trong ngày phát vé miễn phí tiếp theo, Ban tổ chức nhấn mạnh khán giả khi đến nhận vé tại cửa Nhà hát Lớn Hà Nội phải xếp hàng theo line chuẩn bị sẵn. Ban tổ chức khuyến nghị khán giả cần thực hiện việc xếp hàng theo hướng dẫn, giữ thái độ văn minh, lịch sự, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy hoặc gây mất trật tự nơi công cộng.

"Chúng tôi đề nghị khán giả hợp tác với lực lượng an ninh, tình nguyện viên để quá trình phát vé diễn ra thuận lợi, công bằng, đúng kế hoạch. Đề nghị quý khán giả không mang theo các vật dụng cấm, không tụ tập đông người ngoài phạm vi quy định và chấp hành nghiêm túc sự điều hành, sắp xếp của ban tổ chức. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho khán giả đến nhận vé", thông báo của Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi nêu.

Phối cảnh sân khấu của đêm nhạc Việt Nam trong tôi.

Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra tối 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Việt Nam trong tôi là dịp các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.